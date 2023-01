Shakira tiene su manada de “lobas”: nueve libros de mujeres que transformaron el dolor por una separación en letras

Mujeres que escriben para transformar el desamor en creación.

“Amar duele” escribió Susan Sontag en su libro Renacida. Diarios tempranos 1947-1965 pero sus palabras no quedaban allí. La “última intelectual” estadounidense siguió la frase así: “es como entregarse a ser desollado y saber que en cualquier momento la otra persona podría irse llevándose tu piel”. La loba que tenía ganas de salir del armario salió y sus aullidos fueron furor mundial.

Con la BZRP Music Session #53 en la que Shakira colabora con el músico argentino Bizarrap se abrieron los debates y las polémicas en las últimas horas. La canción de la de la artista colombiana repone lo que otras mujeres atravesaron en algún momento de su vida y que se convirtió en un poderosísimo motor para hacer literatura. Escribir sobre el duelo por una separación, el dolor por la traición y el desamor también es una forma de reconstruirse. ¿Una mujer puede narrar esa pena como le parece? Sí. ¿Y si son madres? También.

Y esas lágrimas que brotaron se transformaron: las lobas de la literatura lloraron, hicieron catarsis, y no solo escribieron y publicaron libros. También, claro, facturaron. “Yo solo hago música”, dice Shakira en la canción que ya se convirtió en un suceso internacional con más de 50 millones de visualizaciones en Youtube en 24 horas. Las escritoras podrían decir “yo solo hago literatura” y ver cómo el dolor se transforma en éxito.

Esta selección de libros responde a seguir nutriendo el debate en torno a los finales, las separaciones y cómo volver a ubicar las piezas de un corazón roto. Y aullar.

“Rota se camina igual”, de Lorena Pronsky.

La pérdida, el abandono, el desamor son algunas de las situaciones dolorosas que nos marcan pero en nuestras manos tenemos la decisión de qué hacer con esas heridas. ¿Nos aferramos a ellas y nos quedamos suspendidos, en pausa? ¿ O asumimos la realidad e inauguramos una nueva etapa de nuestra vida? La autora de Curame, Despierta y No amarás nos da el envión que necesitamos para avanzar.

Desde su publicación en 2019, Rota se camina igual se convirtió en bestseller y en uno de los clásicos del último tiempo. Las heridas son inevitables en nuestra vida, duelen, sí, pero también marcan un nuevo camino para dar un destino distinto al dolor que nos marca. Con esta idea que recorre el libro, la psicóloga argentina Lorena Pronsky propone un viaje de reencuentro con nosotros mismos.

“Todo lo que necesito existe ya en mí”, de Rupi Kaur.

La escritora y artista canadiense Rupi Kaur es conocida por estar comprometida con temas como el feminismo, el amor, la pérdida, el trauma y la sanación. Con más de 4 millones de seguidores en sus redes sociales, utiliza la poesía, la fotografía, la ilustración y otras formas artísticas para hablar sobre ellos.

Publicado en 2021, Todo lo que necesito existe ya en mí aborda con una sensibilidad exquisita esos sentimientos complejos. Rupi Kaur logra traducir en palabras lass experiencias más personales con los que lidió en los últimos años. En sus versos también desgrana otros males de nuestro tiempo como la autoexigencia, las enfermedades mentales o las relaciones tóxicas.

“Los días del abandono”, de Elena Ferrante.

Cualquier parecido con el caso Shakira-Gerard Piqué es mera coincidencia. En Los días del abandono, la misteriosa y exitosísima escritora italiana Elena Ferrante narra la historia de Olga, que está casada con Mario hace quince años y tienen dos hijos. Pero todo cambia en la vida de ella: Mario la abandona por una jovencita y el mundo se desmorona. Parece que suena la canción en la que Shakira ya cantaba sobre la ruptura y la infidelidad en Si te vas: “Toda escoba nueva siempre barre bien/ Luego vas a ver desgastadas las cerdas/ Cuando las arrugas le corten la piel/ Y la celulitis invada sus piernas”.

En estas páginas asistimos a la caída libre del personaje: no come, no duerme y mucho menos se reconoce en el espejo. ¿Cómo seguir adelante? La vida de Olga se parece a la de cualquiera que haya atravesado la ruptura de una pareja y la desolación. Los días del abandono cuenta con una adaptación al cine de 2005, sin embargo, se conoció que la actriz estadounidense Natalie Portman protagonizará un nueva adaptación de esta obra de Elena Ferrante, escrita y dirigida por Maggie Betts para HBO.

“Niña de octubre”, de Linda Boström.

La escritora sueca Linda Boström y el reconocido escritor Karl Ove Knausgård tramitaron su divorcio a través de la literatura. Ella fue su segunda esposa y madre de los primeros cuatro hijos del nórdico. Pero todo comenzó a resquebrajarse cuando el escritor, en su último libro Fin, construye un retrato nada halagador sobre su ahora ex mujer. Cómo fue la crisis del vínculo, la “frágil” salud mental, los ataques nerviosos y cómo ella “era un desastre en cuestiones domésticas”. El matrimonio llegó a su fin en 2016.

Ahora, en Niña de octubre, Boström da su versión de los hechos con una autoficción. En el libro la escritora sueca se refiere a los años de matrimonio con el noruego y cómo la mirada que ofrece sobre ella es limitada. El deslumbramiento de las primeras lecturas infantiles, una escapada romántica a Venecia, el goce trascendente de la maternidad, pero también la sombra alargada de un padre atormentado, la melancolía que desde muy joven acecha sus días, y el lento derrumbe de su matrimonio son algunos de los recuerdos que contienen estas páginas.

“Uno siempre cambia al amor de su vida (por otro amor y por otra vida)”, de Amalia Andrade.

“Nunca le he contado esto a nadie pero cargo a cuestas un amor no resuelto”, escribe la periodista, ilustradora y fenómeno viral en las redes sociales Amalia Andrade. Así empieza uno de sus libros más reconocidos Uno siempre cambia al amor de su vida (por otro amor y por otra vida) en el que ofrece una guía para curar un corazón roto.

En sus páginas también dice que no llora a esa chica que no está en su vida “y presiento que es una mala señal, que las lágrimas se acumularán vertiginosamente escondiéndose en alguna parte de mi cuerpo, tal vez en el codo o en el dedo pequeño del pie”. En este kit, Andrade ofrece, por ejemplo, una lista de cosas que no funcionan para olvidar, otra de las que sí, quiénes son los maestros sentimentales, con tono juvenil y humorístico.

“Se acabó el pastel”, de Nora Ephron.

La novela Se acabó el pastel, publicada originalmente en 1983, reeditada a fines de 2021 y adaptada al cine en 1986 se convirtió rápidamente en bestseller. La guionista estadounidense Nora Ephron tenía material para narrar su única novela. Ella cursaba el embarazo de su segundo hijo cuando su matrimonio se quebró. Casada con Carl Bernstein, el famoso reportero que investigó el caso Watergate, Ephron descubrió que él le era infiel con la periodista Margaret Jay, esposa del embajador británico en Estados Unidos. Todo Washington lo sabía.

En el libro, la guionista de Cuando Harry conoció a Sally, Sintonía de amor y Tienes un e-mail construyó una historia de ficción basada en hechos reales. Se acabó el pastel relata cómo un matrimonio aparentemente feliz entre Rachel Samstat, una escritora de libros de cocina, y Mark, un afamado periodista político, se derrumba cuando ella descubre que su esposo está enamorado de otra mientras cursa el séptimo mes de embarazo de su segundo hijo. La historia de una mujer que “no está pa’ tipos como tú”.

“Despojos. Sobre el matrimonio y la separación”, de Rachel Cusk.

“Mi marido y yo nos separamos recientemente y, en cuestión de unas semanas, la vida que habíamos construido juntos se desarmó, como un puzle convertido en un montón de piezas con los bordes recortados”, escribe una de las voces más originales de la narrativa contemporánea, la escritora nacida en Canadá, Rachel Cusk.

Publicado en 2020, Despojos es el relato de cómo el matrimonio de Cusk llegó a su fin en 2009. Madre de dos hijas, comienza un camino como un rompecabezas en el que debe transitar no solo el dolor, sino también una nueva individualidad y un nuevo modelo de familia. La ruptura trae fragilidad y nuevos horizontes de libertad y fortaleza. Mientras, la sociedad se empeña en sacralizar al amor y el matrimonio como instituciones inquebrantables.

“Rara”, de Natalia Zito.

La escritora y psicoanalista argentina Natalia Zito narra el monólogo interior de una mujer contemporánea. Rabia y amargura. Eso es lo que siente la protagonista de Rara cuando repasa la historia del final de una relación tras doce años de convivencia. Mientras recoge sus cosas del hogar que compartió con su ex pareja y espera al camión de mudanzas, en las cajas no solo guarda objetos. También rencor y cómo la pasión desapareció con el tiempo, que la maternidad y los tratamientos de fertilidad erosionaron la relación junto a una rutina que arrasó. Y cómo la pérdida de un embarazo avanzado dio la estocada.

Madre de un hijo, la protagonista aprende a perder. En Rara, la autora pone palabras donde, quizá, no se encuentran para narrar los mandatos y los ideales que sostenemos: la pareja, la maternidad, el matrimonio, la maternidad y las demandas. Con tintes feministas, esta novela expone de manera directa los estragos de la monotonía, de acostumbrarnos a acolchados y panzas ajenas.

“Las chicas no lloran”, de Olivia Gallo.

Las chicas no lloran es el debut literario de la escritora argentina Olivia Gallo. El libro reúne cuentos intimistas y confesionales con un hilo conductor: la nostalgia, el tiempo perdido y lo irrecuperable en el pasaje de la adolescencia a la adultez.

Con ironía y humor, la autora relata sobre los amores de verano y los que se frustran, la decepción, los primeros viajes y cómo es perderse en las redes sociales. Se trata de los cambios bruscos, donde la apariencia de un mundo feliz con expectativas muy altas se convierten en un ambiente difuso que golpea de frente. El paraíso esconde la oscuridad.

