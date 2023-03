“Los genios”: una historia sobre lo que pasó detrás del puñetazo de Mario Vargas Llosa a Gabriel García Márquez

La novela de Jaime Bayly, relata la enemestdad de Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez.

El escritor y periodista peruano Jaime Bayly ha causado conmoción en el mundo de la literatura tras anunciar la publicación de “Los genios”, su más reciente novela, en la que revive uno de los momentos más incómodos y recordados de mundo literario: el puñetazo que le dio Mario Vargas Llosa a Gabriel García Márquez. La novela llegará a las librerías en los próximos días bajo el sello editorial Galaxia Gutenberg.

El libro aún no ha llegado a las librerías y ya mantiene expectante al mundo editorial por lo cual la novela pinta para ser otro éxito rotundo en la carrera de Bayly, quién recientemente también publicó “Yo soy una señora”, en el cual utilizó la ficción, y algunos elementos de su vida personal, para narrar la historia de este hombre maduro que sobrevive en su exilio dorado en Miami en medio de sus adicciones y sus ambiciones materiales

Ahora, en “Los genios” Bayly relata cómo García Márquez y Vargas Llosa se conocieron en el aeropuerto de Caracas, en agosto de 1967. Con apenas 31 años, Vargas Llosa era ya un escritor aclamado por la crítica, mientras García Márquez, a sus 40 cumplidos, encontraba por fin el éxito editorial con la publicación de “Cien años de soledad”, por primera vez en Buenos Aires.

Portada de "Los genios" - Jaime Bayly (Galaxia Gutemberg / 2023).

Tras confundirse en un abrazo en el aeropuerto internacional de Maiquetía darían inicio formal a una amistad que parecía eterna. Los dos genios de la literatura se escribieron cartas y se expresaban mutuamente su admiración. Se hicieron amigos entrañables; vecinos, en el barrio barcelonés de Sarrià e incluso compadres. En 1971, Vargas Llosa publicó un libro en homenaje a García Márquez, titulado “Historia de un deicidio”.

Pero contra todo pronóstico, la amistad se fue envenenando y se estropeó para siempre, sin remedio alguno. En febrero de 1976, Vargas Llosa le propino un golpe a García Márquez en un teatro en Ciudad de México, derribándolo y dejándolo aturdido, con un ojo morado y la nariz rota, al tiempo que le decía: “Esto es por lo que le hiciste a Patricia”.

“Un sueño es publicar la novela de por qué Mario le tiró la trompada a Gabo, Ese es un gran sueño. Es una novela que me asusta porque generalmente mis libros se han desprendido de mi vida. Quiero hacer una novela que sea lo más fidedigna posible, periodística, a lo que ocurrió. Yo he recogido muchas versiones, de Plinio Apuleyo, de Jorge Edwards” Jaime Bayly.

Jaime Bayly Letts es un escritor, presentador de televisión y periodista peruano naturalizado estadounidense, radicado en Miami.

Sobre esta enemistad, muchos medios han escrito innumerables notas periodísticas, sin que se haya logrado nunca que los protagonistas revelen los motivos del enfrentamiento y de que esa ruptura, aparentemente carente de importancia, nunca se haya podido remediar; sin embargo, lo de Bayly es una novela, que aunque escrita con rigor periodístico tratando de desentrañar qué le hizo García Márquez a Patricia Llosa, la esposa de Mario, el autor se puede dar el lujo de relatar a su antojo aquello que podría estar detrás del puñetazo, aquellas circunstancias íntimas que corrompieron aquella amistad que parecía inquebrantable.

Esta novela no es un proyecto reciente para Bayly, desde 2019, en una entrevista, ya había adelantado que tenía en mente un proyecto literario que lo asustaba. En aquella ocasión no ahondó más y no clarificó el motivo de su preocupación. Ahora se sabe que el también presentador, intenta en su texto sacar todo lo visible y lo que no, de aquel percance de los grandes escritores.

Algunos de quienes han tenido noticia de este nuevo texto se han preguntado, además, por qué Jaime Bayly ha decidido publicar uno de sus escritos más ambicios con Galaxia Gutenberg, y no bajo el cobijo de alguno de los más grandes sellos españoles, como Penguin o Planeta; a lo se aventuran a responder que “Los genios” pudo haber sido declinada por suponer un riesgo editorial para la industria que cuida los intereses del recién “Inmortal” de la Academia Francesa, Mario Vargas Llosa, y el célebre, Gabriel García Márquez.

