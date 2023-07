“Una luna sin miel” o cómo un hombre y una mujer que se “odian” terminan juntos de viaje romántico en Hawai

EFE/ Francis R. Malasig/Archivo

Aunque pasó algún tiempo para que la novela pudiera hacerse posible, la espere valió la pena, porque Una luna sin miel no solo se convirtió en un fenómeno literario sino también podría llegar a la pantalla grande (aunque no hay fecha de producción, los derechos ya fueron adquiridos por un pequeño estudio llamado BCDF Pictures).

Christina Lauren es realmente el seudónimo de Christina Hobbs y Lauren Billings, dos conocidas y premiadas coescritoras de origen estadounidense que se conocieron en el año 2009 cuando se dedicaban a la escritura de fanfictions en línea, la conexión fue inmediata y dio lugar a una exitosa carrera literaria basada en el romanticismo y el erotismo, con varios sucesos literarios, incluyendo esta “romcom” de manual, ligera y divertida, que comienza cuando Olive y Ethan, que no se quieren para nada, se ven obligados a permanecer un tiempo juntos cuando la hermana de Olive y el hermano de Ethan deciden casarse.

“Una luna sin miel” de Christina Lauren (2019-2022)

“Durante la calma que precede a la tormenta (en este caso la gloriosa calma, antes de que los preparativos de la boda arrasen la suite nupcial) mi hermana gemela se mira fijamente la mano, analiza una uña recién pintada de rosa coral y dice: —Supongo que te alegrará ver que no me he vuelto tan loca como para convertirme en Godzilla.—Contempla la habitación, se gira hacia mí y sonríe—. Seguro que pensabas que a estas alturas estaría insoportable”. (Tomado de Una luna sin miel).

Así inicia la comedia romántica escrita por el dúo de coautoras que lleva por título en inglés The Unhoneymooners, publicada por primera vez en el año 2019 y que solo llegó a las estanterías de los hispanohablantes en 2022.

Una luna sin miel narra la historia de Olive Torres, una mujer que tiene muy mala suerte, a menudo se enfrenta a situaciones que revelan su infortunio y esto, toca con muchos campos de su vida, incluyendo su vida amorosa y el ámbito laboral.

Para completar, y como si el mundo no pudiera enfrentar mejor las diferencias, Olive tiene una hermana gemela que parece llevar una vida con todo lo que a ella le fue negado. Se trata de Ami, quien a diferencia de ella, goza de la mejor de las suertes en cada cosa que realiza, incluso en el ámbito amoroso, pues está a punto de contraer matrimonio con el hombre de su vida.

Cumplir su sueño de casarse no hubiera sido posible si no fuera porque pudo reunir los fondos para hacerlo, tras tener éxito con una serie de sorteos que realizó por Internet. Ahora podrán irse de luna de miel a Hawái.

En medio de la celebración, a la que también asiste Olive, no solo debe lidiar con la desesperanza de haber visto casar primero a su hermana de la forma que ella había soñado, sino que además debe tolerar de cerca a un hombre que no es de su agrado. Se trata de Ethan, hermano y padrino del novio, al que las autoras dibujan como su archienemigo, con el cual, para completar su desventura, deberá fingir que está felizmente casada, después de que una intoxicación durante la recepción hace imposible que los recién casados viaje a su luna de miel a Hawai.

Ahora, Olive y Ethan, que fueron los únicos invitados que no sucumbieron a la intoxicación, deberán tomar el lugar de los novios para que la reserva no se pierda. De enemigos a... la lista de malos entendidos, escenas cómicas, diálogos tensos y todo tipo de situaciones típicas de esta clase de historia se presentarán a lo largo de esta novela que puede ser ideal para una tarde sin mucho que hacer.

Sobre las autoras, Christina Hobbs y Lauren Billings

♦ Son escritoras reconocidas y premiadas de origen estadounidense.

♦ Se han dedicado a escribir fanfictions en línea.

♦ Sus series más conocidas son Beautiful Bastard y Wild Seasons.

♦ Han sido reconocidas con varios premios, como el Mejor romance Audible (2013) y el Premio Sello de Excelencia RT (2014).

