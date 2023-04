‘El artista plástico Julio Sierra creó una serie inspirada en Gabriel García Márquez

Título: “ Úrsula Iguarán en Macondo”, alegoría a La Gioconda de Leonardo Da Vinci y basado en la novela “Cien años de soledad” de Gabriel García Márquez. Óleo sobre lienzo 90cm X 60 cm. Año 2020

Es muy común que los artistas se inspiren unos a otros, pues, al fin y al cabo, todos, siendo seres sintientes y pensantes, tienen la habilidad de generar empatía con la vida y sus diversas situaciones que, por muy ajenas que se vean, casi siempre resultan pareciéndose.

Sobre esto se ha sabido que entre tantos formatos artísticos, lo plástico, lo escénico o lo literario, algunos creadores o ‘‘recreadores’' han hecho de una obra, otra obra.

A propósito de las genialidades que resaltan en el mundo de las artes y sobre las musas que han animado a otros a crear, está la obra de Julio Sierra, un soñador inquebrantable, un hombre que se define como un ser de mucha fe, tanto en Dios como en la humanidad.

Julio César Sierra fue ganador de un premio Internacional gracias a su obra inspirada en da Vinci y García Márquez / Julio César Sierra

Sierra asegura ser muy positivo y resalta que, a pesar de tantos retos que vivimos actualmente, siempre cree que todo es posible. El nacido en Cali, Colombia, ha estado vinculado al universo pictórico desde hace más de 25 años, adornando canvas con sus coloridas ideas y dando a conocer a otros artistas emergentes, dándoles vitrina mediante sus múltiples muestras a nivel nacional e internacional.

Sierra, que recientemente obtuvo el premio International Prize Leonardo da Vinci con su pieza Úrsula Iguarán en Macondo, un retrato inspirado en la famosa pontura de Lisa Gherardini, esposa de Francesco del Giocondo, más conocida como La Gioconda o Monna Lisa, del renacentista Leonardo da Vinci.

El lienzo, explica Sierra, no solo fue preparado para homenajear al italiano, el Nobel colombiano Gabriel García Márquez fue protagonista de la pintura, la obra del cataquero, Cien años de soledad, y sus personajes y mariposas fueron el complemento perfecto para que el artista plástico vallecaucano, se hiciera con este logro, sobre esto y su trayectoria como pintor, Sierra respondió algunas preguntas:

“Tabú en la familia Buendía”. Basada en la novela “Cien años de soledad” de Gabriel García Márquez y alegoría a “La dama de Armiño” de Leonardo Da Vinci. Óleo sobre lienzo. 90cm X 60cm

¿Quién o ‘’qué'’ es Úrsula Iguarán en Macondo?

- Úrsula Iguarán en Macondo” es una obra que resume la personalidad firme e inquebrantable del personaje de Cien años de soledad, donde en alegoría con La Gioconda de Da Vinci también se narra pictóricamente la dualidad del cielo y del infierno, un estado caótico que puede vivirse en algunos pueblos de Colombia.

Tras 25 años de carrera en el mundo de las artes plásticas, ¿Cómo definiría en su sapiencia que se hace pintor y a qué edad?

- Hay una diferencia entre ser pintor y ser artista. El pintor es quien domina la técnica, pero el artista va más allá, no solo en el desarrollo de su disciplina sino también en su desarrollo como persona, buscando además de la verdad y la belleza (como lo dice Van Gogh en sus cartas o Da Vinci en su Códex ) también la integralidad de su propia persona; en ese sentido, creo que el aprendizaje continúa a pesar de los años y se nota en cada una de las obras que plasmamos.

Entonces, cada etapa del artista, en esa búsqueda, investigación y en cada vivencia, es tan importante como el manejo de la misma técnica. En mi caso, no podría definir a qué edad la pintura hizo parte importante de mi vida, pero sí estoy seguro que desde que empecé, a los 13 años de edad, a desarrollar mis obras, cambió mi perspectiva de la realidad y de la forma de expresar mis propias experiencias.

¿Por qué la pintura y no otro medio de expresión?

-No solo hago pintura, también soy escultor, escritor (he publicado tres libros), soy músico, compositor y escribo poesía.

Julio César Sierra es un pintor y escritor caleño / Julio César Sierra

¿Cuál es su libro favorito del premio Nobel?

- Lo he leído, además lo he estudiado bien y me he adentrado en sus personajes para poder pintarlos. Le dediqué una gran serie de casi doscientas obras basadas en las escenas de “Cien años de soledad”, “El Coronel no tiene quien le escriba”, “Del amor y otros demonios”, “La hojarasca” (uno de mis preferidos), “Crónica de una muerte anunciada”, “Memoria de mis putas tristes”, “El amor en los tiempos del cólera”, “Vivir para contarla” y otras obras más que he gozado en mi juventud.

Esta serie de obras, que ya expuse dos veces en el palacio del Louvre de París, en El Cairo, Egipto; en Madrid, España; en Salerno, Italia y en diferentes ciudades de mi amada Colombia, describe los momentos en los que la pasión desborda, al punto de rayar en la locura, haciendo que nazca el realismo mágico de nuestro Gabo.

¿Cómo nace la inspiración de crear una obra que entremezcla a dos grandes de las artes como Leonardo da Vinci y Gabriel García Márquez?

- La inspiración nació leyendo “Cien años de soledad”, y realmente fue fácil ver a Úrsula como una “Mona Lisa” con una sonrisa bien puesta y posando como matrona de la casa.

Viajando a través del mundo mientras expone su arte pictórico y también gestionando visibilidad para otros artistas, apoyando a su ciudad al visibilizar la cultura: ¿siente que al día de hoy sí se puede vivir del arte?

-Llegar a vivir del arte (de solo la venta de las obras de arte) en un país como Colombia es una tarea muy difícil, pero ahora con las redes sociales y la facilidad para llegar a diferentes mercados a través del internet, las alternativas son mucho más qué tal vez hace décadas.

Yo creo que estructurando bien cualquier posibilidad de negocio, se pueden lograr grandes resultados y un equilibrio financiero en cualquier campo.

“Tótem y Exogamia #2” de la serie “Sigmund Freud”. Acrílico sobre lienzo 200cm X 120 cm

Este no es su primer premio, pero ¿cómo se siente con su más reciente logro?

-Los premios son gratificantes, porque te muestran que vas por buen camino y hacia tus metas. Pero lo más importante es que, como colombiano, me satisface ver cómo estamos llegando a más espacios donde hablan bien de nosotros (eso en cuanto al premio en Italia).

¿Cree tener algún pintor o artista preferido y que de paso lo lleve a la creación?

-Mis pintores favoritos son muchos: los impresionistas (Manet, Ronoir, Van Gogh, etc), también Picasso y Dalí, que marcaron fuertes cambios en la historia del arte, y actualmente me han gustado bastante las obras de De Kooning.

En casi todos los artistas de la historia siempre hay algo que aprender, de su técnica y de su propia vida, lo cual me motiva a estar siempre en investigación y adentrándome en los escritos, biografías y textos innumerables que podemos encontrar sobre los artistas de todo el planeta.