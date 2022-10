Esto es lo que debes saber sobre el rol neutro

Al conocer a alguien o platicar entre amigos o en un chat de alguna aplicación del ligue seguro ha salido el tema de conversación sobre qué rol es, pero hay uno que no es muy conocido y se debe de normalizar que es el rol neutro. (Foto: Reuters)

La comunidad LGBT+ ha luchado, por muchos años, para mantener sus derechos y conforme pasa el tiempo también se descubrieron varias formas de conocer a quienes integran a la población.

Cuando se habla de la comunidad se debe saber sobre varios temas que van destinados no solo a su preferencia, sino al rol que hay. Hoy en día se conocen algunos roles importantes con los cuales se puede identificar la comunidad que son: Activos, pasivos, inter (versátil) y neutro.

Al conocer a alguien o platicar entre amigos o en un chat de alguna aplicación del ligue seguro ha salido el tema de conversación sobre qué rol es, pero hay uno que no es muy conocido y se debe de normalizar que es el rol neutro.

Al decir que se debe de normalizar es mostrarle a todo el mundo que no hay nada malo con tener cualquier rol, lo importante siempre es cuidarse y respetarse.

¿Qué significa el rol neutro?

Dentro de la comunidad LGBT+ se conocen muchas personas que pueden llegar a identificarse con el rol neutro, siendo este el que no disfruta de la penetración (dar o recibir). Sin embargo, disfruta de otras actividades.

Entre los gustos que puede llegar a tener son masturbación mutua, oral o frotar, siendo esta realizada por cualquier persona de otra orientación y de otra identidad de género.

El término de “rol neutro” fue dicho por primera vez, en 2013, por Joe Kort un terapeuta quien se identifica como un “Side”, que en español quiere decir “rol neutro”.

En el artículo titulado “Guy son the Side: Looking Beyond Gay Tops and Bottoms” el terapeuta escribió que buscaba ayudar a las personas a que se identificaran con el significado para dar a conocer que hay gente que no le gusta el sexo anal y está bien.

Ningún rol hace que seas más o menos gay o incluso menos masculina o sexual, sino todo lo contrario ayuda a entender que no hay nada de malo que la persona no guste disfrutar de este rol.

“Para muchos hombres queer, el sexo anal es la actividad definitiva, el punto máximo de gratificación sexual”, continuó “Pero para los roles de rol neutro, los orgasmos son simplemente el destino y es el viaje lo que realmente hace que la experiencia sea interesante”, escribió.

En este año el rol se añadió en algunas apps de citas e incluso en Wikipedia.

Prácticas entre personas neutras

En algunas ocasiones se considera que estas personas, con este rol, no pueden encontrar pareja, sin embargo, están equivocados. Hay muchas otras con posibilidad de encontrar una relación que comparta las mismas sensaciones. (Foto: reuters)

El rol neutro no es una posición sexual, lo que significa es que ellos no tienen el interés del sexo anal.

En algunos casos hay actividades que pueden ayudar a estimular a la persona con el rol neutro con: Sexo frot, masturbación mutua, oral e Inter crural, videos, desnudez o contacto mutuo.

A través de los diferentes roles que existen, hay elementos que se deberían conocer, por ejemplo, el rol neutro no es un fetiche, no es alguna sigla del colectivo y es más común de lo que se supone.

En algunas ocasiones se considera que estas personas, con este rol, no pueden encontrar pareja, sin embargo, están equivocados. Hay muchas otras con posibilidad de encontrar una relación que comparta las mismas sensaciones.

Si una persona desea saber si es de rol neutro, puede preguntarse si le gusta penetrar o ser penetrado de forma anal. Si ninguna de esas le agrada, entonces se puede considerar del rol neutro.

