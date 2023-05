Leila Sucari: “Escribir una novela es habitar una vida paralela”

Feria del Libro 2023 - Entrevista a Leila Sucari

En la cuenta regresiva para finalizar la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, la escritora Leila Sucari visitó el stand de Leamos-Bajalibros y conversó con el periodista Fernando Pagano sobre su última novela Casi perra, editado por Tusquets. Allí narra la historia de una mujer que decide dejar todo atrás después de abandonar a su pareja. Emprende un viaje a lo desconocido, entre lo sádico y lo salvaje, para abandonar la razón y dejarse llevar por la libertad.

“Esta novela fue una especie de trabajo de desescritura muy fuerte, porque me interesaba hacer un trabajo con el lenguaje, donde quedan muchos huecos y muchos silencios. Aparte fue un proceso largo hasta encontrar el tono y la voz de la narradora. Primero arranqué por un narrador hombre, que era el dejado de la relación, y después me di cuenta de que me interesaba lo que pasaba con ella, y ahí invertí la mirada y empecé a encontrar, quién estaba hablando. La que decide dejar todo e irse, abandonar al marido, la casa, la ciudad. Se va a una especie de búsqueda hacia el lado más salvaje”, comentó la autora sobre los inicios de su novela y agregó: “Tarde cinco años en terminarlos, mientras publiqué otras cosas, ya que siento que buscaba no una trama clara de comienzo, nudo y desenlace, sino un lenguaje más poroso que invita al lector y a la lectora a terminar de completar el sentido la historia”.

En "Casi perra", Leila Sucari narra la historia de una mujer que abandona a su pareja para huir al campo y dejar atrás su pasado

Te puede interesar: Una mujer que, tras una separación, escapa al campo y pierde su lenguaje y su humanidad en “Casi perra”

En este libro, Sucari construye con meticulosidad una narradora que, a sus 50 años, decide escapar del mundo que conoce. Elige un destino por la sonoridad de su nombre, se sube a un tren y parte para no volver. Así, comienza un viaje a lo desconocido, por escenarios cada vez más salvajes. Y deja todo atrás: su relación, su pasado y, progresivamente, hasta su lenguaje y -casi- su humanidad.

“Narrar desde el rol masculino me aburría básicamente y si algo me aburre, no puedo escribirlo. O sea, necesito que me motive. escribir es meterse en un viaje hacia dónde no sé, pero si no me motiva y no me genera ese impulso de estar ahí, se desvanece por más que la historia pueda llegar a ser interesante. escribir una novela es un poco habitar una vida paralela”, relató Sucari sobre el cambio de la idea original de novela que tenía en mente.

En 2016, Sucari ganó el Primer Premio del Fondo Nacional de las Artes en la categoría Novela por su primer libro, "Adentro tampoco hay luz" (Foto: Adolfo Rozenfeld)

Sobre sus preferencias como lectora, contó: “Me gusta mucho leer sobre épocas pasadas donde los libros eran mucho más largos. Es como entrar en otro tiempo, como pasa con las películas viejas; me encanta salir un poco de la vorágine actual y entrar en otra dimensión. Lo disfruto mucho. También leo un montón de poesía y lo breve me genera como un destello, me atrae un montón”.

* Leila Sucari participará este domingo a las 16 horas de la charla “La ficción: Vínculos y territorios. Espacios y vínculos como motores de la narrativa”, junto a Mariano Quirós, Camila Fabbri y Luciana Sousa. Será moderado por Maxi Legnani en la Sala Rodolfo Walsh del Pabellón Amarillo,

Seguir leyendo