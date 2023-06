El “amor prohibido” de una gata con un felino callejero que conmovió a Colombia

Una usuaria de TikTok compartió la historia de amor que está protagonizada por su gata que espera todos los días la visita de su amado

El amor no distingue de fronteras, ni especies, un ejemplo de esta situación es Rubí una felina de pelaje negro que se volvió en tendencia en TikTok después de que su dueña grabó su reacción en el momento que llegó su pretendiente por el tejado de una casa en Cajicá, Colombia.

El novio de la gata parece ser un callejero, su pelaje es de predominante color blanco con algunas partes cafés, en su nariz tiene una cicatriz, aparentemente se peló en los últimos días, no obstante, todas estas dificultades no impidieron que cumpliera su misión de llegar por la casa de a lado para visitar a su amada.

“Cuando viene el amor prohibido de mi gata”, escribió la tutora de la felina, Alejandra Betancourt, en el video junto con la canción de “Amor prohibido” de la reina del Tex-Mex, Selena Quintanilla. La mascota en cuánto se percató de la presencia de su pretendiente se asoma por el ventanal, se para en dos patas y se recarga en la puerta, mientras mueve la cabeza para que la vista de ambos félidos se conecten.

La historia de amor

La felina se asoma por la ventana siempre que llega su pretendiente (Captura de Pantalla)

Con más de 2.1 millones de visualizaciones y cerca de 200.000 likes, el clip se ha convertido en uno de los más virales de las últimas horas. En menos de 20 segundos esta historia de amor cautivó a los usuarios de TikTok que pidieron más información sobre cómo se conocieron estos dos animales.

“La dama y el vagabundo”, “la gata tiene más vida amorosa que yo”, “esto es una muestra de que tu felina no se fija en lo material sino en los sentimientos”, “tiene buen gusto”, comentaron algunos usuarios destacando lo bonito que está el gato que hace todo lo posible por ver a su amada, aunque sea de lejos.

Varios de los usuarios pidieron que se adoptara al felino, no obstante, en otro clip explicó que el animal es bastante nervioso con las personas, no deja que nadie lo agarre, a pesar de esta situación, regularmente le ponen platos de comida y agua, para que cuando vaya a visitar a su amada pueda alimentarse bien.

Algunos de los usuarios consideraron que el gato ha sufrido para tener tanto miedo de las personas y que el maltrato animal provocó que tenga falta de confianza en la humanidad. Otras personas agradecieron el gesto que tiene Alejandra con el supuesto callejero.

Salió un tercero en discordia

El gato callejero del lado izquierdo y Carmelo el otro gato que vive en la casa de Rubí (Captura de Pantalla)

Después de que los internautas comenzaron a pedir más detalles sobre la historia del felino, Alejandra compartió otro video en donde se ve a Carmelo, un felino que tiene en casa, y el cual supuestamente es ignorado por Rubí.

“Ella tiene a su rubio en casa, pero le gusta el michi de la calle”, explicó la tutora de la felina. Esto desencadenó varios comentarios de burlas por parte de los usuarios de TikTok, quienes consideraron que posiblemente prefiera al callejero porque tiene una mejor actitud.

“Se ve muy serio, el de la calle se ve que es buena onda”, “cómo cuando tienes al millonario pero piensas en el pobre”, “es que hasta los animalitos les aburre lo mismo”, fueron algunos de los comentarios que realizaron los internautas.

En entrevista para el portal The Pets, el etólogo argentino Julio Robles comentó que los animales no entienden el concepto del amor como los seres humanos, no obstante, explicó que si atraviesan por procesos químicos que les produce una sensación bastante grata.