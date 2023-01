El libro de memorias del secretario de Benedicto XVI se prevé como un golpe para el Vaticano

Tras el deceso de Benedicto XVI, su secretario privado, Georg Gänswein, se ha encargado de encender una chimenea de escándalos, luego de revelar la publicación de un libro autobiográfico titulado “Nada más que la verdad. Mi vida junto a Benedicto XVI”, que saldrá a la venta en las próximas semanas.

El autor ha declarado que en estas memorias da cuenta de algunos aspectos pocos comprendidos de Joseph Ratzinger, desde las verdaderas entrañas de la cuna de la religión, y contará su propia verdad sobre las miserables calumnias y las oscuras maniobras que se tejen en el Vaticano.

Georg Gänswein publicará antes de que termine enero este libro de memorias al servicio del recientemente fallecido pontífice de origen alemán. El texto llegará al público bajo el sello de editorial Piemme de Mondadori.

Benedicto XVI, fallecido a los 95 años en el monasterio vaticano en el que residía desde su histórica renuncia en 2013, eligió como secretario a Gänswein, entonces un joven sacerdote alemán. Ese fue el inicio de una relación íntima que prosiguió cuando en 2005 Joseph Ratzinger fue elegido pontífice como sucesor de Juan Pablo II, y aun después de su renuncia.

“Estas páginas contienen un testimonio personal de la grandeza de un hombre calmado, un fino estudioso, un cardenal y un papa que ha hecho la historia de nuestro tiempo. Pero también son una narración en primera persona que trata de arrojar luz sobre algunos aspectos incomprendidos de su pontificado y describir desde dentro el verdadero mundo vaticano” - Georg Gänswein.

El ex secretario, durante una entrevista en 2014 con Reuters, declaró que se sentía como un puente entre dos puentes, al servir al mismo tiempo a Ratzinger y a Bergoglio, el actual papa Francisco; aquella visión optimista que mantuvo en un principio, se fue desvaneciendo con el tiempo, al paso de ser testigo de acontecimientos entre los que se encontraban, la crítica de las decisiones de Benedicto XVI, el nuevo pontificado, las cuales se obviaban en las diferentes conversaciones y reuniones al interior del órgano religioso.

Esto es apenas la punta del iceberg de lo que se podrá encontrar en “Nada más que la verdad. Mi vida junto a Benedicto XVI”. A tan solo unas horas del funeral solemne del papa emérito, quien murió a los 95 años de edad el pasado 31 de diciembre de 2022, se desató un desasosiego eclesiástico entre el actual mandato Francisco y Gänswein, después de sus declaraciones en diversas entrevistas en las que ha dejado ver los trapos sucios y diferencias que se mantuvieron entre los dos papas por casi diez años.

Dentro del material que se puede incluir en “Nada más que la verdad. Mi vida junto a Benedicto XVI”, se ha mantenido el rumor de una carta escrita que el fallecido ex papa y la cual escribió durante 2020 a Francisco para que cambiara de opinión, tras que este le pidiera a Gänswein, tomar una licencia de su rol de jefe de la Prefectura de la Casa Pontificia y un acto que degradaba el estatus del secretario privado, la carta no obtuvo éxito y la decisión continuó en el conclave.

“El cambio más profundo para mí fue el de función: pasar de ser secretario particular del papa Benedicto a prefecto de la Casa Pontificia con el papa Francisco. Fue un gran desafío no solo en cuanto al trabajo, sino en cuanto al estilo. Como cada persona, también los papas tienen su impronta personal, su estilo inconfundible, con el que se distinguen. Es claro que para quien está acostumbrado a un cierto estilo durante muchos años, si hay un cambio, hace falta un esfuerzo para orientarse en modo nuevo” - Georg Gänswein.

Ante ver degradado a su secretario particular, el arzobispo alemán escribió “Me quedé shockeado y sin palabras”. Ganswein de 66 años de edad, reveló que Francisco lo despidió de su rol con las siguientes palabras “Usted sigue siendo prefecto, pero mañana no vuelve al trabajo”, ante esto Benedicto se encargó de comentar “Pienso que el papa Francisco no confía más en mí y desea que usted me haga de custodio”, de acuerdo con lo que los medios italianos han logrado adelantar del libro de memorias.

Georg Gänswein nació en un pueblecito de la Selva Negra de Alemania, fue el mayor de cinco hermanos, y producto del matrimonio de un herrero y una maestra. Durante su juventud fue un chico deportista y hasta profesor de esquí. Desde 1984 se inició como Sacerdote, el cardenal Ratzinger lo reclutó en 1996 para su oficina de Doctrina de la Fe. Luego le designó como su secretario personal en 2003, cargo que mantuvo al subir al Trono de San Pedro. En 2012 Benedicto XVI lo nombró Prefecto de la Casa Pontificia y lo consagró arzobispo el 6 de enero de 2013.

