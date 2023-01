Cinco cuentas en Instagram para seguirle la pista a la literatura colombiana en 2023

Cinco cuentas en Instagram para seguirle la pista a lo mejor de la literatura colombina. (Bookish).

El nuevo año apenas va iniciando y, por ello mismo, tiempo para perder es lo que menos hay. Dejar que pasen los días sin lectura alguna en el radar, sería fatal. Es cierto que, a veces, nos dejamos llevar por la rutina y el tedio, y la cotidianidad de nuestros trabajos termina por absorbernos, pero eso no tiene por qué ser una excusa para no salir en la búsqueda de un buen libro.

Tal vez no nos quede un espacio para ir a la librería y perdernos por algunas horas entre los estantes, pero seguro que sí nos da la vida para tomar el teléfono y abrir Instagram por unos minutos.

En la aplicación podremos encontrar a algunos cómplices que, como nosotros, están buscando ese nuevo libro y además, cada que lo encuentran, nos dejan algo por ahí para antojarnos. Son como sus migajas de pan, puestas con precisión para guiarnos a las lecturas más conmovedoras, inquietantes y asombrosas.

Ahora bien, si la intención es leer más escritores y escritoras de la literatura colombiana en este año, hay un buen número de lectores y lectores que le siguen la pista a las nuevas voces y traen a cuento a aquellos autores consagrados de antaño, y nos actualizan cada tanto sobre lo mejor que se les va cruzando por el camino.

Hay quienes les llaman “bookstagramers”, creadores de contenido que se especializan en libros o temas relacionados, pero yo prefiero pensar que no son más que lectores que quieren hablar sobre lo que leen con otros lectores. En últimas, no tanto por lo mucho que leen, sino por cómo nos hablan sobre sus lecturas, por la manera en que conectamos con ellos, es que los seguimos.

De seguro tienen en mente un par de esas cuentas maravillosas, o probablemente, no se les ocurra ninguna. Si han llegado hasta aquí es porque el asunto les interesa.

En esta ocasión, en Infobae Leamos, les comparto cinco que, quizá, no tenían presentes y, en mi opinión, no pueden perderse. Cada cuenta tiene su estilo y las personas, los lectores y lectoras, detrás de ellas una forma particular de abordar los libros y hacernos sentir ganas de leer cada vez más.

@casa__libros

Cinco cuentas de Instagram para seguirle la pista a lo mejor de la literatura colombiana. (Captura de pantalla).

Si lo que están buscando es a una lectora juiciosa que les comparta, incluso, sus estrategias y trucos para leer cada vez más y mejor, pues entonces Carolina González Correa es la indicada.

Ella lee de todo y casi todo lo comparte en su @casa__libros. Tiene una particular atracción por la literatura escrita por mujeres, aunque no es feminista en su criterio, y es la chica de las listas. Con ella podrán tenerlo todo organizado para iniciar sus lecturas.

@anthopulgarin

Cinco cuentas de Instagram para seguirle la pista a lo mejor de la literatura colombiana. (Captura de pantalla).

Anthony Pulgarín probablemente sea el librero más popular de Medellín en estos tiempos. Trabajó en Bukz y fue la cara visible de la librería en su paso de tienda virtual a física. En su cuenta de Instagram se ha dado a conocer por su particular forma de conectar con los libros, que, en últimas, son sus mejores amigos. Es un tremendo impulsor de lecturas y libros de autores novatos. Sabe muy bien dónde poner el ojo y cuando habla de lo que lee, es el más espontáneo, lo que hace que nos sintamos acogidos. Pero, cuidado, cada post suyo lleva el potencial riesgo de dejarnos en la quiebra, pues todos los libros que aparecen reseñados vamos a querer comprarlos.

@sabeapapel

Cinco cuentas de Instagram para seguirle la pista a lo mejor de la literatura colombiana. (Captura de pantalla).

Su pasión por la poesía y la admiración que tiene hacia el trabajo de las editoriales independientes en Colombia, hacen de ella una lectora incomparable. Laura Arenas tiene la particularidad de hablar con buen juicio sobre un libro cualquiera y situar los conceptos más complejos al nivel de todos. Su capacidad de lectura crítica es asombrosa. Si la idea es dar con alguien que recomienda desde el gusto y el criterio, que se escabulle entre lo raro y lo auténtico, pues su cuenta de @sabeapapel es la apropiada.

@ficcioncitas

Cinco cuentas de Instagram para seguirle la pista a lo mejor de la literatura colombiana. (Captura de pantalla).

Periodista, editora, escritora, lectora incansable. Si en Colombia han empezado a surgir cada vez más lectores que comparten lo que leen en esta red social, gran parte se debe al trabajo que lleva haciendo Vanessa Velásquez durante varios años. Impulsora de clubes de lectura, recomendadora de libros en inglés, curiosa y rigurosa en su leer. De alguna forma, su cuenta funciona como un apéndice de su labor como gestora cultural. Si de hacer algo en torno a los libros se trata, clubes de lectura, eventos, cualquier cosa, la primera en impulsarlo es ella.

@nina.editora

Cinco cuentas de Instagram para seguirle la pista a lo mejor de la literatura colombiana. (Captura de pantalla).

Estética, buen gusto y solidez al reseñar, eso es lo que ofrece esta cuenta que, si bien apenas inicia su periplo y no cuenta con demasiados seguidores, promete calidad en cada post. Como su nombre de usuario lo indica, la forma en que aborda cada libro es desde la perspectiva de quien edita. Con Nina se va a lo seguro, a aquellos libros bien concebidos, refinados y, sobre todo, interesantes.

