En China, crece el bloqueo a aplicaciones LGBT+ como parte de la política de “tolerancia cero a la diversidad” de Xi

Una imagen de un encuentro LGBT+ en Hong Kong, país que todavía mantiene mayores libertades para las personas LGBT+ que China, pese a los recientes embates del régimen comunista (REUTERS/Lam Yik)

China continúa con su implacable persecución a las personas LGBT+. De acuerdo a un nuevo informe, elaborado conjuntamente por Fight for the Future, un grupo de defensa de los derechos digitales en Estados Unidos, y GreatFire, una organización china que rastrea la censura, han desaparecido recientemente de las tiendas digitales 27 aplicaciones enfocadas a las personas LGBT+.

El informe hace responsable a Apple de la censura, que en el pasado ha aceptado las órdenes de bloqueo de aplicaciones y demás herramientas de su App Store por parte del régimen chino, pero la empresa ha negado las acusaciones.

Benjamín Ismail, director de campaña de GreatFire, dijo que resultaba “sorprendente” que en China se prohíbieran más aplicaciones LGBT+ que en los países donde la homosexualidad es un delito. “ Los pocos desarrolladores que hablaron con nosotros nos dijeron que cuando supieron que su aplicación no estaba disponible, no intentaron discutirlo con Apple, porque pensaron que no cambiaría nada”, dijo Ismail al sitio web teconológico Protocol, responsable de dar la primicia.

Sin embargo, Protocol explica que el que una app no esté disponible en un país no quiere decir que ha sido censurada por la compañía, pues también podría obedecer a decisiones de los desarrolladores tecnológicos, temerosos de las represalías del gobierno. “Sabemos que algunos asumen que Apple simplemente ‘cumple con las leyes locales’, aunque nunca se refieren a la ley que cumplen. Algunos desarrolladores nos dijeron que no pusieron su aplicación en China por temor a que causara problemas”, añadió Ismail.

Según el informe, Arabia Saudita es el país con mayor número de aplicaciones no disponibles (28) en la AppStore. En África subsahariana se localizan 6 de las 10 principales tiendas de aplicaciones de contenido LGBT+ censurado. En Malasia, donde es ilegal ser homosexual, se eliminaron 7 aplicaciones LGBT+ de la tienda de Apple. Las tres principales aplicaciones LGBT+ (Grindr, Taimi y OkCupid) coinciden junto con otras 10 en estar prohibidas en uno o más países.

El CEO de Apple Tim Cook (REUTERS/Peter DaSilva)

En el pasado, Apple ha sido criticado por activistas de DDHH y derechos de las personas LGBT+ por hacer concesiones al gobierno de China, país que no solo representa una quinta parte de sus ventas sino es donde ensambla casi todos sus productos.

Una investigación del New York Times, publicada en el 2021 y reproducida por Infobae, denunciaba, entre otras prácticas de Apple en China, que compartiera los datos de sus clientes con el gobierno chino, algo que está prohibido por ley en Estados Unidos y muchos otros países.

Además, el artículo del Times afirmaba que desde el 2017 hasta el 2021, habían desaparecido más de 55 mil aplicaciones de la App Store de Apple en China, incluyendo aplicaciones de medios de comunicación extranjeros, servicios de citas LGBT+ y de mensajería cifrada . La empresa negó en aquel momento ser responsables de la ausencia de dichas aplicaciones.

Homofobia de Estado

Desde que el presidente chino Xi Jinping llegó al poder en 2013, la comunidad LGBT+ ha visto como en China el régimen comunista del gobierno los ha excluido de todo posible reconocimiento a sus derechos, con los entornos físicos y virtuales restringidos a cualquier tipo de manifestación libre de su orientación o identidad sexual. Las últimas medidas represivas que han trascendido mundialmente han ocurrido en el ámbito académico, como la sanción a dos estudiantes de la reconocida Universidad de Tsinghua por haber repartido banderas de arcoíris en el campus en la previa de las celebraciones por el Mes del Orgullo.

En 2021 otra universidad, de Shangái, recolectó información personal de estudiantes con el propósito de elaborar una lista de los miembros de la comunidad LGBT+ de todo el plantel. La encuesta interrogaba sobre las preferencias sexuales y el estado mental de los estudiantes, lo que causó temor entre la comunidad debido a la persecución sistemática en un país que ha adoptado una política de “tolerancia cero” a la diversidad.

Xi Jinping ha reforzado la persecución a las personas LGBT+ en los últimos años (REUTERS/Thomas Peter/Archivo)

En China la homosexualidad dejó de ser un delito en 1997, pero el matrimonio entre personas del mismo sexo sigue prohibido y las expresiones de homoafectividad llevan años siendo censuradas o borradas en películas y series de televisión.

A comienzos de 2022 se informó que la aplicación de citas gay Grindr había desaparecido de las tiendas online del país, supuestamente para “crear un ambiente online civilizado, sano, festivo y propicio para la opinión pública durante el Año Nuevo Lunar”. Sin embargo, China ha venido reforzando en los últimos años su control sobre internet y aplicaciones LGBT+ de los sitios de descarga con el propósito de censurar o eliminar prácticas contrarias a la ideología del Partido Comunista del gobierno.

En China las redes sociales también han perseguido o censurado cuentas relacionadas con activismo o contenido LGBT+. WeChat, una de las redes sociales principales de ese país, eliminó en 2021 las cuentas de estudiantes chinos y grupos defensores de los derechos de las personas con orientación sexual y género diverso. También bloquearon de forma permanente la página de un colectivo feminista que trabaja con minorías sexuales. La explicaciones que dan los censores suelen hablar de supuestas quejas recibidas o violaciones en la administración de las cuentas.

Una de las prioridades de Xi ha sido hacer de China una gran potencia en el escenario mundial. Las crecientes tensiones con Estados Unidos han alimentado un tono más nacionalista y hostil. Muchos en China, incluyendo autoridades del gobernante Partido Comunista, consideran que ser gay, bisexual, trans o no binario es un concepto “importado” de Occidente y por lo tanto debe ser combatido.

China encabeza un bloque geopolítico que incluye a Rusia, Venezuela, Hungría e Irán, entre muchos otros países, que se caracterizan por la represión a sus ciudadanos en general. Estas faltas de libertades incluyen los derecho de las comunidades LGBT+ en esos países, que no gozan de derechos alguno ante la ley.

SEGUIR LEYENDO:

En China, la sanción por repartir banderas del arcoíris refleja la creciente persecución a las personas LGBT+E