De enterarse de la muerte de la Reina Isabel II mientras recogía hongos al racismo: así es el reinado de Carlos III

En septiembre de 2022, horas después de que la reina Isabel II fuera fotografiada en su castillo escocés despidiéndose de un primer ministro y dando la bienvenida a otro, la monarca más longeva de Gran Bretaña estaba “bastante animada” charlando con los invitados a una copa. Aunque se sabía que su salud estaba empeorando, pocos se dieron cuenta de lo cerca que estaba la Reina de 96 años del final de su vida.

Cuando la reina permaneció en cama a la mañana siguiente y, alegando “consejo médico”, canceló sus planes de asistir a distancia a una reunión del gabinete, su hijo mayor cambió discretamente su agenda y viajó a su lado.

Pero las percepciones erróneas sobre el estado de Isabel llevarían al entonces príncipe Carlos a abandonar el castillo de Balmoral. (“En aquel momento”, dijo más tarde un miembro del personal, “la gente seguía pensando en términos de días y no de horas”). Estaba recogiendo hongos, y sus pensamientos, en su cercana casa cuando fue llamado de vuelta, informa un nuevo libro - y se enteró por el camino de que la reina había muerto.

El periodista Robert Hardman detalla las últimas horas de Isabel y el incipiente reinado de su hijo en The Making of a King: King Charles III and the Modern Monarchy (algo así como La creación de un rey: El Rey Carlos III y la monarquía moderna). Entre los fragmentos que los observadores de la realeza engullirán como bombones:

- En su última caja roja de papeles de Estado, Isabel dejó cartas selladas para su hijo mayor y su principal secretario privado. “Probablemente nunca sabremos lo que decían”, escribe Hardman.

- Después de que el príncipe Harry y su esposa, Meghan, duquesa de Sussex, anunciaran en 2021 que la reina había bendecido la decisión de la pareja de llamar a su hija Lilibet, el apodo de la infancia de la monarca, la reina estaba “tan enfadada como nunca la había visto”, dijo más tarde un miembro de su personal.

- Contradiciendo la versión de Harry de que se enteró de la muerte de su abuela por la BBC, un empleado de palacio afirma que hubo repetidos intentos de informarle, “pero no entraban las llamadas porque Harry estaba en el aire.”

- A algunos en palacio les preocupaba menos lo que decían las memorias de Harry, Spare, que su “relativa falta de detalles” sobre acontecimientos recientes de su vida, lo que pensaban que “sugería una secuela o, tal vez, unas memorias de Meghan a su debido tiempo.”

- La reina padecía “múltiples” problemas de salud y sabía que no llegaría a los 100 años. (El palacio de Buckingham se niega a comentar las afirmaciones de que padecía cáncer de huesos, señala Hardman).

- El secretario privado de la reina resumió sus últimos minutos para la posteridad. “Falleció. Vejez”, reza parte de un breve memorándum guardado en los Archivos Reales. “Ella no habría sido consciente de nada. Sin dolor”.

“Este no es un retrato autorizado de Carlos III”, escribe Hardman. “Es, sin embargo, uno autorizado, ya que he podido escuchar a quienes han desempeñado un papel clave en este período fundamental de la historia real”.

Dicho de otro modo: Hardman, que tuvo acceso a los archivos reales, amigos y personal, ha reunido un impresionante relato de los acontecimientos recientes en la Casa de Windsor. También es decididamente pro-establishment.

Racismo en el Palacio de Buckingham

Susan Hussey, la madrina del príncipe Guillermo y dama de compañía de Isabel II hasta su muerte, fue acusada de racista (Getty Images)

Consideremos cómo Hardman defiende a la dama de compañía de toda la vida Susan Hussey (“entre las más confiables de las confiables”), que saltó a los titulares mundiales en 2022 después de que una invitada a una recepción del Palacio de Buckingham tuiteara que un ayudante real -más tarde se reveló que era Hussey- se había acercado a la mujer, le había movido el pelo para leer su etiqueta con su nombre y le había preguntado repetidamente: “¿De dónde eres?”.

“No hubo grabación y, por tanto, tampoco transcripción”, escribe Hardman, “pero la versión de Ngozi Fulani había sido refrendada por dos testigos y no fue cuestionada por el Palacio”.

Aunque señala la sensibilidad del palacio ante las acusaciones de racismo institucional y su necesidad de que se viera que actuaba con rapidez, Hardman también escribe: “Como siempre había hecho durante más de sesenta años, Sue Hussey había intentado entablar conversación con los nerviosos invitados a una recepción desalentadora. Había sido un intento bienintencionado de buscar algún tipo de terreno común. Uno de esos invitados, sin embargo, se había sentido claramente marginado e inoportuno como resultado.”

La activista Ngozi Fulani, quien denunció que fue víctima de racismo en el Palacio de Buckingham. (@Sistah_Space)

En múltiples referencias a la posición de Carlos como jefe de la Commonwealth, Hardman alaba la labor del rey a lo largo del tiempo: “Dado que el papel no es hereditario, no siempre estuvo claro si el príncipe Carlos tomaría efectivamente el relevo. Al final, su dedicación tanto a la organización como al medio ambiente resultó en un respaldo unánime, en 2018.”

Curiosamente, Hardman no menciona las declaraciones de Isabel a los líderes de la Commonwealth días antes de que era su “sincero deseo” que su hijo ocupara finalmente el cargo. El corresponsal diplomático de la BBC calificó su discurso como “la culminación de una operación concertada por el gobierno británico y la realeza para presentar esta decisión como un hecho consumado contra el que sería casi imposible argumentar”.

Sin embargo, Hardman atribuye al anuncio de la reina en 2022 de su “sincero deseo” de que la segunda esposa de Carlos, Camilla, sea conocida como reina consorte el haber allanado el camino hacia ese título.

Delitos sexuales, esclavitud y cancelación

El príncipe Andrés, junto al pedófilo Jeffrey Epstein. (AMC CRIME)

Hardman, cuyas obras anteriores incluyen biografías de Isabel, escribió y coprodujo el reciente documental de la BBC Charles III: The Coronation Year (Carlos III: el año de la coronación). Las entrevistas realizadas para ese programa son la base de este libro, que contiene abundantes citas de la hermana del rey, Ana, Princesa Real, así como de la hermana de Camilla, Annabel Elliot. Hardman también se basa en conversaciones que mantuvo con Carlos para proyectos anteriores.

El libro incluye información histórica sobre la coronación de Isabel en 1953 y aborda diversas cuestiones a las que se enfrenta la monarquía en la actualidad. ¿Se “adelgazará”? “La idea se ha aparcado” ahora que hay menos familiares de la realeza “trabajando” (léase: financiados). ¿Podría rehabilitarse el Príncipe Andrés?

Los titulares -y la acritud- reavivados por los documentos legales vinculados al delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein “hacen imposible cualquier perspectiva de rehabilitación pública para el Duque en un futuro previsible.” En cuanto a la considerable casa de Andrés cerca del castillo de Windsor, “no habrá orden de desalojo por parte del Rey”, aunque Carlos espera que su hermano cubra los gastos de seguridad.

En cuanto a la raza y las reparaciones, Hardman presenta a Carlos como un estudioso de los acontecimientos del pasado, y argumenta que es peligroso intentar, siglos después, asignar responsabilidades por atrocidades pasadas.

El rey “podría verse en problemas constitucionales” si tomara decisiones o hiciera declaraciones que “afectaran a la política del gobierno británico, ya fuera en relación con la esclavitud, las reparaciones o la propiedad de objetos de museo”. Como dijo un asesor: ”Está muy bien que la gente exija constantemente disculpas históricas al Rey, pero no siempre está claro quién debe disculparse por qué”.

En última instancia, Hardman no escribe otra biografía de Carlos, sino sobre los factores que configuran los inicios de su reinado, y predice que seguirá feliz “mientras tenga a la Reina Camilla a su lado”. Por muy fácil que Hardman haga leer esta historia, el relato evoca un elemento de la crítica que dirige al programa de Harry y Meghan en Netflix: “no es tanto una serie documental como un autorretrato curado”.

*Autumn Brewington es periodista en Washington, escribió el newsletter de The Washington Post sobre la familia real británica.

