Tres historias de intriga donde la orientación sexual es parte de la clave para resolver el misterio

El misterio y la homosexualidad: historias de intriga donde la orientación sexual es parte del protagonismo (Infobae)

Los libros de misterio, thriller psicológico e intriga que cautivan por sus enigmas y giros inesperados también se han convertido en espacios para desafiarlo todo, incluyendo las convenciones sociales por adelantarse al reconocimiento LGBTI y presentar en sus historias personajes de la comunidad.

Es por ello que en esta ocasión presentamos tres títulos que sumergen a los lectores en emocionantes tramas mientras permiten explorar la diversidad en este género literario. Suspenso y representación LGBT son parte de los ingredientes de los relatos que encontré La cabaña del fin del mundo de Paul Tremblay, La chica del tren de Paula Hawkins y El misterio de la casa roja de A.A. Milne.

Le puede interesar: Una isla maldita cita a seis reinos en una lucha por su supervivencia en “Lightlark”, el fenómeno BookTok

“La chica del tren” de Paula Hawkins

“La chica del tren” de Paula Hawkins (Editorial Planeta)

“Una por la pena, dos por la alegría, tres por una chica. Tres por una chica. Me he quedado atascada en el tres, soy incapaz de seguir. Tengo la cabeza llena de ruidos y la boca llena de sangre. Tres por una chica. Oigo las urracas, están riéndose, burlándose de mí. Oigo su estridente carcajada. Una noticia. Malas noticias. Ahora puedo verlas, sus siluetas negras se recortan contra el sol. Los pájaros no, otra cosa. Alguien viene”.

(Tomado de La chica del tren)

Así inicia el primer libro con el que abordaremos esta temática de intriga y misterio, escrito por Paula Hawkings y publicado en 2015. La chica del tren logró posicionarse como uno de los libros más vendidos del New York Times, su trama la llevó a ser uno de los libros favoritos por cerca de 20 semanas.

Le puede interesar: El primer libro de la exitosa trilogía “The Daevabad”, de la estadounidense Shannon Chakraborty, llegará en español

La autora presenta la historia de Rachel, una mujer bisexual de alrededor de 30 años de edad en compañía de la cual el lector descubrirá un mundo de secretos oscuros que ocurren detrás de una misteriosa desaparición.

Devastada por su divorcio, toma el tren todos los días a las 8:04 con rumbo a Londres. Aprovecha cuando se detiene para posar la mirada en lo que sucede a lo largo del camino, incluyendo una pareja a la que les ha puesto los nombres de Jason y Jess, quienes representan para ella una historia de amor ideal, algo que, sin embargo, esto está muy lejos de la realidad.

“El misterio de la casa roja” de A.A. Milne

“El misterio de la casa roja” de A.A. Milne (Siruela)

“En el soporífero calor de una tarde de verano, la Casa Roja dormía la siesta. Se oía el perezoso murmullo de las abejas en los macizos de flores y el suave arrullo de las palomas en las copas de los olmos. De los prados lejanos llegaba el zumbido de una segadora, el más reconfortante de los sonidos campestres, que hacía el descanso aún más dulce, pues se disfrutaba mientras otros estaban trabajando”.

(Tomado de El misterio de la casa roja)

Considerado un clásico del misterio y escrito por el creador británico de Winnie the Pooh, A.A. Milne, este libro ofrece una historia con un enigma profundo a partir del encuentro organizado por Mark Ablett al que asisten una actriz, una viuda, la casadera hija y un militar retirado, entre otros particulares personajes.

Los personajes LGBT ocupan el protagonistmo en la historia, que tiene un giro inesperado tras el misterioso asesinato del hermano del anfitrión, considerado la “oveja negra” de la familia, sumado a una desaparición extraña y la entrada en escena de un detective homosexual. ¿Dónde está la verdad?

Le puede interesar: “El guardián de las flores”: el inicio de una saga que mezcla las leyendas gallegas con la oscuridad del crimen

“La cabaña del fin del mundo” de Paul Tremblay

“La cabaña del fin del mundo” de Paul Tremblay (NOCTURNA EDICIONES)

“La niña del pelo negro baja las escaleras de madera del porche y se sumerge hasta los tobillos en la amarillenta laguna de hierba. Una brisa cálida se desliza ondulante entre las briznas, las hojas y los pétalos con forma de cangrejo de las flores de trébol. Estudia el patio, atenta a los sincopados movimientos mecánicos y los brincos frenéticos de los saltamontes”.

(Tomado de La cabaña del fin del mundo)

Finalizamos este recorrido con la tercera novela de Paul Tremblay que aunque se lanzó en 2021, sigue causando revuelo por la trama, con la que sigue enganchando lectores. El autor, avalado por el mismo Stephen King y ganador del premio Bram Stoker, presenta una historia que transcurre en un solo escenario, pero con varios personajes.

La cabaña del fin del mundo narra la historia de una pareja gay y su hija, quienes deben enfrentarse a un grupo de personas que les ha dicho que el mundo ahora depende de ellos. Viven en una cabaña alejada donde no esperan recibir ninguna visita, pero los desconocidos no tardan en aparecer, en particular, un hombre que despierta la curiosidad de la pequeña Wen. Aquí, sobrevivir será lo único que importe.

Seguir leyendo: