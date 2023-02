“Mala onda”, de Myriam Gurba, una novela sobre la maldad como forma de resistencia política

Myriam Gurba es la autora de "Mala onda", una de las novedades más interesantes de la editorial Tránsito.

Una de las novedades más recientes de la editorial Tránsito, que siempre sorprende con voces impactantes de las que no se tenía noticia hasta que ellos se atreven a publicarlas, es una novela con aire autobiográfico que desafía los géneros. El lector siente que está ante un testimonio novelado, o una novela testimonial; un ensayo sobre binarismo sexual con una alta carga lingüística. En todo caso, el libro es una bomba.

Son 324 páginas las que componen “Mala onda”, el título debut de la escritora norteamericana, de origen mexicano, Myriam Gurba. La editorial española ha publicado la novela en el arranque de 2023, con la traducción de la poeta mexicana Elisa Díaz Castelo.

Le puede interesar: El hastío infinito ante el sistema en “Lo salvaje”, de Julia Elliott

Lo que los lectores encontrarán aquí es pura dinamita, un relato audaz, narrado a fragmentos, sobre el ingreso a la adultez de una mujer chicana en California que se reconoce como queer. Con el correr de las páginas, el proceso de asumirse lesbiana, las agresiones sexuales, la misoginia, la homofobia y las secuelas del racismo, son algunos de los tópicos que guiarán el relato.

Con un humor agudo y descarado, asegura el sello español, Gurba reivindica la maldad como forma de resistencia política. Probablemente, este sea el punto más fuerte del planteamiento de la autora. Actuamos con mala intención para defender nuestras intenciones, nuestros ideales; para reír y llorar cuando es debido, o solo porque se nos pega la gana; para defendernos de quienes quieren herirnos, de quienes buscan “cortarnos los senos”.

“Somos malas para defendernos del aburrimiento y de aquellos que quieren cortarnos los pechos. Somos malas para defender nuestros clubes e instituciones. Somos malas porque nos gusta reírnos. Ser mala onda con niños es divertido, además de ser un deber del feminismo de la segunda ola. Ser grosera con hombres que se lo merecen es una misión sagrada. La sororidad es poderosa, pero ser una perra es más apasionante. Ser una perra es espectacular” - (Fragmento).

Le puede interesar: Una hermana desaparecida y una historia que su familia quería olvidar: ¿cómo se recupera lo que nadie nombra?

Lo hecho aquí confirma a Myriam Gurba como una de las voces más interesantes y poderosas de la literatura contemporánea, por lo menos en el sur de Estados Unidos y México. Con “Mala onda” consiguió ser finalista del Premio Lambda de No Ficción en 2018. El libro ha sido bien comentado en medios como The New York Times o Publishers Weekly, y ha sido elegido entre los mejores títulos LGBTQ de todos los tiempos por O, the Oprah Magazine.

“Gurba parece decidida a derribar muros y a no dejar que las lectoras caigan en la autocomplacencia; su escritura llama nuestra atención sobre la crueldad humana, el sufrimiento y la resiliencia. Y nos hace mejores”, reseña BuzzFeed. Por la misma línea, Meghan Daum escribió para The New York Times, que la novela es, en últimas, “una reflexión sobre la raza, la clase, la sexualidad y los límites de la amabilidad”. Y en Los Angeles Review of Books se dijo que “Mala onda” es “un libro poderoso y vital sobre el daño y los fantasmas del abuso”.

Portada del libro "Mala onda", de Myriam Gurba. (Editorial Tránsito).

Myriam Gurba ha publicado los libros, además del ya mencionado, Dahlia Season y Painting Their Portraits in Winter. Textos suyos han aparecido en publicaciones como The Paris Review, Time, KCET, The Rumpus o 4Columns.

Seguir leyendo: