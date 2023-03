“La geografía de los genios”, de Eric Weiner: la búsqueda de los lugares más inspiradores del mundo

Eric Wiener es el autor de "La geografía de los genios".

La teoría de la evolución de Darwin se consolidó mientras iba viajando a bordo de un carruaje; Freud desarrolló una de sus mejores teorías en su cafetería favorita; Beethoven daba largos paseos por el bosque para inspirarse y a García Márquez se le revelaron los primeros párrafos de “Cien años de soledad” en un paseo por carretera.

¿Existe la posibilidad de que las grandes ideas de los genios surjan en un lugar específico? ¿Si todos fuéramos a estos sitios determinados, seríamos genios de repente? A lo largo de 416 páginas, el bestseller norteamericano Eric Weiner examina las conexiones existentes entre los entornos que ocupamos y las ideas más innovadoras que somos capaces de concebir.

En un viaje que pasa por la Viena de 1900, la Florencia del Renacimiento, la antigua Atenas, la brillante Hangzhou de la dinastía Song y Silicon Valley, entre otros sitios, Werner conduce a los lectores por los escenarios en los que, históricamente, se han producido las ideas más ingeniosas de la humanidad.

Le puede interesar: Preguntas para hacerse cargo: ¿por qué nos cuesta tanto hablar menos y escuchar más?

La de “La geografía de los genios” es una lectura apasionante en la que el autor viaja por el mundo y a través del tiempo para mostrarles a los lectores cómo el genio creativo florece en algunos lugares en particular. Con una prosa cargada de humor, Eric Weiner se pasea por los escenarios que iluminaron a personajes como Sócrates, Miguel Ángel o Leonardo Da Vinci, entre muchos otros, preguntándose por aquello que había en el aire en esos momentos y lugares específicos, y qué tan factible sería guardarlo todo en una botella.

A través de diferentes periodos de la historia, Weiner identifica estos sitios y se refiere a ellos como espacios geográficos como ‘clusters’ de la genialidad, y a los hombres que acogieron como genios creativos.

Portada del libro "La geografía de los genios", de Eric Weiner. (Casa del Libro).

Le puede interesar: “Mi vecino es un robot”: una colección de ensayos que nos preparan para el futuro

Cuando se refiere a Atenas y a sus pensadores, el autor sostiene que la ciudad no estaba predestinada a ser el foco de las ideas de tantos filósofos y artistas que han dirigido el mundo durante siglos, sino que era una ciudad más, de las grandes, que a diferencia de las otras, como Esparta, tenía un gran brillo intelectual.

No era esta una tierra bendecida; su prosperidad, sostiene el autor, se debió a una cuestión de actitud de sus ocupantes, que la transformó en la base de su cultura.

“En realidad, los griegos no inventaron tanto como solemos pensar, sino que perfeccionaron mucho de lo que descubrieron”, apunta Weiner, y señala que, quizá, Silicon Valley sea actualmente la expresión de ese espíritu que acoge y se nutre de la diversidad para crear.

Le puede interesar: Cómo será la nueva novela de Haruki Murakami: 1200 páginas que hacen “temblar el alma”

Al hablar de Florencia, dice que su gran época de producción artística, durante el Renacimiento, se debió al estímulo por parte de los mecenas al genio creativo, y cuando menciona a la Edimburgo del siglo XVIII, donde convivieron personajes como Adam Smith, David Hume y James Watt, el autor apunta que solían reunirse todos ellos en un Oyster Club, todos los viernes, para comer ostras, tomar vino y conversar ampliamente sobre gran cantidad de temas.

“Genio. Es una palabra cautivadora, ¿pero sé realmente lo que significa?”, escribe. “Proviene del latín genius, pero en la época del Imperio Romano significaba algo muy diferente. Por aquel entonces, un genio era una deidad que te seguía a todas partes (...) Cada persona, cada lugar, cada ciudad o pueblo o mercado tenía un genio, todos tenían su propio espíritu”.

Eric Weiner defiende que las dinámicas actuales de la ciencia, las artes y, en general, de todas las esferas de la vida diaria, han hecho que, con el paso de las décadas, el surgimiento de nuevos genios se haya visto interrumpido o por lo menos reducido. La apertura, el dinamismo, el caos y el discernimiento alrededor de las buenas ideas ya no obedecen a las mismas condiciones de antaño, con lo cual es mucho más difícil diferenciar hoy qué es una genialidad y qué no.

Periodista laureado, autor de best-seller y conferencista, el norteamericano ha escrito también The Geography of Bliss, Man Seeks God y El expreso de Sócrates. Sus libros se han traducido a más de veinte idiomas. Weiner es ex corresponsal en el extranjero de National Public Radio y reportero de The New York Times. Actualmente, colabora con The Washington Post, BBC Travel y AFAR, entre otras publicaciones.

Seguir leyendo: