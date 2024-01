Del opio de Sherlock Holmes a la era victoriana de “Alicia en el País de las Maravillas”: nuevas revelaciones de grandes clásicos

Nuevas revelaciones de grandes clásicos.

Sherlock Holmes resolvía sus enigmáticos casos en el Londres del primer ferrocarril suburbano del mundo (¿Quién no recuerda Baker Street?). Lewis Carroll hizo que Alicia se adentre en el País de las Maravillas mientras en esa época se inició un primitivo “photoshop” victoriano. ¿Cómo era la realidad de esa época? Ana Shirley crecía rodeada de naturaleza pero, ¿por qué empleaba determinados ingredientes y por qué los cocinan de cierta manera en la granja?

Estas y otras fascinantes curiosidades históricas se destapan en la nueva colección Petits Fours de Editorial Alma. En cada volumen, la periodista Laura Manzanera acerca anécdotas, recetas y descubrimientos sobre tres clásicos universales: Sherlock Holmes, Alicia en el País de las Maravillas y Ana de las Tejas Verdes. Y el cuarto volúmen sobre una de las autoras británicas más distinguidas: Jane Austen.

Con estos libros, explica Manzanera, “el lector descubrirá el contexto histórico del Canadá de finales del siglo XIX y la Inglaterra de la regencia y de la época victoriana”.

Tapas de la colección "Petits Fours"

Laura Manzanera (Barcelona, 1966) es periodista, escritora y colaboradora en numerosas editoriales, especializada en la investigación y divulgación de la historia en general y de la de las mujeres en particular. En los cuatro volúmenes muestra “cómo era el contexto histórico en el momento en el que fueron creados, vinculándolos en ocasiones con la actualidad”.

Dedicada a la divulgación histórica, Manzanera es autora de Olympe de Gouges. La cronista maldita de la Revolución Francesa, Mujeres espías. Intrigas y sabotaje tras las líneas enemigas, Del corsé al tanga. 100 años de moda en España e Insumisas. Mujeres que se vistieron de hombre en busca de igualdad.

La intención de Alma era publicar “libros de pequeño formato, ilustrados, que fueran un complemento a los grandes autores y las grandes obras de la literatura universal” y Manzanera propuso una decena de títulos de los que la editorial escogió estos cuatro iniciales “con la idea de dar pinceladas, no tanto literarias, como de contexto, histórico y social, así como de la época del personaje”.

La selección se explica porque Conan Doyle, Jane Austen, Lewis Carroll y el clásico Ana de las Tejas Verdes, de Lucy Maud Montgomery, “son muy conocidos y potentes, y tienen un público muy fiel y numeroso”.

La autora asegura que, aunque son libros amenos y asequibles para todos los públicos, se basan en “fuentes totalmente fidedignas”, con información presentada en forma de “píldoras”, y de ahí el título de la colección, “como si fueran pastelitos, pequeños bocados que además se pueden leer transversalmente y sin un orden”.

Sherlock Holmes y las drogas

Sherlock Holmes

Por su presentación, Manzanera cree que la colección está “muy pensada para el fan, pero al seguidor de Sherlock Holmes, que es bastante friki, no puedes darle cosas muy obvias, sino informaciones extra que seguramente algunas saben, pero otras muchas no; pero al mismo tiempo, también puede acercar esas obras a lectores que no hayan leído a esos autores”.

El mayor reto, reconoce Manzanera, era el libro de Sherlock Holmes, un autor más estudiado y escudriñado por expertos y aficionados, y por eso se incluye un capítulo dedicado a las drogas, que “no es casual, porque en el Londres de la época había fumaderos de opio que tenían muchos clientes y que generalmente los regentaban los asiáticos y, a partir de ahí, se puede hablar también de la Guerra del opio”.

Igual que el opio, Scotland Yard, el telégrafo o los trenes a vapor son elementos habituales de las historias escritas por Conan Doyle.

De amores, moda y recetas

De Alicia en el País de las Maravillas, dice Manzanera, hay muchas curiosidades que se saben y otras muchas no, y esas están aquí, y de Jane Austen, que se podría abordar desde muchos puntos de vista, como la metaliteratura, porque hay muchas referencias a libros, la autora prefirió dedicar varios capítulos a la moda, que es “lo que a sus fans más interesa, y del modo de vida, desde los bailes hasta cómo se vestían, cómo se relacionaban, el ‘up & down’, el matrimonio o el amor cortés”.

Asume Manzanera que es muy difícil decir que has dado con una información nueva, pero en los textos los lectores descubrirán “datos históricos muy curiosos, algunos directamente relacionados con la obra o el autor, y otros más tangenciales, y pone como ejemplo el libro de recetas de Ana de las Tejas Verdes: “hicimos las recetas de verdad y para ello tuve que buscar información de la zona de Canadá, donde está ambientada la granja en la que vive Ana y sus compinches”.

A pesar de que no son de su autoría, la editorial prepara ya dos títulos más, con un perfil muy similar: Drácula y Virginia Woolf.

Con el proyecto de Petit Fours finalizado, la autora se encuentra en plena escritura de la que será su primera novela, de la que avanza que será “un thriller histórico ambientado fuera de España”.

Fuente: EFE