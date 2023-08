A la espera de lo nuevo de Woody Allen, los libros del controvertido director que puede leer para pasar el rato

Woody Allen se retira del cine, para iniciarse como escritor.

Ante la posibilidad de que ‘Coup de Chance’ (‘Golpe de suerte’ en España), sea el cierre definitivo de su ilustre carrera en el mundo del cine, a Woody Allen será necesario verlo desde sus múltiples facetas, y una de ellas es, y ha sido por mucho tiempo, la de escritor. De hecho, se dice que tras su retiro de la cinematografía, Allen se dedicará a escribir de tiempo completo, a sus casi 88 años.

El estreno de su nueva cinta está programado para el 29 de septiembre. La trama de ‘Golpe de suerte’, rodada en francés, abordará la historia de dos jóvenes cuya relación evoluciona hacia el adulterio y el crimen.

El equipo detrás de la película incluye al propio Woody Allen como guionista y director, manteniendo una tradición que se remonta a sus primeros éxitos en 1969 con ‘Toma el dinero y corre’. Por quinta vez lo acompaña el renombrado director de fotografía Vittorio Storaro, quien ha dejado su huella en clásicos como ‘Apocalypse Now’ y ‘El último emperador’. Esta alianza ha llevado a un indudable toque visual distintivo en las películas de Allen. No trabajaban juntos desde ‘Café Society’ en 2016.

El reparto de ‘Golpe de suerte’ estuvo compuesto por Niels Schneider, Lou de Laâge y Melvil Poupaud, quienes encarnarán a los personajes centrales en este relato cargado de intrigas y dilemas morales.

A medida que se acerca la fecha de estreno, la incertidumbre sobre el futuro cinematográfico de Woody Allen añade un aire de suspenso a la anticipación de ‘Golpe de suerte’. ¿Será esta película un cierre épico de una carrera inigualable y marcará el inicio de una nueva etapa creativa?

A la espera de una respuesta, ir dándole un vistazo a su faceta como escritor no es una mala idea. Allen ha demostrado ser un talentoso escritor en el pasado, dando cuenta de una voz única e irreverente. Con el ánimo de conocerlo más a fondo, aquí te comparto cinco de sus libros para que te adentres en su más que curiosa bibliografía.

“Sin plumas” (Getting Even)

Esta colección de ensayos y cuentos cortos es un destello del ingenio que caracteriza a Woody Allen. Publicado en 1971, Sin plumas ofrece una mezcla ecléctica de situaciones absurdas, reflexiones cómicas y comentarios sarcásticos sobre la vida moderna. Desde la hilarante “The Whore of Mensa”, en la que un hombre se encuentra con una prostituta de altos conocimientos, hasta “The Irish Genius”, donde Allen imagina un diálogo entre James Joyce y un camarero, el libro es un desfile de ocurrencias que resuenan con el lector y lo sumergen en el mundo irreverente del autor.

“Cómicos y sus historias” (Without Feathers)

Continuando con su estilo mordaz y agudo, Allen presenta Cómicos y sus historias en 1975. Este volumen ofrece una exploración humorística de temas filosóficos, existenciales y culturales a través de cuentos y ensayos. Destacando “Examining Psychic Phenomena”, donde Allen parodia la obsesión por lo paranormal, y “If the Impressionists Had Been Dentists”, donde imagina a Monet y Degas como dentistas, el libro muestra cómo Allen juega con la intersección entre lo absurdo y lo mundano.

“A propósito de nada” (Apropos of Nothing)

En 2020, Woody Allen nos brindó una mirada íntima y reveladora de su vida en sus memorias A propósito de nada. Desde sus primeros días en Brooklyn hasta su éxito en la industria del entretenimiento, el libro se sumerge en los aspectos personales y profesionales del autor. Con un estilo narrativo directo y sin filtros, Allen relata sus experiencias, controversias y relaciones en una prosa que es al mismo tiempo franca y graciosa. Este libro es un vistazo excepcional al hombre detrás de las cámaras y los escenarios.

“Toma el dinero y corre” (Take the Money and Run)

La adaptación literaria de su película homónima, Toma el dinero y corre es una joya cómica en la que Allen transfiere su humor característico a las páginas. Publicado en 1969, el libro presenta el guion original de la película, junto con imágenes y comentarios. Con la historia de un torpe criminal aspirante a ladrón de bancos, Allen aprovecha para inyectar humor en situaciones absurdas, brindando momentos de risa que han resistido el paso del tiempo.

“Woody Allen on Woody Allen”

En este libro, Allen se convierte en su propio entrevistador. A través de una serie de conversaciones y entrevistas, el autor ofrece una visión única de su pensamiento creativo y su enfoque hacia el cine y la comedia. Publicado en 1993, Woody Allen on Woody Allen es esencial para los amantes del cine que buscan entender la mente detrás de las obras maestras. Allen discute su influencia artística, sus métodos de trabajo y sus reflexiones sobre la vida, creando un retrato auténtico de sí mismo.

Los libros de Woody Allen son una ventana a su mente ingeniosa y a su enfoque único de la comedia y la vida. A través de ensayos, cuentos y memorias, este titán del entretenimiento ha dejado una marca indeleble en el mundo literario. Sus obras siguen deleitando y desafiando a los lectores, manteniendo viva la llama de su genialidad a lo largo de los años.

