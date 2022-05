Una heroína queer y latina es la nueva apuesta de Marvel en la secuela de Doctor Strange

Del cómic a la pantalla grande... América Chávez, la heroína lesbiana de Marvel.

El pasado 5 de mayo se estrenó en la mayoría de los cines del mundo Doctor Strange en el multiverso de la locura. Desde su llegada a la gran pantalla, más allá de los cameos alucinantes y el retorno de personajes muy queridos, se sumó a la lista uno en especial que ha recibido muchos elogios: América Chávez, la primera superheroína abiertamente lesbiana que acaba de llegar al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU). La seleccionada para interpretarla fue Xóchitl Gómez, una joven actriz con ascendencia mexicana, quien con su carisma, se ha ganado de inmediato el cariño de los fans marvelitas.

Pero, ¿quién es esta superheroína que además de portar los colores de la bandera estadounidense porta con orgullo los colores de la bandera LGBT+ ? Te explicamos en 7 puntos los detalles más importantes acerca de su historia y su importancia dentro de los nuevos eventos de la Fase 4 del UCM. [Esta nota puede contener algunos spoilers muy ligeros de Doctor Strange en el multiverso de la locura. Tómalo en cuenta].

1 Embajadora de la multiculturalidad Como ya se puede adivinar en su apellido, América Chávez tiene un origen étnico que se relaciona con lo latino. Sus creadores querían con esto hacer una mención a que Estados Unidos de América es un país que está construido por la fuerza de migrantes. Llamar “América” a una mujer racializada, de apellidos latinos y que en algunas versiones de los cómics fue criada por una familia puertorriqueña, hace de América Chávez un personaje que tiene una gran connotación política.

América es uno de los nuevos personajes en la secuela de Doctor Strange.

2 Fue criada por dos madres En la historia original del cómic —misma que se menciona también en Doctor Strange en el multiverso de la locura, América Chávez nació en una dimensión diferente a la nuestra. Ella es originaria de ‘El Paralelo Utópico’, un lugar fuera del tiempo y el espacio que tiene una peculiaridad: en él solo habitan mujeres. A pesar de que esto le ha valido algunas comparaciones con la Mujer Maravilla, quien tiene una historia de origen similar, lo que hace única a América Chávez es que nació de una familia lesbomaternal. Mientras que La Mujer Maravilla fue creada de arcilla, América es producto del amor de dos mujeres, y junto con su pequeña hija forman una feliz familia. Más adelante son atacadas por una entidad oscura y son absorbidas por un portal dimensional. Esto hace que América descubra su capacidad de viajar entre universos, en los que busca con desesperación a sus madres.

3 Es abiertamente lesbiana En su reciente llegada al MCU, vemos a una América Chávez más joven de lo que solemos verla en los cómics. En las historietas, América es abiertamente lesbiana y ha tenido varios intereses románticos femeninos. Esto no se abordó en la reciente película del Hechicero de Marvel, esto es porque la trama no tenía ninguna relación con ello. Lo que sí vimos fueron algunos guiños a su orientación: en su chaqueta tiene un ‘pin’ con los colores de la bandera LGBT+. Probablemente en el futuro, cuando se explore más la historia de América, podamos ver algunas de sus enamoradas tal y como ocurre en los cómics

4 También representa la diversidad racial Como ya anotamos, América porta en su chaqueta un pin que celebra la diversidad LGBT+. Esta versión de la bandera de la diversidad incluye también los colores de la bandera trans (rosa, blanco y azul) e incluye los colores negro y café, que hace homenaje a las personas queer racializadas. Además de esto, en la parte central de su chaqueta de mezclilla, pueden leerse las palabras “AMOR ES AMOR”. ‘Love is Love’ es una de las frases más poderosas que se han acuñado para defender causas como el matrimonio igualitario y la adopción por parte de parejas del mismo sexo. En el caso de América Chávez, el que esté escrito en español es también un homenaje a que ella se percibe como una mujer latina , pues a pesar de venir de otro universo, en algunos arcos del cómic fue criada por puertorriqueños.

La actriz Xóchitl Gómez interpreta a América Chávez (REUTERS)

5 Censurada en países de Medio Oriente Doctor Strange en el multiverso de la locura se proyectará en países que estén bajo la Ley Islámica debido al personaje de América Chávez y la historia de origen que remite a sus dos madres. Aunque la aparición de las mujeres es breve —dura menos de un minuto—, esto y un par de breves menciones fue motivo suficiente para que la película no sea exhibida en Arabia Saudita, Qatar, Kuwait y Egipto. Los censores de esos países pidieron a Disney retirar las escenas y menciones problemáticas, pero Disney se negó a hacerlo. Por un motivo similar, The Eternals no pudo ser exhibida en esos países, ya que mostraba el primer beso entre dos hombres dentro del MCU: el ocurrido entre el superhéroe Phastos y su esposo.

6 Representación positiva Una de las cosas que son más importantes en la historia de América Chávez es que no solo muestra a una mujer fuerte, de origen étnico diverso y que es abiertamente lesbiana, sino que muestra que las personas LGBT+ pueden tener relaciones saludables y cordiales con personas que no pertenecen a esta comunidad. En los cómics, América Chávez tiene una amistad profunda con Kate Bishop, la discípula de Hawkeye, quien es una mujer heterosexual. Todo parece indicar que pronto podremos ver a las dos mejores amigas en la pantalla, pues la serie de Hawkeye ya introdujo a Kate. Ver esta amistad entre personas hetero y LGBT+ sin intereses románticos de por medio es importante para combatir estigmas.

7 Apostando por representar un mundo más diverso A pesar de que Disney —actualmente dueño del MCU—fue criticada por la militancia LGBT+ de Estados Unidos por no tener una posición clara con respecto a la ley ‘Don’t say gay’ en Florida, parecen estar corrigiendo el camino, pues están mostrando cada vez más personajes con orientaciones sexuales diversas. Además de Phastos, el primer superhéroe gay del MCU, la serie de Disney+ WandaVision mostró a Billy y Tommy, hijos de Wanda. En los cómics, Billy —también conocido como Wiccan— es un personaje abiertamente gay y protagonizó el primer matrimonio igualitario de los cómics junto a su esposo Hulkling. Todos los rumores apuntan a que, al igual que en los cómics, Billy formará parte de los Young Avengers, uniéndose así a la poderosa América Chávez. Así que nos augura un futuro lleno de diversidad y representación positiva. ¡Enhorabuena para los fans queer de los cómics!

SEGUIR LEYENDO: