Como David Foster Wallace, pero a la colombiana: el escritor Sergio De La Pava

El escritor estadounidense Sergio De La Pava. (Pako Mera/REX/Shutterstock).

Su ficha en Wikipedia tiene la información básica. Nacido en Estados Unidos, descendiente de colombianos. Tres novelas publicadas, un premio importante. No hay más, el resto es palabrería sobre que ha sido comparado con tal escritor y tal otro.

En la web sí hay mucho más, pero hay que saber buscar. La mayoría de entradas están en inglés, es su lengua. Entrevistas en diarios importantes, perfiles, críticas sobre su novela más destacada. Un nombre que resalta, al ser americano, por sus raíces latinas.

A fondo no hay nada más, y es que Sergio De La Pava es tan enigmático como los personajes de Una singularidad desnuda, la obra que lo puso en el radar en 2013, cuando consiguió en el PEN Award, luego de haber publicado el libro por su cuenta y moverlo de un lado a otro.

La edición en español corrió por cuenta del sello Pálido Fuego, y llegó a ser una de las novedades más interesantes de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Sobre ella, Marc Caellas escribió: “Es una novela con una trama policial, personajes atractivos, diálogos explosivos, sentido del humor, ideas provocativas y ejercicios de estilo. Y lo mejor es que tiene 700 páginas que merecen la pena para desconectarse un rato de las redes sociales e invertir un tiempo en este viaje que cualquier lector puede disfrutar”.

Una singularidad desnuda vio la luz en 2008 y fue aclamada por la crítica y los lectores en Estados Unidos. La novela narra la historia de Casi, un defensor público de ascendencia colombiana que se enfrenta a los desafíos y dilemas del sistema judicial estadounidense.

La novela destaca por su estilo innovador y la capacidad de su autor para explorar temas profundos y complejos, desde la justicia y la identidad hasta la condición humana y la moralidad. La prosa de De La Pava es vibrante y provocadora, combinando el humor, la introspección filosófica y la crítica social en una narración magistral.

Con un estilo intrincado y una mezcla audaz de géneros literarios, De La Pava rompió los límites establecidos y dejó una marca en la escena literaria contemporánea, destacándose como uno de los autores más lucidos de su generación.

De La Pava. (The Times).

Las otras dos novelas Personae y Lost Empress, si bien no tan ambiciosas, se caracterizan por su estilo arriesgado y experimental, desafiando las convenciones narrativas y llevando a los lectores por senderos inexplorados.

Aunque radicado en Estados Unidos, De La Pava nunca ha olvidado sus raíces colombianas. Aquello ha enriquecido su perspectiva literaria. Sin embargo, es más americano que KFC.

En una entrevista publicada por El Espectador, cuando se le pregunta por su identidad, si se define como un latino en Estados Unidos, y el hecho de que haya elegido escribir en inglés y no en español, dice: “No estoy listo para adoptar ninguno de estos rótulos por el momento. Yo escribo en inglés porque hago lo mejor que puedo pensando en ese idioma. Supongo que en el futuro podré decidir que ese pensamiento no es tan primordial y, tal vez, escriba en español”.

El escritor estadounidense de raíces colombianas, Sergio De La Pava. (Sharon Daniels).

Una vez alguien dijo que la escritura de De La Pava era como la de David Foster Wallace, pero a la colombiana, y escrita en inglés. Ciertamente, su perspectiva multicultural y su habilidad para fusionar diferentes influencias literarias han enriquecido su trabajo y lo han convertido en un autor singular y relevante en el panorama actual de Estados Unidos.

La mayoría de entradas en la web que hay sobre él hacen referencia a Una singularidad desnuda. Podríamos decir que, hasta el momento, sigue siendo su más grande obra y el temor de los lectores, porque tal vez no es el suyo, es que termine siendo su One hit wonder. Al final no importaría mucho. Hablamos de una de las más grandes novelas que se han escrito en las últimas décadas en territorio norteamericano.

La novela fue adaptada al cine en 2021 por Chase Palmer. La película, que cuenta con las actuaciones de John Boyega, Olivia Cooke y Bill Skarsgard, entre otros actores, nos muestra a este joven e idealista abogado público de Nueva York que pierde un caso tras otro, lo que lo conduce a ser arrastrado a un robo por uno de sus antiguos clientes, en un intento por vencer al desequilibrado sistema en su propio juego, mientras la realidad misma está en juego.

En su momento, se le preguntaba al autor si veía la novela como alguna serie y dijo que no toleraba la idea. Qué suerte que fue una película, entonces.

Si bien el tiempo ha pasado, el nombre del autor en Estados Unidos no ha perdido fuerza. Esto es lo que pasa cuando planeas una novela total. Los lectores se quedan contigo.

Sergio De La Pava continúa escribiendo y disfrutando de su perfil bajo. Cuando se le preguntó en 2013 por todo lo que podía traer consigo el éxito de Una singularidad desnuda, dijo que nada lo podía enloquecer lo suficiente. “Nada me puede enloquecer, solo enloquecer más”, y quizá esa pueda ser la línea que define su obra, toda su búsqueda literaria. En este mundo, ya nada puede asombrarnos demasiado, solo asombrarnos sin más.

