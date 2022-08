El furor por las series tailandesas de amor gay revitaliza su alicaída industria turística

'I told sunset about you' (2020-2021) cuenta la historia de amor entre dos chicos que se preparan para entrar en la universidad.

La diversidad está irrumpiendo calladamente en Tailandia a través de la televisón. Gracias al éxito de las series de amor entre hombres (conocidas popularmente como boy-love) que se producen en ese país, los escenarios donde se desarrollan estas historias son los nuevos grandes atractivos turísticos, confirmando el furor entre la audiencia juvenil y adulta de este subgénero en países como Japón, Corea y Vietnam.

En su búsqueda por reconstruir su debilitada industria viajera golpeada por la pandemia, las autoridades turísticas de Tailandia aprovechan la popularidad de series televisivas como I Told Sunset About You o 2gether para presentar los escenarios de las “Thai BL” (boy love), donde los turistas y fanáticos acuden para seguir alimentando su atracción por los dramas románticos. Así fue publicitado en días recientes en un evento en Osaka, Japón, país donde estos dramas gozan de gran popularidad. A modo de guía, fue creada una cuenta de Twitter en idioma japonés con sitios de escenas famosas.

En lo corrido del 2022 se han lanzado 17 series tailandesas BL , mientras que entre el 2020 y el 2021 se lanzaron 43. Muchas de ellas encontraron su audiencia en los peores momentos de la crisis por covid-19 en 2020.

Soontare Thiprat, un propietario gay de un restaurante en la ciudad de Phuket, dice que los fanáticos “gritan tanto” al llegar al lugar donde se grabó una escena que le provoca llamar a una ambulancia. Ellos cenan y se toman fotos en el mismo espacio de reunión de Teh (Putthipong “Billkin” Assaratanakul) y Oh-aew (Krit “PP” Amnuaydechkorn), personajes de la serie romántica I Told Sunset About You y también protagonistas de su secuela I Promised You the Moon, ambas de la red de video en línea Line TV. Este estudio ha sido uno de los responsables de la masificación de las BL gracias a su acceso gratuito y su disponibilidad en canales móviles y reproductores digitales.

Putthipong Assaratanakul y Krit Amnuaydechkorn protagonizan la serie 'I Told Sunset About You' y su secuela 'I Promised You the Moon'.

Pese a que las audiencias occidentales mayoritariamente no conocen estas producciones, Told Sunset fue la serie más vista en la plataforma Line TV en noviembre de 2020. Su popularidad creció también internacionalmente en países como Vietnam, Japón, Indonesia y China; en ninguno de los cuales se permite, como tampoco en Tailandia, el matrimonio entre personas del mismo sexo. La serie sigue la relación de dos estudiantes habitantes de Phuket que se preparan pasa ingresar a la universidad. Ambos fueron amigos durante la infancia, cuando pelearon y se alejaron. Teh pertenece a una familia china tailandesa y Oh-aew vive con sus padres, propietarios de un resort en la isla. Tanto sus familiares como amistades los apoyan mientras lidian con sus sentimientos de amor hacia el otro.

Sobre las formas de abordar la realidad de las personas LGBT+ en las series boy love hay comentarios dispares. Aunque se celebra la “representación positiva” de las relaciones entre personajes, en el sentido en que ya no son siempre sinónimo de tragedia, para muchos el género de dramas de amor entre chicos no muestra representaciones cercanas a la realidad, como dice un profesor de Tailandia en un artículo sobre el fenómeno al diario The Guardian. Estos productos “por lo general, se centran en el ‘amor juvenil’ y omiten las realidades que enfrentan los hombres homosexuales en Tailandia, que aún no tiene derechos básicos como el matrimonio igualitario”, dice Kangwan Fongkaew. Los espectadores, agrega “podrían malinterpretar que Tailandia es un paraíso gay, lo cual no es del todo cierto”.

Asia es uno de los lugares más duros, y disímiles según el país, para las personas LGBT+ del mundo. Desde 2019, Taiwán es el único país de ese continente donde la unión entre personas homosexuales es ley. En Japón, el matrimonio igualitario no es legal, pero Tokio comenzará a reconocer las uniones civiles desde octubre. Por su parte, China se ha convertido en uno de los lugares más hostil del mundo para ser una persona LGBT+, gracias a la política de “tolerancia cero a la diversidad” establecida por Xi Jinping, inspirada en las políticas homofóbias y transfóbicas de Putin que iguala un homosexual con un pedófilo.

En Japón y otros países de Asia se le ha negado a la comunidad LGBT+ derechos básicos como el matrimonio entre personas del mismo sexo. REUTERS/Thomas Peter

Sin embargo, en Tailandia las cosas podrían estar a punto de mejorar. El pasado 15 de junio, el Parlamento aprobó propuestas para hacer posible el matrimonio y las uniones civiles entre personas del mismo sexo; de conseguirse, lo convertiría en el segundo país de Asia en garantizar este derecho. Cabe recordar que en medio de las celebraciones de febrero pasado por San Valentín, en Tailandia se celebró una boda masiva con más de 400 parejas, entre ellas 180 parejas LGBT+, que participaron solo de manera simbólica por no poder obtener documentos reconocidos por la ley.

Las series BL tienen su origen en los cómic de manga con temática gay japonés (o Yaoi), que la industria televisiva tailandesa adaptó y transformó en series populares. Estos dramas de romance homosexual no perturban a los sectores más conservadores del país, ya que los episodios se emiten por plataformas alternativas a través de smartphones y dispostivos digitales, sin interferir en la programación habitual de telenovelas de la TV.

Según el profesor Kangwan, las series BL no reflejan “la diversidad real de la comunidad LGBT+ en la sociedad tailandesa, y es por eso que el estigma y la discriminación contra las personas LGBT+ siguen ocurriendo ahora mismo”. Pero también considera que sus representaciones homoafectivas, “si se vuelven más matizadas y políticas”, podrían traer cambios importantes en una sociedad que empieza a observar su diversidad a través de las creaciones televisivas.

