La historia de su padre y la Francia de la posguerra en las páginas de “Un hombre sin título”, la brillante novela de Xavier Le Clerc

En septiembre de 2022, llegó a las librerías francesas una novela publicada por Gallimard que le hacía un homenaje a la figura del padre y contaba la historia de las naciones al interior de Francia que surgieron a partir de la década de los 40, la de los inmigrantes destinados a los trabajos más duros, y la de quienes lo tenían todo sin siquiera pedirlo.

Dicha novela llamó la atención de los lectores y de la crítica, se ganó su lugar y no ha tardado mucho en traducirse a lengua española. Entre las novedades para el segundo semestre de 2023 que ha traído la editorial Cabaret Voltaire aparece Un hombre sin título, de Xavier Le Clerc.

La historia es la de Mohand-Saïd Aït-Taleb, que nació en la Kabylie, Argelia, en 1937. Su infancia fue marcada por la extrema pobreza y la falta de educación, algo común en los niños de los pueblos kabyles de aquel tiempo. El autor, Xavier Le Clerc, se inspiró en los relatos de Albert Camus, quien había presenciado la difícil situación de los niños kabyles y había compartido su indignación en el periódico “Alger Républicain”.

Después de perder a su padre a la edad de 13 años, Mohand-Saïd, a sus 25 años, emigra a Normandía, Francia, en busca de trabajo, debido a la falta de oportunidades en la recién independizada Argelia. Allí, se une a la Société Métallurgique de Normandie (SMN) y se convierte en obrero en uno de los principales centros industriales de la región. Su vida está marcada por la lucha diaria y el silencio, como si llevara sobre sus hombros una carga demasiado pesada para compartir con otros.

A lo largo del libro, Le Clerc revela cómo su padre, el hombre sin título, llevaba consigo únicamente su tarjeta de obrero de la SMN, como su único distintivo en la sociedad. Aunque parecía un actor ítalo-americano, con su mandíbula angulosa, ojos verdes y cabello sedoso, Mohand-Saïd estaba marcado por una profunda cicatriz en la frente, causada por una viga metálica que dejó una cavidad permanente.

En estas páginas, el autor nos muestra la complejidad de las relaciones familiares y tradiciones culturales de la época. El matrimonio de Mohand-Saïd con su prima de 16 años en Argelia, sin amor de por medio, lleva a la formación de una gran familia en Francia. Los veranos se convierten en una ilusión de vida mejor en Argelia, con regalos engañosos que ocultan una realidad más sombría. Aunque Le Clerc admira la entrega de su padre por brindarles un techo y alimento, también reconoce que este hombre estaba emocionalmente mutilado, incapaz de mostrar afecto a sus hijos.

Un hombre sin título es un relato que rinde homenaje a todos los inmigrantes y trabajadores que ayudaron a reconstruir la posguerra en Francia. Es una historia de sacrificio, lucha y superación, donde el protagonista encuentra su propio camino hacia la libertad y la comprensión de sí mismo.

El libro también aborda el tema de la inmigración y la lucha por encontrar una identidad propia. A través de la educación y la lectura, el joven Hamid (Xavier Le Clerc) encuentra un camino hacia la emancipación y una posible ascensión social. Sin embargo, esta búsqueda de su identidad también lo lleva a enfrentar la discriminación y el rechazo familiar al revelar su orientación sexual.

Le Clerc, conmovido por la vida de su padre, decide cambiar su nombre de Hamid Aït-Taleb a Xavier Le Clerc para obtener entrevistas laborales con más facilidad. El nuevo nombre lo lleva a conseguir un trabajo como cazador de talentos en la industria de la moda, iniciando una exitosa carrera. Sin embargo, a pesar de su evolución personal y profesional, raras veces reniega de sus raíces y se esfuerza por entender a quienes lo discriminan.

Un hombre sin título ha logrado cautivar a los lectores con una prosa sensible y profunda. Recién se ha estrenado en librerías españolas. Ojalá no pase mucho para que llegue al resto de Hispanoamerica, pues no cabe duda de que este puede ser uno de los libros del año de la literatura francesa, y nos urge posar la mirada entre sus páginas.

