El mexicano César Galicia responde dudas sexuales de adolescentes y personas mayores en “De eso no se habla”

El psicólogo y sexólogo, César Galicia, recién acaba de publicar el libro “De eso no se habla”, un texto en que da respuesta a las inquietudes sobre la sexualidad, el placer y el deseo, que rondan por la mente de adolescentes, jóvenes y hasta adultos mayores. En este título el ahora escritor reúne algunas de las preguntas más recurrentes que le realizaron en conferencias, talleres, terapias, redes sociales e incluso conversaciones informales, el autor se da a la tarea de responder las incógnitas de sus seguidores.

Al tiempo que se encarga de brindar una respuesta, César Galicia se encarga de brindar la información pertinente sobre el cuerpo y la mente, y sobre esto le añade historias personales que sirven de referencia y testimonios cercanos que buscan expandir el panorama del lector. Las páginas de “De eso no se habla”, fueron públicadas bajo el sello de Editorial Océano, el libro está dividido en cuatro secciones que le dan cuerpo y forma al conocimiento y contenido enfocado en la sexualidad.

En la primera parada, Cuerpo, mente y placer, el sexólogo se enfoca en las posibilidades de los estímulos que pueden llegar a ser placenteros, en este apartado el lector podrá conocer más acerca de su cuerpo y comenzar a explorarlo. César Galicia, aquí toca temas como la masturbación, el orgasmo, la eyaculación, las fantasías y las reacciones del cuerpo ante un abuso sexual.

“Creo que de lo que no se habla muchas veces es del placer y del deseo, en la educación sexual que recibimos, muchas personas solemos decir —yo no tuve educación sexual—, y eso muchas veces es falso, porque la no educación también es educación, es una realidad que educa a partir del silencio, el miedo y del — ve e infórmate, por otro lado —, lo que no siempre es la mejor fuente, de eso nace el libro”. César Galicia en entrevista con MVS Radio.

En Nuestras ideas sobre el sexo, el segundo apartado del libro, César Galicia habla sobre la educación sexual que se recibe, como puede ser mediante la pornografía, las ideas religiosas e incluso el omitir el tema como una forma de educación. En esta sección el psicólogo se encarga de narrar y responder algunos de los temas tabús y prejuicios del sexo, como el deseo, la primera vez, el tamaño del miembro y las necesidades sexuales.

En el tercer capítulo, Guías prácticas sobre prácticas, Galicia plantea un pequeño manual y los consejos necesarios para explorar y poder disfrutar más. Desde su experiencia en sexología, el escritor versa sobre posiciones sexuales, la importancia y correcta estimulación del clítoris, la masturbación en pareja, el sexo anal, el sexo casual, el sexteo y las consideraciones que se han de tomar antes de practicar un trio.

En Cuidados sexuales, el cuarto apartado del libro, César Galicia se encarga de abordar temas sobre el consentimiento, las medidas de prevención ante el alarmante panorama de las Enfermedades de Transmisión sexual (ETS) y otras infecciones, las alteraciones físicas y psicológicas que podrián llegar a alterar el rendimiento durante los encuentros que se mantienen, entre otros cuidados necesarios para llevar con responsabilidad la sexualidad individual.

Para el final del título, el autor se encarga de compartir con el lector, algunos de los libros y autores que pueden ayudar a profundizar sobre estos temas. “De eso no se habla”, es un trabajo integral en el que Galicia no descarta el uso del lenguaje incluyente, algo tan importante para no segmentar, ni dejar de lado a nadie, el mismo autor recomienda este texto para adolescentes de 15 años y personas más contemporáneas que búsquen respuestas.

César Galicia es psicólogo y sexólogo, cuenta con una carrera que lo respalda como Conferencista, divulgador y creador de contenido. Es co-host del podcast Coger Rico & Amar Bonito, una emisión dedicada a la sexualidad y las relaciones. Su trabajo como sexólogo, lo ha llevado a impartir charlas dentro del foro TEDx, así como conferencias, talleres y consultorías para universidades y organizaciones dentro y fuera de México.

