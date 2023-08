Un viaje por la alquimia a través de la geometría: qué tiene que ver la ciencia con la espiritualidad

“Geometría sagrada” de Marilyn Walker (Imagen: Infobae)

La exploración del mundo espiritual y la medicina tradicional ha sido el canal por el que la artista, autora y antropóloga, egresada del programa de la Fundación para Estudios Chamánicos, Marilyn Walker, ha decidido transitar. Tanto es así que ha escrito libros, entre ellos Geometría sagrada, el resultado de una ardua investigación que llega por primera vez a los lectores de habla hispana.

Una guía referencial de la A a la Z, así presenta Walker este libro que reúne conceptos, experiencias, personas, prácticas y hasta sistemas numéricos como una forma de enseñar cómo la geometría sirve de herramienta para conectar la ciencia con el eje espiritual.

Le puede interesar: Tarot, poesía y misticismo: cómo acercar la literatura a las nuevas generaciones de lectores

Geometría sagrada es un camino de conocimiento ancestral a través del cual se revelan nuevos modelos que le permitirán a los lectores empezar a comprender la realidad desde otra perspectiva, considerando en este proceso áreas como las relaciones, la conciencia y hasta el descubrimiento del propósito de la vida misma.

En este libro la geometría cobra vida y, lejos de parecer un texto académico con ecuaciones, entrega información de poder para hilar la filosofía, el arte, las prácticas religiosas, las matemáticas y la esencia del universo, escrita de una manera sencilla que los lectores podrán disfrutar.

En uno de los apartados, citando a Miranda Lundy, Sacred Geometry, se lee:

“La geometría sagrada «difiere de la geometría mundana puramente en el sentido de que se considera que los movimientos y conceptos involucrados tienen un valor simbólico y, por lo tanto, como la buena música, facilitan la evolución del alma»” (p.68).

Le puede interesar: Por qué la astrología es un lenguaje más que una herramienta y cómo leer una carta natal

“Geometría sagrada” de Marilyn Walker

Portada del libro “Geometría sagrada” de Marilyn Walker (Editorial: Aquari Perú)

“Cuando la ciencia y la espiritualidad se unen, a menudo se revelan los secretos del mundo natural. La geometría sagrada ofrece nuevos modelos de realidad, consciencia, relaciones y reconsideraciones sobre el propósito de la vida”.

Esta es parte de la sinopsis que servirá de enganche a los lectores. Como si de un diccionario espiritual se tratara, nos presenta una serie de palabras organizadas en orden alfabético relacionadas con esta conexión entre la geometría y la espiritualidad, en la que, por supuesto, hace su aparición la naturaleza.

Cuerpo, mente y espíritu están conectados y lo explica de la A a la Z abordando conceptos como ADN, agua, arcoíris, antiguo Egipto, astrología, astronomía, budismo, chakras, chamanismo, cosmología, cuadrado, cubo, dimensión, fractal, geometría, loto, números, polígono, platón, rectángulo, simetría, yurta, zodiaco, entre otros.

Walker acompaña las explicaciones de cada concepto, significado, relación con lo espiritual y/o la ciencia, y contextualización histórica a que haya lugar, con ilustraciones esclarecedoras y citas extraídas de referentes espirituales, libros y artistas.

“La hoja siempre gira su parte superior hacia el cielo para poder recibir mejor el rocío en toda la superficie; y estas hojas están dispuestas en las plantas de tal forma que una cubra a la otra lo menos posible. Esta alternancia proporciona espacios abiertos a través de los cuales el sol y el aire puedan penetrar. La disposición es tal que las gotas de lluvia de la primera hoja caen sobre la cuarta y, en otros casos, sobre la sexta”, Leonardo da Vinci (p.105).

Cada página revela un tesoro oculto que nos acerca a la comprensión de los misterios del universo y del ser humano. Sin duda, servirá de referencia para aquellos que buscan dominar los misterios que rodean al ser humano y al universo.

Le puede interesar: ‘’Una guía para aprender sobre astrología, magia, energía y mucho más’': así describe Valentina Maestre su “Manual de supervivencia para brujas modernas”

Sobre la autora: Marilyn Walker

Marilyn Walker (Foto Editorial Planeta)

♦ Se ha dedicado a la exploración personal y académica de geometría sagrada, así como estudios de chamanismo y algunas otras tradiciones espirituales de medicina tradicional y etnomusicología.

♦ Cursó el programa de Michael Harner en la Fundación para Estudios Chamánicos.

♦ Ha dictado ponencias a nivel nacional e internacional.

♦ Ha escrito artículos sobre chamanismo, medicina tradicional, música y espiritualidad.

♦ Apasionada del arte, se dedica a la pintura y el grabado.

♦ Ofrece clases y talleres en Nature Printing; mandalas, ruedas medicinales y laberintos.

♦ Es profesora universitaria jubilada.

♦ Tiene un doctorado en antropología.

♦ Algunos de sus libros: Geometría sagrada, Shamanism an A-Z reference guide, Wild Plants of Eastern Canada and Harvesting the Northern Wild.

Seguir leyendo: