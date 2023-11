El poder de una mirada: Charley, la corgi que vende más coches que sus compañeros de trabajo

La canina se encarga de relajar a las personas con su presencia mientras esperan el papeleo de los vehículos que compran (Facebook St. Johnsbury Chrysler Dodge Jeep Ram)

Charley es una corgi de pelaje color café con manchas negras y blancas que se convirtió en el protagonista de una concesionaria de autos en Vermont, Estados Unidos. El animal tiene nueve meses de edad y sus ojos azules claros se encarga de enamorar a los clientes que terminan por comprar un vehículo.

Los trabajadores del lugar le pusieron ese nombre para confundir un poco a las personas, pues decidieron ponerle Charley a pesar de que ser una cachorra. Kate Toll, trabajadora de marketing de la agrupación, explicó que fue una decisión premeditada, sin embargo, no ha ayudado mucho.

“Siempre hemos sido un grupo de concesionarios que admiten mascotas, por lo que a veces era común ver perros en la oficina o deambulando entre los coches”, comentó Toll en entrevista para el blog especializado en mascotas, Rover.

El alma de la compañía

Charley dando su pata a uno de los trabajadores de la concesionaria (Facebook St. Johnsbury Chrysler Dodge Jeep Ram)

La directora de marketing de la concesionaria explicó que Charley se ha comportado a la altura, llegó cuando era una cachorra recién nacida y ahora es la estrella principal de sus cuentas en redes sociales. Toll detalló que la corgi cree que es divertido estar grabando la mayor parte del día y que le encanta llamar la atención de las personas.

“Los corgis tienen caras tan expresivas que normalmente se sientan ahí y sonríen. Y a la gente le gustan los perros así, ella siempre quiere sentarse en las mesas con los clientes cuando están esperando el papeleo”, explicó sobre lo mucho que ayuda la canina durante la espera.

Mientras que las personas que van a comprar un vehículo están visitando la tienda, Charley convive con los hijos o las mascota de los clientes, de cierta manera se ha convertida en una canina capaz de realizar muchas actividades y es indispensable para el buen ambiente laboral.

Los trabajadores se preocuparon por Charley la primera que pisó la tienda, pues era muy pequeña y con mucha energía, creyeron que se iba a perder entre tantos automóviles, así que le amarraron un globo en su cuerpo para saber dónde estaba, sin embargo, jamás esperaron que dormiría todo el día.

El trabajo de Charley

La corgi se ganó un lugar muy importante en el corazón de sus compañeros de trabajo (Facebook St. Johnsbury Chrysler Dodge Jeep Ram)

Desde que el canino llegó a la concesionaria las cosas han mejorado de forma notable. El juguete favorito del corgi son los globos que ponen los trabajadores para promover los automóviles, así que la administración decidió mandarle a hacer un globo con su figura.

“Ella pensó que era muy divertido. Le gusta mirarlo y luego correr para que se mueva rápidamente el globo”, comentó Toll sobre la reacción que tuvo la corgi con su juguete. “No sé si pensó que era un perro de verdad simplemente le sorprendió”, agregó.

Al principio no le llamó tanto la atención el globo y le dejaba en claro en varias ocasiones que no era de su gusto, pues ladraba en constantes ocasiones esperando que “se fuera”, sin embargo, terminó por rendirse cuando no vio ninguna respuesta.

Los empleados de la concesionaria están enamorados de Charley y los días en que su dueña no la lleva al trabajo, el ambiente cambia demasiado. A manera de broma los trabajadores ascendieron a la corgi como directora general.