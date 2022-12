Sexo y otros libertinajes textuales en “Tacones al vuelo”

“Tacones al vuelo” es un libro de relatos escrito por la mexicana Mónica Soto Icaza, ya conocida en el mundo de la literatura erótica, que utiliza además para salir en defensa de la libertad sexual.

Durante su presentación, la autora compartió con el público que su pasión por la lectura inició a muy temprana edad, pero que en su madurez como autora encontró su vocación como partidaria, practicante y promotora del hedonismo.

“Los tacones llegaron a mi vida cuando estaba recién casada; a mi exmarido le gustaban los tacones y él me compró los primeros. Cuando él me pone el cuerno, me enojo y escribo mi primera novela erótica, “Tacones en el armario”, allí la protagonista le es infiel al marido. Los tacones fueron ese símbolo de mi relación con él. En esa novela me di cuenta de que el erotismo es lo mío y los tacones son para mí un símbolo de poder”, explicó Soto Icaza.

El libro “Tacones al vuelo” es lo que su autora llama “un libro fetiche”, en el que toma los tacones como objeto de su narrativa literaria, los vuelve sus cómplices y protagonistas de múltiples historias “destinadas para provocarme orgasmos o entretenerme en instantes de poco glamour”.

En sus páginas se encuentran 33 historias: cuentos, relatos y listas desvergonzadas de las intimidades de la escritora, sus primeros encuentros con el sexo, lo que la embelesa de los hombres y hasta la lista de su ropa sexy favorita.

Al hablar de este su más reciente lanzamiento, Mónica Soto Icaza compartió con los asistentes que en los relatos que integran este título se produce un desdoblamiento de la personalidad del ser humano, a través de las diversas experiencias que vive la protagonista, en una narrativa que busca romper el esquema de lo tradicional.

La autora de “Tacones al vuelo” declaró que al momento de escribir, pasa algo curioso y siempre termina desembocando en sexo y explicó cómo los tacones se han convertido en símbolo de poder para ella y muchas mujeres.

En el universo literario de Soto se encuentran títulos como “Galletitas para un funeral”, “Diccionario erótico” y “El arte de hacer y vender libros en México”, entre otros títulos.

Con “Tacones al vuelo”, asegura, busca hacer justicia a esas mujeres que durante milenios tuvieron que callarse, reprimirse, soportar por amor o mantener una vida alejada del caos. Un libro que se presenta como una oportunidad para que el lector quiebre tabúes, regenere sus ideas, desafié las convenciones sociales que pretenden limitar el goce de la existencia terrenal con el cuerpo, la mente y el espíritu.

“Tacones al vuelo” también es una experiencia que trasciende el mundo de la literatura y desafía los conceptos y mandatos sobre la dominación del sexo.

Además también es un libro que transciende el mundo físico, ya que mediante la lectura de un código QR, el lector podrá sumergirse en una dimensión distinta: “la de mi voz y mis ojos, leyéndote al oído, porque si la vida es un cuento, mejor que sea erótico”, dice la autora y, además, narradora en el formato de audiolibro.

“Para mí siempre el sexo ha sido muy importante y siempre he estado muy conectada con mi parte erótica en la vida personal, entonces, cuando descubrí que escribir libros de sexo era lo que a mí como escritora me motivaba, decidí que me iba a quedar en eso, por lo menos por el momento; yo no sé qué va a pasar en algunos años, no sé si me va a seguir gustando el mismo tema, pero por lo pronto, me motiva muchísimo hablar de esto”, concluyó Mónica Soto Icaza en entrevista con La-Lista.

