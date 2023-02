Un escritor de culto y el intento de un biógrafo por retratar su vida en “Aquella tarde dorada”, de Peter Cameron

El norteamericano Peter Cameron es el autor de "Aquella tarde dorada". (El Periódico Mediterráneo).

Una carta dirigida a los albaceas de un famoso escritor cambiará para siempre la vida de Omar Razaghi, un doctorando de la Universidad de Kansas. La carta es enviada en septiembre de 1995 y el escritor es Jules Gund. Razaghi pide permiso para escribir su biografía, pero los tres albaceas, la viuda, el hermano y una amante, se lo niegan. El doctorando, sin embargo, es persistente, viaja a Uruguay con el propósito de convencerlos y su presencia terminará revelando algo profundo en la peculiar vida de la familia del escritor. Es allí donde empieza la novela.

Son 408 páginas las que componen este trabajo del escritor norteamericano Peter Cameron, un libro que ha sido considerado por la crítica como una de sus mejores novelas.

Publicada originalmente en 2002, traducida al español por Araceli Arola y editada ahora por Libros del Asteroide para toda Hispanoamérica, “Aquella tarde dorada” narra una historia en la que la naturaleza azarosa del amor y la manera en que asumimos las decisiones importantes a lo largo de nuestras vidas, son los tópicos principales que dan paso a una comedia con tintes trágicos donde el romance y la literatura están en primera línea de combate.

Portada de "Aquella tarde dorada", de Peter Cameron (Libros del Asteroide).

El título original de la novela es The City of Your Final Destination y es, en sí misma, una de las obras más cameronianas que el propio Cameron ha escrito. En ella, el escritor Jules Gund lleva varios años muerto, tras haberse mudado a Ocho Ríos, en Uruguay, siguiendo el camino de los judíos que huyeron de Europa tras la llegada de Hitler al poder. Allí, Gund escribe su novela La góndola, aclamada por la crítica y los lectores, convertida en un clásico de culto, y la razón por la que Razaghi lo encuentra atractivo a Gund, no solo como escritor sino como personaje.

Además de su legado literario, Gund ha dejado atrás una hacienda, una esposa, una amante, dos hijos, una de ocho años y otro que ya es un joven y vive con su pareja, un tailandés de nombre Pete.

Caroline, Arden y Adam, esposa, amante e hijo mayor, son los albaceas de la obra del escritor. Cuando Razaghi llega a sus vidas, el frágil equilibrio de su ecosistema comenzará a tambalear. No quieren saber nada de este hombre empeñado en escribir la biografía de un muerto, pero las cosas, ninguno lo anticipa, empezarán a cambiar. Razaghi se llevará la peor parte al principio, al ser considerado una mascota por estos tres. Sin embargo, pronto se dará cuenta de los oscuros secretos que guardan.

Con un toque de Hanif Kureishi en algunos momentos, “Aquella tarde dorada” retrata la peculiar relación entre un biógrafo y su biografiado, los demonios que surgen en el camino, lo obstáculos, y la presencia de quienes se creen dueños de la vida de los otros.

La novela fue adaptada al cine por James Ivory, con un guion de Ruth Prawer. La cinta, que contó con el mismo título que el libro en su versión original, se estrenó en 2010 y contó con la actuación de Anthony Hopkins, Omar Metwally, Hiroyuki Sanada, Laura Linney y Charlotte Gainsbourg. La música estuvo a cargo de Jorge Drexler.

La ciudad de tu destino final, la película basada en el libro "Aquella tarde dorada", de Peter Cameron.

Tras la buena recepción de sus dos anteriores novelas, Peter Cameron se empeña en contar lo que sucede cuando la vida va llena de sobresaltos, porque la que es recta no dura mucho. Las líneas rectas son, simplemente, incompatibles en el universo que el norteamericano ha elegido plantear, en donde los grandes y pequeños acontecimientos lo tuercen todo y nada vuelve a ser como fue, o como se quiere que sea.

Antes o después “la duración de una misma situación traerá consigo un cambio de humor”. Esa parece ser, al final, la lección que deja esta novela, la cuarta de su autor. En total, Cameron ha publicado alrededor de siete y una colección de relatos titulada “De un modo u otro”.

