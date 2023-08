La historia épica de Khan, el pastor alemán que se convirtió en un auténtico héroe de guerra

Fusilero Khan fue un perro de la familia Railton, fue cedido a las fuerzas armadas de Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial (PDSA)

Fusilero Khan fue un perro pastor alemán que se ganó el respeto y apreció de los militares escoces después de realizar un heroico rescate en la Batalla del estuario del Escalda en la Segunda Guerra mundial. Sin importar que estaba bajo bombardeo, el canino puso en riesgo su vida para salvar a su controlador James Muldoon, quien no sabía nadar y su lancha había sido derribada en batalla.

El canino que había nacido dentro del núcleo de la familia Railton de Tolworth llegó al ejército en 1942, después de que el gobierno británico hiciera un llamado a la población de que prestara a sus perros al servicio de la nación.

De acuerdo con información de People’s Dispensary for Sick Animals (PDSA), organización benéfica a favor de los animales, Khan fue alistado al 6to Batallón Cameronians de la armada escocesa y desde ese momento estuvo a lado de Muldoon.

La valentía de Khan

Khan con Jimmy su controlador y con quien estaría en sus últimos años de vida (PDSA)

Khan y “Jimmy” se convirtieron en compañeros inseparables desde ese momento. El batallón escocés se unió a la fuerza aliada para atacar la isla de Walcheren en Bélgica y durante un asalto nocturno para desembarcar en dicha zona fueron recibidos por un bombardeo de artillería.

El bote en el que viajaron el perro y su controlador quedó bajo el fuego, ambos lograron salir a tiempo, no obstante, había un problema: el soldado no sabía nadar. Jimmy estaba a punto de ahogarse, Khan reaccionó a tiempo y nadó hacia él para llevarlo a la costa.

El perro “escuchó los gritos de Jimmy y volvió a sumergirse en el agua. Rápidamente lo encontró y lo arrastró de regreso a la orilla por el cuello de su uniforme”, describió la PDSA en la biografía del pastor alemán. Los testigos del acto heróico de Khan pidieron que se reconociera su valentía y tres años después recibió la Medalla Dickin, equivalente a la Cruz de la Victoria.

El canino fue reconocido junto con otros 15 perros que participaron para las fuerzas aliadas en la Segunda Guerra Mundial. Al terminar su servicio regresó a la familia Railton y después de dos años fue invitado a marchar en el Torneo Nacional de Perros.

Barry Railton le escribió una carta a Jimmy Muldoon para pedir que marchara a lado del canino, el controlador aceptó la invitación y se vieron por primera vez después de la guerra, en ese momento la familia dueña de Khan se dio cuenta que su mascota habían hecho una conexión muy fuerte con el soldado.

Una amistad inseparable

El desembarque de las fuerzas aliadas en la costa (PDSA)

Los Railton al darse cuenta de lo emocionado que estaba Khan por ver a Muldoon decidieron dárselo y desde ese momento vivió con él en su casa en Escocia. La historia del perro que en una señal de lealtad salvó a su controlador se volvió famosa entre las fuerzas armadas y la población del Reino Unido.

El acto heroico del pastor alemán quedó plasmado en una escultura en Strathaven en South Lanarkshire, donde vivió junto a Jimmy el resto de su vida. La estatua fue develada en noviembre de 2021, el hijo de Muldoon declaró en ese entonces para el periódico The Scotsman que tiene mucho por agradecer a Khan, pues sin su acto histórico el probablemente no hubiera nacido.

“No hay duda de que salvó la vida de mi padre, ya que no sabía nadar y su mochila lo arrastraba bajo el agua. Supongo que no estaría si no fuera por Khan, y estoy muy contento de que la buena gente de Strathaven ha decidido honrarlo por su heroísmo”, comentó.

El perro y su controlador son un gran orgullo para dicha comunidad, la concejala Maragaret Cooper detalló durante la develación que este hito merece ser contado durante muchas décadas.