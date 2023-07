El encuentro de un nuevo mundo lleno de secretos, magia e historias de amor

Rose Lake es el nuevo lugar en el que vive Maia y su madre. (depositphotos)

Cherry Chic es el pseudónimo elegido por una escritora española en la treintena que solo deja saber sobre sí misma que su nombre de pila es Lorena. Asegura que no recuerda el momento exacto en el que decidió convertirse en escritora, lo que sí sabe es que desde niña se conectó con los libros y a partir de entonces no pudo salir de ellos. Hoy lo hace como autora, conectando con sus lectores desde la publicación de su primera novela, a la que tituló Mi canción más bonita (2016).

Fascinada con las historias románticas, pero sin haber escrito una, lanzó el primer libro de una bilogía en la que descubre esta parte poco explorada con Cuando el cielo se rompa y caigan las estrellas (2022), una novela juvenil en la que la autora española llevará a sus lectores a visitar las montañas de Oregón, Estados Unidos a través de singulares personajes.

Distinto a lo que había escrito en los últimos años, Cherry Chic mencionó a Fanfan lo interesada que se sentía al querer probar algo más que la comedia y pasar a lo romántico:

“No me costó tanto dar el paso a algo más sentimental, porque tenía muchas ganas de probar. No he renunciado a la comedia, creo que es muy necesaria todavía y, de hecho, planeo hacer algo con mucho más humor en algún momento, pero en Rose Lake necesitaba un lenguaje mucho más neutro, teniendo en cuenta que transcurre en Estados Unidos y eso ya quita mucho humor español a la novela”.

“Cuando el cielo se rompa y caigan las estrellas” de Cherry Chic (Editorial: Penguin Random House)

“Estados Unidos tiene, según Google, 328 millones de personas.

Oregón tiene 4,218 millones de personas.

El condado de Marion posee 365.579 habitantes.

Salem, capital del estado, tiene 169.259.

Y Rose Lake, el lugar inmundo entre las montañas al que me han traído, tiene la friolera de 1.181 habitantes.

Joder, he estado en conciertos con más gente.

Me quiero morir”.

(Tomado de Cuando el cielo se rompa y caigan las estrellas)

Para la autora, la ubicación de esta novela es un factor determinante en el curso de la historia, pues de hecho, se convierte en un personaje más donde Rose Lake es la sede de encuentro. Allí, Vera, Maia, Kellan y Martin, sus personajes principales, desarrollan sus vidas en este espacio rodeado de montañas. Es aquí donde todo inicia, pero también donde todo termina.

Hay pocos lugares para ir en este pequeño y pintoresco pueblo en el medio de la nada, pero existen un montón de actividades por realizar y habitantes que logran encantar, pues son ellos quienes le otorgan la magia a este espacio creado por la autora.

Es aquí a donde Maia y su madre llegan con maletas a su nuevo hogar, Rose Lake. El principio de esta nueva vida no es de color rosa, especialmente por la actitud de Maia, quien se rebela contra su madre, Vera, a la que considera responsable de su mayor desgracia al haberla arrancado de todo lo que conocía y amaba en España para traerla al último rincón de los Estados Unidos.

La mudanza, por supuesto, tampoco es fácil para Vera, quien debe hacerse cargo de emprender una vida en un lugar distinto con su hija y luego de enfrentar la muerte de su padre. Ahora, han llegado a este lugar para vivir juntas, y encontrarse con Max, el padre de Maia.

Con el fin de llevar la historia más allá de los protagonistas, Cherry Chic se propone ampliar la mirada en otros dos personajes, Martin, tío de Maia y Kellan, un chico del pueblo que será especialmente importante en su vida y que aliviará los primeros días en medio de un cambio tan abrupto.

Y si bien la historia pasa las páginas por situaciones variadas, la autora anticipa que también Rose Lake sufrirá un rotundo cambio. Después de esta historia, la región no volverá a ser la misma, en particular cuando tienen lugar varias relaciones amorosas que nutren la novela romántica. Una de ellas es la de Max, el padre, quien tiene una relación homosexual que le da una importante perspectiva a la narración ampliando las historias de amor que emergen.

Muchos secretos están por quedar al descubierto en Cuando el cielo se rompa y caigan las estrellas. Esta es la fuerza y la magia oculta que reside en los habitantes de Rose Lake, y que pronto será testigo de la revelación de varios secretos.

Sobre la autora: Cherry Chic

♦ Nació en 1987 en España.

♦ Solo se sabe su nombre, Lorena, dado que ha publicado bajo el pseudónimo de Cherry Chic o cómo anónimo.

♦ Algunas de sus obras: Mi canción más bonita, Mantendré las luces encendidas para ti, El sur lo encontré en tus ojos, y series como Sin Mar, Valientes y Los Dunas.

