El escritor ibérico Fernando Trujillo habló de su obra y de su éxito en América Latina: “En España la fantasía no está bien vista”

Escritor Español: Fernando Trujillo

Al escritor español Fernando Trujillo le gustaría tener más ‘‘chismes’' por contar, pero asegura que tiene una vida bastante habitual y que está acostumbrado a lo sencillo y a lo tranquilo. El aclamado autor aclara que pasa un 90% de su tiempo en su casa, sitio en el que también trabaja, junto a su esposa, su único hijo y su gata.

En sus ratos libres le gusta jugar al Padel, tres o cuatro veces por semana; esta actividad deportiva es muy común en España y en Argentina e involucra una pelota, un adversario, o varios, y paredes como herramientas de juego.

El oriundo de Madrid, de contextura delgada, cabellera platino y que suele dejarse ver muy a la moda con un look tipo rockstar, cuenta con más de una decena de libros, incluyendo cuatro títulos de “La guerra de los cielos”, ocho de la saga “La biblia de los caídos” y su más reciente novedad editorial, “El secreto de Tedd y Todd”, todos publicados con la editorial Panamericana.

¿Cómo una persona que crea mundos fantasticos puede tener una vida ‘’aburrida’'? Al parecer, divirtiéndose a través de las historias que se inventa.

‘’Para crear historias y sobre todo para escribirlas hay que estar muchas horas en casa. Yo soy un tipo muy casero. Yo estoy en casa con la familia casi todo el rato y a veces juego al padel que es similar el ténis. Es triste, pero no, no hay secretos oscuros que develar, a lo mejor por eso me los invento’'.

''La biblia de los caídos'' ha cautivado a varios publicos lectores pero en especial a los más jovenes / Panamericana

— ¿Cuándo nace su pluma literaria y a qué edad entiende que quiere sumergirse en el mundo de la literatura fantástica?

— Fue hace más de 30 años, yo tendría 32 o algo así y fue porque un amigo me lo propuso, un amigo con el que pues, llevo años discutiendo temas de libros. Tenemos un gusto parecido, entonces pues nos gustaba pasarnos algunos libros y comentarlos y recomendarlos y todo eso.

Nunca había pensado en escribir uno y yo estaba bien contento sólo leyendo, ¿eh? Pero, él una vez me propuso lo que surgió como una inquietud y me propuso que escribiéramos un libro de novela histórica juntos y tuvo que insistir un poquillo porque me proponía ese tipo de temas que no me interesaban.

— Así que la novela histórica con Fernando Trujillo no va

— No, no es mi pasión. Además, lo que el me proponía era como esto de novela histórica de Estados Unidos. Pero, luego me dijo que hiciéramos una sobre una guerra entre ángeles y demonios, y eso sí me gustó, es que yo soy muy friki, a mí estas cosas fantásticas sobrenaturales, me atraen mucho.

Y entonces, pues bueno, pues me dejé convencer porque ese tema sí que me gustaba. Y, curiosamente, conseguimos escribir un libro y ahí me di cuenta de que me gustaba y yo dije, bueno, pues voy a escribir otro y otro y fue así, pero no sé por qué a mí nunca se me había ocurrido intentarlo siquiera.

Trujillo confiesa que inició su carrera literaria por recomendación de un amigo / Fernando Trujillo

— ¿Entonces realmente su gusto por la escritura, nace a través de un amigo?

— Sí, yo diría que sí y supongo que ese gusto lo tenía por ahí adormecido en el interior pero que un amigo lo despertó, por así decirlo.

— ¿Qué autor considera usted imperdible?

— Isaac Asimov me gusta mucho.

— ¿Creería que sus libros tienen a veces toques de Sci-Fi?

— No, no, yo creo que son fantásticos, más que nada.

— ¿Cree que en algún momento incursionará en el mundo de la Ciencia Ficción?, ¿Le interesa, le podría llamar la atención o siente que eso no lo abordaría?

— No sé por qué, pero no me llama para escribir y no estoy seguro sobre el por qué, porque de verdad que me gusta mucho para leerla, creo que hay un componente que incluye el saber un poco de ciencia y no es mi caso, hay que estar un poco informadillo para ciertas historias.

Yo me he leído algunas novelas de física cuántica que me han vuelto loco, pero yo no podría escribirlas, aunque quisiera porque no tengo esa base. Quizá sea eso, pero realmente también es que lo que más me atrae a mí es un poco más el lado sobrenatural, el lado de sobre todo, la muerte y del más allá.

Eso es lo que más me gusta, la religión y todo eso, entonces eso encaja mejor en la fantasía que en la ciencia ficción.

— Lo sobrenatural, lo paranormal...

— Eso, eso. Eso es lo que más me gusta.

— Desde pequeño le han llamado la atención en otros aspectos, no solamente en la literatura, sino de pronto también en cine, y en los diferentes tipos de artes.

— Sí, sí, es un gusto general en cómics también, o en ilustraciones. Yo veo por ahí cosas de ese tipo de un demonio, de un ángel y me llama mucho la atención, eso es lo que más me me obsesiona a mí.

— ¿Ha pensado alguna vez, hablando de lo gráfico y la ilustración: que algunas de sus sagas tenga algún tipo de animación, ya bien sea en papel y tinta o en un formato audiovisual?

— Sí, sí, me gustaría, mucho. Lo que pasa es que eso es muy complicado y ahí yo ya no puedo asegurar nada porque no depende de mí. Yo solamente puedo escribir libros, pero para el cine, hace falta muchísima gente.

A mí el libro es lo que más me gusta, pero yo veo películas, leo cómics, me encantan los videojuegos también, o sea si yo pudiese, me extendería a cualquier formato.

— ¿Cómo empieza a desarrollar sus historias?, ¿Sabe exactamente sobre qué va a escribir, se considera un escritor brújula o más bien de mapa?

— Soy de mapa, generalmente hay una idea que me gusta, por ejemplo, una guerra entre ángeles y demonios, le doy unas cuantas vueltas a una historia, porque me gusta, no me pongo en duda y luego lo que hago es buscar el final, entonces, lo voy construyendo todo hacia atrás, o sea, para llegar a este final.

Pues antes tiene que pasar esto para que esto se entienda y tiene que suceder esto otro primero y esto de más y necesito un personaje para contar este ángulo, así lo voy de a pocos, armando todo, y luego lo escribo.

''El secreto de Tedd y Todd'' es el más reciente trabajo literario del madrileño / Fernando Trujillo

— Describa el momento en el que está a punto de publicar: ¿Cómo encuentra a Panamericana?, ¿Cómo se lleva a cabo esa gestión?

— Pues eso fue bastante curioso, la verdad, porque simplemente me escribió una colombiana, una lectora y me dijo que por qué no publicaba aquí,

— Pero, ya en ese momento se podía adquirir al menos su primer libro.

— Sí, yo lo tenía en digital.

— O sea que usted comenzó autopublicándose primero.

— Sí yo publiqué primero en digital.

— ¿En qué plataforma, Amazon?

-En varias, en Google también y en esta de Apple, iTunes o algo así, en Wattpad también tengo alguno.

En Wattpad de hecho, tengo algunos, no todos, pero si he subido algunos, y cuando claro, ésta lectora, pues me había leído en digital, pues yo ya llevaba seis años más o menos publicando digital, y ella me preguntó que: ‘‘¿Por qué no he publicado en físico?’' Y yo le respondí: ‘no es que no quiera, a lo mejor ellos no me quieren publicar, pero en realidad no les conozco’.

Y fue ella la que contactó a Panamericana y dijo, oye, a mí me gusta este escritor: ‘‘¿Por qué no le publicáis?’' Y bueno, pues la editora que había en aquel momento, no, no sé exactamente qué le diría esta mujer, la lectora, pero la convenció, o sea la convenció para que contactará conmigo.

Me envió un mail en el que estábamos los tres y entonces yo le dije: ‘si queréis publicar o bueno si queréis publicar no, si queréis evaluar si os interesa, yo envío la novela o una sinopsis’ y bueno, pues salió bien, obviamente la leyeron y me hicieron una propuesta, llegamos a un acuerdo, firmamos y a partir de ahí en verdad yo supongo que fue el proceso estándar que sigue cualquier escritor.

— ¿Lo curioso fue eso, no? Que en su caso, la negociación inicial, el contacto, lo hizo una lectora.

— Sí, fue una lectora.

Las historias fantásticas de Fernando Trujillo cada día cautivan a más lectores / Fernando Trujillo

— Un gran porcentaje de su fanaticada es colombiana: ¿A qué cree que se debe su éxito en el país?

— No lo sé muy bien, la teoría que tengo es que en España la fantasía no está bien vista, es que es algo ‘‘bueno’', si tienes 15 años, ¿Vale?, pero, no, si es eres mayor. De hecho yo sólo soy capaz de nombrar a una escritora exitosa en España que es Laura Gallego.

Pero bueno, esto se puede deber a que sus temas son un poco más juveniles también, en la mayoría de lo que he leído de ella, los protagonistas son siempre adolescentes y es un poco distinto, o sea, lo mío no es una fantasía exclusivamente juvenil y eso en España está mal visto.

O sea, si se ven nuestros clásicos españoles: no hay nada fantástico en la literatura clásica española, no hay un Drácula, por ejemplo, no vas a encontrar un Doctor Jekyll o Frankenstein, no, no hay nada de eso. Es todo como hiperrealista. Igual me equivoco, pero yo creo que se percibe así y yo entiendo que aquí eso no es así.

Yo supongo que aquí en Latinoamérica en general, la fantasía será un poco como en Estados Unidos, que es un género más. No es ni mejor ni peor, pero es su propio género y punto: ¿Sabes? Si no es así, no tengo ni idea de por qué aquí sí lleno.

— ¿Considera que un gran porcentaje de su público en este momento se encasilla como juvenil o hay variedad?

— Yo, no lo sé porque yo creo que la mayoría de los lectores que yo conozco sí que se encasquillan ahí, pero yo creo que es porque la gente joven es más efusiva, o sea, yo creo que hay gente de 30 de 50 o de 60 que me leen pero no, no van tanto a las redes sociales por ejemplo, son más aburridos.

A mí se me considera así, se me pone en el área juvenil y a mí no me molesta, para nada. De hecho, yo me considero infantil, yo siempre he sido infantil, bastante, pero lo que yo sé es que cuando estoy escribiendo una historia no estoy pensando: ¿Esto le gusta a alguien de 15 años, le gusta a alguien de 50?, a mí eso me trae sin cuidado, pero si luego la gente, si luego la mayoría piensa que eso es juvenil, tiene que serlo, o sea yo de verdad creo que la mayoría manda.

— ¿Fernando tengo que hacerle una pregunta que yo creo que muchas personas ya le han preguntado, por qué se cortó el cabello?

— ¡¡Ah!!, porque soy un vago. Mira, a mí me encanta el pelo largo, o sea muchísimo, es lo que más me gusta, pero es que no me gusta cuidarlo. Requiere mucho cuidado y donde yo vivo, en Madrid, además, hace o mucho frío o muchísimo calor en verano entonces no tengo tiempo para sus exigencias.

— Llegando al final de nuestra conversación: ¿Quiere contarme otra cosa?, ¿Quiere invitar a los lectores a que lo lean y/o tiene alguna anécdota particular que le haya pasado con algún lector que me quiera contar?, Algo curioso con lo que quiera cerrar.

— Tengo alguna historia, el año pasado, concretamente una chica dijo algo como que yo era un ‘‘viejo sabrosón’' o algo así, pero lo más gracioso fue, escucha: lo que a mí me hizo gracia es que el que lo publicó: ¡¡¡Fue su padre, fue el padre!!!

Y para cerrar: si están leyendo esto, algunos lectores míos, yo: les doy las gracias por el apoyo, eso es lo más importante, me tratan muy bien, me contestan todas mis estupideces en las redes y me apoyan mucho. O sea que son una maravilla y sigan así.

¡Siga leyendo!: