Buscan al Perro “N”, presunto cómplice del asalto a una tienda en Guadalajara

El perro de pelaje negro entró al local de helados justo después de que el ladrón sacó la pistola y comenzó a vaciar las cajas con dinero (Captura de Pantalla Twitter @INSEGURIDAD_GDL)

Las cámaras de seguridad de un negocio en Guadalajara captaron el momento preciso en el que una persona entró a robar al lugar junto a su perro que ha sido considerado como su cómplice. El presunto ladrón llegó al lugar por un agua de horchata y se llevó todas las ganancias del día.

El hombre llegó a la tienda en la tarde noche del domingo pasado, preguntó cuánto costaban las aguas frescas y en cuanto le estaban sirviendo su pedido volteó hacia la calle para verificar que no había ningún policía cerca. El trabajador de la tienda le dice que va a ponerle hielo a su bebida y en ese momento inició el asalto.

“No hagas ningún movimiento, métete para adentro y dame todo el dinero”, dijo la persona que realizó el asalto mientras al mismo tiempo le estaba apuntando con una pistola. Una vez dentro del lugar entra un canino negro que entre los dos mostrados y quien aparantemente es mascota de la persona.

Qué hizo le perro durante el asalto

El can "supervisando" que nadie se acerque a la tienda mientras su presunto dueño está robando (Captura de Pantalla Twitter @INSEGURIDAD_GDL)

De acuerdo con información del portal Fuerza Informativa Azteca (FIA), el asalto se llevó a cabo en la colonia Polanco del municipio de Guadalajara. El canino que aparece en los videos de las cámaras de seguridad merodea el interior del local y no hace ningún tipo de ruido, solo está al pendiente de que no pase algo extraño.

El empleado no aparece en ningún momento en el clip y el animal comienza a hacer caso a las diferentes señales que realiza el asaltante. Una vez consumado el delito sale primero de la tienda el hombre que vestía todo de negro y una gorra azul marino.

El asaltante le dice al perro que se salgan del lugar, orden a la que de inmediato hizo caso el animal y salió del lugar. Según FIA el video fue proporcionado por los propietarios del local a las autoridades para dar con el responsable del asalto.

Buscan a Perro “N”

El perro y el ladrón huyeron a los pocos segundo de realizar el asalto (Captura de Pantalla Twitter @INSEGURIDAD_GDL)

El video del asalto se convirtió en evidencia del delito cometido el fin de semana, gracias a estas imágenes el asaltante y el canino son buscados por la policía. Autoridades locales pidieron a la ciudadanía que los denuncien en caso de ser reconocidos o proporcionen cualquier información que ayude a su captura.

Al final del clip se aprecia cómo el asaltante y el can salen lentamente del lugar y a los pocos segundos corren para evitar ser atrapados por alguien. El video generó indignación en redes sociales, algunos usuarios solo se enfocaron en el hombre que realizó el asalto, mientras que otros consideraron que el can no sabe qué es lo que está pasando.

Autoridades locales no han mencionado nada sobre el caso y hasta el momento se desconoce si ya está detenido el responsable del asalto a la nevería.

Por qué los perros te siguen a todos lados

Es común que los perros sigan a sus dueños a todos lados, de acuerdo con Vitakraft, empresa especializada en productos para mascotas, este comportamiento está presente porque para ellos sus tutores son su líder. “Sienten ese respeto, cariño y lealtad hacia ellos y necesitan de su compañía”, explicaron sobre esta actitud de los canes.

Vitakraft detalló que esta actitud la pueden tener desde que son pequeños, es un comportamiento natural porque es su forma de decir que te quiere, que está a gusto de tu compañía y que considera a la persona como parte de su manada.