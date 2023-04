‘‘Es una invitación a vivir aventuras literarias’': la periodista y librera Ana Ximena Oliveros sobre los clubes de lectura

La librería de Ana tiene diferentes clubes de lectura en los que podrán incursionar desde los más pequeños hasta los más grandes / Ana Ximena Oliveros

Ana Ximena Oliveros es comunicadora social y periodista; comenzó a trabajar a los 23 años en el sector editorial; su primer trabajo fue como jefe de prensa en una editorial española y, mientras esperaba en una especie de biblioteca, para que quien luego se convertiría en su jefe la entrevistara, supo casi que al instante que algún día quería tener una librería, hecha a su imagen y semejanza porque lo que más deseaba era estar rodeada de libros.

El tiempo pasó y, después de trabajar otros veinte años en el sector, incluyendo su labor en más de 18 ediciones de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, en muchos festivales y centenares de eventos y construyendo estrategias de todos los tamaños para lanzamientos de libros, hoy por hoy se encuentra contando todo esto desde La Librería de Ana.

Tal y como lo soñó, La librería de Ana es una lugar familiar, un espacio para todos. Ana Ximena siempre tiene el ánimo de servirle a todas las personas que la visitan para, de manera eficaz, poder compartir su conocimiento y, al tiempo, aprender de todos.

Literatura infantil-juvenil, contémporanea y novela son a penas algunos de los muchos generos literarios en los que incursiona el club de lectura llevado a cabo en esta librería / Ana Ximena Oliveros

Hay dos actividades en el mundo de los libros que se puede ejercer en conjunto con otras personas y como mucha gente desconoce información sobre cómo llevarlas a cabo, aquí les dejamos una entrevista con la experta en el tema para que aprendan cómo llevar a cabo las lúdicas reunió de lectores.

¿Qué es un club de lectura, de cuánta gente consiste, qué se hace en esta actividad?

-Un club de lectura es el espacio en que la lectura deja de ser un acto solitario e individual para volverse charla, interacción, aprendizaje voluntario; se transforma de ser un placer individual a colectivo, en el que dialogamos en torno a las ideas, las percepciones, las opiniones y las dudas.

Al club de lectura asisten entre 8 y 15 personas, no tenemos límite. Contamos con un moderador que se encarga, no solo de dar orden a la conversación si no de aportar en aspectos literarios, históricos y filosóficos, puesto que cuenta con estudios especializados y experiencia que le permiten hacer que en la reunión se profundice en diferentes temas, surjan nuevas preguntas e intercambiemos opiniones.

¿Con qué fin se crea un club de lectura?

-Para ampliar nuestra mirada sobre una obra, sobre un autor. Al inicio de cada semestre hacemos una selección de títulos que inviten a leer a nuevos autores, probablemente algunos que no tomaríamos como primera opción, es una invitación a vivir aventuras literarias. Por otro lado, ayuda a crear comunidad entorno a la librería, a crear sentido de pertenencia, y nos permite agradecer la preferencia de quienes nos visitan con frecuencia y se han convertido en amigos de la librería.

¿Quiénes pueden acudir a un Club de lectura?

-Puede asistir quien quiera, todos son bienvenidos. No tiene costo, pero agradecemos que los libros los compren en La librería de Ana.

¿Eso es lo mismo que una lectura conjunta? De no ser así, ¿cuál es la diferencia?

-No, no es lo mismo. Hacemos una programación y leemos un libro mensualmente, el último jueves de cada mes nos reunimos para intercambiar opiniones, hacer preguntas, compartir la experiencia de la lectura, pero en ese momento ya no leemos más de algunos fragmentos.

Ana Ximena Oliveros es dueña, librera y además también coordina los clubes de lectura / Ana Ximena Oliveros

Cuéntennos un poco sobre la Librería de Ana y los clubes de lectura que se llevan a cabo allí.

-La librería de Ana nació en febrero de 2019 y en diciembre de 2020 abrimos la segunda sede. Son dos sedes en Bogotá, en sectores mayoritariamente familiares, por lo tanto, procuramos tener una oferta que anime a todos sus integrantes a leer.

Contamos con una programación cultural que integra los gustos de padres, hijos de todas las edades, abuelitos y, también son bienvenidos los hijos peludos. Cada domingo hacemos La hora del cuento y mensualmente ofrecemos talleres y conversatorios.

¿Usted también hace Clubes de lectura digitales?, ¿cómo le parece ese tipo de lúdica?

-Durante la pandemia hicimos clubes de lectura digitales, pero una vez superada esta época volvimos a los presenciales ¡Queríamos vernos y tomar un café con una buena charla en torno a un libro! Sin embargo, si algo nos dejó la pandemia es la facilidad de usar la tecnología para encontrarnos cuando parecería imposible hacerlo, así que hemos podido contar con la presencia de especialistas o autores usando estas herramientas.