Pelea por los terrenos: por qué las viudas negras son asesinadas por sus “primas”

Las viudas negras se han visto afectadas por la llegada de sus primas a su territorio (Archivo)

Las viudas negras son reconocidas en el mundo animal como uno de los arácnidos más violentos que hay, sin embargo, un “rival” no contemplado ha aparecido en Estados Unidos y está asesinando a los ejemplares de esta especie, según un nuevo estudio realizado por investigadores de ese país.

Luis A. Coticchio y Deby Cassill, investigadores de la Universidad del Sur de Florida y Ricardo Vetter de la Universidad de California explicaron que las arañas viuda marrón, las cuales probablemente se originaron en África o América del Sur, representan una nueva amenaza para las viudas negras.

Si bien ambas pertenecen a la misma familia de arácnidos, tienen características taxonómicas diferentes como la letalidad de su veneno, las Latrodectus geometricus no representan un gran riesgo para las personas puesto que probablemente inyectan menos veneno en sus mordedoras, de acuerdo con el Centro de Investigaciones de Especies Invasoras (CISR) de la Universidad de California.

El comportamiento de las viudas marrones

Las viudas marrones son muy inteligentes para atacar, puesto que primero reúnen información sobre su presa y después de sarrollan una estrategia (Wikipedia)

El estudio “La depredación por la araña viuda marrón introducida puede explicar las extinciones locales de viudas negras nativas en hábitats urbanos”, fue publicado en la edición de marzo de este año de la revista Annals of the Entomological Society of América.

En este trabajo los investigadores de las universidades estadounidenses explicaron que la viuda negra ha sido la población de arácnidos que más se ha visto afectada ante la llegada de sus “primas” marrones.

Los académicos colocaron a diferentes especies de Latrodectus geometricus en contenedores con otras arañas como la viuda negra del sur, la doméstica roja y la telaraña triangular.

Tras el tiempo en el que cohabitaron se demostró que del 50 al 80 por ciento de las veces que una araña café convivió de manera pacífica con las dos últimas mencionadas. No obstante cuando fueron emparejadas con sus primas la especie invasora las mató y comió el 40 por ciento de las ocasiones.

Los autores detallaron que esta especie fue vista por primera vez en 1935 en Florida y posteriormente se extendió hacia otros estados del país, desde que fue introducida a este hábitat el número de viudas negras del sur y del oeste se ha desplomado de manera preocupante, incluso “se han extinguido” de manera local en ciertas áreas.

Las marrones atacan primero

Las viudas marrones tienden a ser agresivas con sus primas, aunque aún se desconoce cuáles son las razones (Wikipedia)

Otra de las observaciones que realizaron los investigadores, es que aunque el 30 por ciento de los casos logró sobrevivir la Latrodectus mactans, todas las agresiones fueron iniciadas por sus primas. Una de las teorías apunta a que las viudas marrones se reproducen en mayor cantidad y alcanzan la madurez más rápido que sus familiares, por lo que esto les daría cierta ventaja para cazar a sus “nuevas presas”.

Deby Cassill, coautora del estudio, comentó en un comunicado que las viudas marrones son audazmente agresivas, puesto que una vez que tienen toda la información, realizan una estrategia para atacar a su presa.

“Pero las viudas negras son extremadamente tímidas y solo contraatacan para defenderse de una araña agresiva”, detalló Cassill sobre el tipo de comportamiento que tienen las Latrodectus mactans.

Los académicos señalaron que, hasta el momento, solo existen teorías de por qué se dan este tipo de ataques entre ellas, y se desconoce en su totalidad cuáles son los motivos que llevan a estos arácnidos a asesinar a sus primas.

Por estas razones tienen pensado que las siguientes investigaciones que realicen estén enfocadas en los mismos especímenes, pero en diferentes partes del mundo como en África, para saber si se están repitiendo los patrones.