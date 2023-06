Un programa secreto del FBI, un don y una maldición en “The Naturals”, el nuevo libro de Jennifer Lynn Barnes

Portada del libro “The Naturals” de Jennifer Lynn Barnes

Desde el lanzamiento de la trilogía “Una herencia en juego”,Jennifer Lynn Barnes ha adquirido un lugar importante en el listado de los autores más populares en la literatura juvenil, especialmente en lo que tiene que ver con historias de crimen y misterio.

Ahora se presenta con una nueva propuesta titulada “The Naturals”, un thriller psicológico con un particular asesino que a la vez se presenta como tremendamente atractivo y el protagonista de un interesante romance

“The Naturals” de Jennifer Lynn Barnes

Portada del libro “The Naturals” de Jennifer Lynn Barnes (Editorial Molino)

Para los amantes del misterio y los secretos, Jennifer Lynn Barnes presenta su nuevo libro con una novedoso planteamiento de la vieja premisa de cazar el asesino. Para lograr el cometido, Cassie no solo tendrá que aplicar todos sus conocimientos y talentos para identificarlo, sino que, además, en el proceso, se verá enfrentada a un difícil reto que podría cambiar el rumbo de las cosas, pero que parece ser también la única salida para hallar al responsable y será convertirse en su tipo de mujer.

Uno de los aspectos más atractivos de esta novela tiene precisamente con Cassie. La personalidad que la autora le ha dibujado a este personaje le otorga una magia única, una mujer muy observadora a la que se le da muy bien leer a las personas.

Es precisamente su habilidad de observación, algo más cercano a un don, la que le permite profundizar en las intenciones de las personas que tiene cerca, saber quiénes son y qué quieren; sin embargo, no es una característica que se haya tomado muy en serio, al menos no hasta ahora.

Todo cambiará de color cuando sean precisamente las autoridades del controvertido caso quienes toquen a su puerta para reclutarla y así poder usar su don en un programa secreto del FBI. Este será solo el comienzo. Junto a otros jóvenes con características particulares tendrán que enfrentarse a casos muy conocidos que hasta el momento no se han podido resolver. Sin embargo, el programa no es del todo transparente; de hecho, en él no todo es lo que parece y tras el hallazgo de un nuevo asesino su mundo está a punto de cambiar obligándola a emprender un viaje enigmático que logrará mantener la atención del lector en cada momento.

Sobre la autora: Jennifer Lynn Barnes

Jennifer Lynn Barnes (@authorjenlynnbarnes/Instagram)

Nació en Tulsa, Oklahoma, Estados Unidos en el año 1984.

Es escritora y licenciada en Psicología, Psiquiatría y Ciencias Cognitivas de la Universidad de Yale.

Su escritura ha estado enfocada en el género narrativo dirigido a adultos jóvenes.

Lideró una investigación en relación con el Trastorno del Espectro Autista.

Sus libros han ocupado los primeros lugares en ventas del The New York Times .

Algunos de sus libros son: La jugada final, El legado de Hawthorne, Una herencia en juego.

