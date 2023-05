Carlos Gurovich: “Está claro que a Nisman lo mataron, la pregunta es cómo entraron y cómo salieron”

Entrevista a Carlos Gurovich: "La muerte de Nisman representa la decadencia argentina".

La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires se inauguró ayer y es uno de los eventos más importantes de la industria editorial, que convoca todos losaños a miles de visitantes. Al igual que años anteriores, en el stand de Bajalibros-Leamos se realizan encuentros y entrevistas con distintos escritores. Este viernes lo visitó Carlos Gurovich, periodista y escritor del libro Operación pajarito, y fue entrevistado por Belén Marinone.

En Operación pajarito, editado por El cuento de nunca acabar, el periodista intenta dar una respuesta desde la ficción a uno de los interrogantes más grandes de la historia moderna argentina: ¿qué pasó con el fiscal Alberto Nisman? y no teme afirmar que no fue un suicidio ni un accidente sino “un asesinato”. No duda: “Está claro que a Nisman lo mataron, la pregunta es cómo entraron y cómo salieron”, dice Gurovich.

“Había un plan y eso está probado”, le dijo Gurovich a Marinone. “Un plan para sacar a Nisman de su posición como fiscal y que no avanzara con la causa” contra la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner y al canciller Héctor Timerman. Por eso, dijo, “él y su familia estaban amenazados”.

Carlos Gurovich habló sobre la ficción que escribió sobre la muerte del fiscal Nisman (Gustavo Gavotti)

Durante la entrevista, el autor puso foco en el rol de los lectores, ya que en el libro se mezcla ficción y realidad y el desafío de saber qué personajes son reales y cuáles no. Para ayudarlos, contó que en la portada del libro hay un código QR que permite acceder a toda la investigación previa que venía realizando el fiscal y aquella que él mismo hizo para escribir el libro.

Gurovich dijo que tuvo que recurrir a la ficción para dar luz a hechos que en la realidad no ha logrado determinar; sin embargo, insistió en que se basó en hechos reales y que fue clave, por un lado, la decisión de la Corte Suprema de Justicia que dictaminó que a Nisman lo mataron por su trabajo y en virtud de las consecuencias que tendría las evidencias que iba a presentar en el Congreso. Y, por otro lado, cómo se pudieron contaminar todas las pruebas que se tomaron de la escena del crimen, haciendo imposible poder encontrar la verdad.

Te puede interesar: Nisman, la víctima 86: el documental que quiere rescatar del olvido la muerte que conmovió a la Argentina

Sobre el nombre que eligió para su novela, contó que a Nisman lo amenazaban mediante mails que decían “Pajarito te vamos a matar a vos y a toda tu familia” y por eso decidió que lo nombraría Operación Pajarito. A su vez, en el libro, le dio lugar a esos personajes siniestros que lo amenazaban y los puso como los ejecutores del crimen, ahora falta resolver cómo lo hicieron. Otra de las particularidades que se señalaron en el diálogo fue la tapa del libro con la imagen de la sangre de Nisman sobre la mesada del baño, y argumentó que ese impacto que da esa foto es el mismo que puede dar el saber que el asesinato de un fiscal de la nación está impune.

La portada del libro de Carlos Gurovich

Además, hablaron sobre el documental Nisman, la víctima 86, producido por Waldo Wolff y Delia Sisro, que reconstruye lo que le pasó al fiscal con testimonios de políticos, investigadores y periodistas. Carlos Gurovich contó que le gustaría que su libro fuera llevado en formato serie y que ya lo tiene pensado en un formato de ocho capítulos, solo está esperando la propuesta de alguna productora. Con respecto a si alguna vez los argentinos sabremos la verdad sobre qué pasó, el periodista fue pesimista y determinó que nuestro país debe tener un cambio cultural de fondo para que no se permita que hechos tan graves queden impunes.

