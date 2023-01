Óscar Colchado Lucio, autor de obras emblemáticas como “Rosa Cuchillo” y “Cholito”, falleció a los 75 años

Óscar Colchado Lucio es considerado un emblema de la literatura peruana. (Nancy Dueñas/Casa de la Literatura)

El escritor peruano Óscar Colchado Lucio, autor de la conocida saga literaria Cholito y de la novela Rosa Cuchillo, falleció a la 75 años, informó la Casa de la Literatura.

“Nos deja como legado una obra que resume su sensibilidad por el mundo andino, como también el de la costa y del país. En 2018 recibió el Premio Casa de la Literatura como reconocimiento a su trayectoria literaria”, escribió el centro cultural en su cuenta de Twitter.

Además de la reconocida saga Cholito, que narra las aventuras de un niño andino, también publicó los libros La tarde de toros (1974), Del mar a la ciudad (1981), Cordillera Negra (1985), Camino de zorro (1987), Hacia el Hanaq Pacha (1989), Hombres de mar (2011) y La casa del cerro El Pino (2013).

“Ha fallecido Óscar Colchado Lucio, autor de la magnífica novela Rosa Cuchillo (1997). Expresó con acento propio el complejo mundo andino y sus interacciones con la migración y el mar. Austero y amable. Lo recuerdo sonriendo y disfrutando de un tequila. Que la tierra le sea leve”, se despidió Marcel Velázquez, profesor principal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y autor de Hijos de la peste.

“Lamentamos el sensible fallecimiento del escritor ancashino Óscar Colchado Lucio (1947-2023), quien en 1983, obtuvo el Premio Copé de Cuento con su obra: Cordillera Negra. Extendemos nuestras condolencias a su familia y a quienes tuvieron el privilegio de conocerlo”, se refirió, por su parte, el Centro Cultural Petroperú.

Óscar Colchado Lucio, el autor de los Andes

Óscar Colchado Lucio nació el 14 de noviembre de 1947 en el pueblo de Huallanca, en la sierra de la región Áncash. Cuando era niño se mudó con su familia a Chimbote donde acabó la primaria y la secundaria.

Estudió Educación, con especialidad en Lengua y Literatura, en la Escuela Normal Superior Indoamérica, en Chimbote. Debido a su pasión por las letras, fundó el el grupo literario Isla Blanca y la revista Alborada.

En 1983 se mudó definitivamente a Lima con su esposa y sus dos hijas. En 1980, asentado en la capital peruana, publicó Cholito tras las huellas de Lucero, el primer número de la saga infantil que lo haría reconocido en las letras peruanas.

En 2018 recibió el Premio Casa de la Literatura Peruana como reconocimiento a su trayectoria literaria “por haber renovado la mirada sobre el mundo andino, atrayendo el interés de todo tipo de lectores (niños, jóvenes y adultos, académicos y neófitos)”.

“Cuando escribo, me hago la idea de que le estoy contando a un amigo. No estoy pensando que lo leerá un lector ilustrado. Le cuento a mi amigo y lo hago de la manera más directa, teniendo en cuenta que él me está entiendo y que seguramente le está gustando”, dijo en una entrevista a Perú21 después de recibir el galardón, que antes se les otorgó a figuras como Mario Vargas Llosa, Oswaldo Reynoso, Carmen Ollé, Leoncio Bueno, entre otros.

En 2021, Rosa Cuchillo, la novela más representantiva de Colchado Lucio, editado por primera vez en 1997, fue publicada como novela gráfica bajo el sello Random Comics. El libro fue ilustrado por Daniel Gamarra.

La novela se trata sobre cómo Rosa Wanka ingresa al “Uku Pacha”, el mundo andino de los muertos, para buscar a su hijo Liborio, quien en vida había sido reclutado por Sendero Luminoso.

En 2022, la editorial independiente Hipatia publicó Óscar Colchado Lucio, el retratista de las cordilleras, un trabajo exhaustivo de investigación de la escritora y periodista Angie Anticona Alegre.

