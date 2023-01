Cinco ebooks imperdibles para llenar el dispositivo gratis (o casi) y salir de viaje

"¿Mito o realidad?", "Laurie", "El género policial, nuestro retorno a los cazadores", "Crianza para padres cansados" y "1984", cinco libros esenciales para leer en vacaciones y en cualquier dispositivo.

Las vacaciones de verano son el momento ideal para rendirnos ante el merecido descanso tras un año agitado y, también, a la lectura. Sentados en la reposera en la playa, bajo la sombra de un árbol o al lado de una piscina, abstraerse de los problemas y la realidad se vuelve necesario a través del pasatiempo favorito: leer.

Entre la sombrilla, el mate, los toallones, los juguetes para los chicos, la heladerita con refrigerios y mil objetos más, la mejor opción para dejar de cargar peso y disfrutar de buenos libros es la de la lectura digital. Desde cualquier dispositivo móvil, entregarse al placer de las letras ya no es sinónimo de libros pesados y páginas que se vuelan con el viento.

Infobae Leamos recomienda cinco títulos para aprovechar el descanso y no levantarse de la reposera, que se pueden descargar gratis o a un precio imperdible. En esta selección, los libros imprescindibles del reconocido nutricionistas deportivo argentino Francis Holway, el prolífico maestro del terror Stephen King, uno de los grandes clásicos del siglo XX, el británico George Orwell, el celebrado escritor argentino Jorge Fernández Díaz, y los psicoanalistas Luciano Lutereau y Trinidad Avaria.

“¿Mito o realidad? Ocho postulados sobre nutrición que conviene revisar”, de Francis Holway

“¿Mito o realidad? Ocho postulados sobre nutrición que conviene revisar”, de Francis Holway.

¿Los edulcorantes traen cáncer o hacen engordar? ¿Podemos modificar nuestro metabolismo? ¿Hay una verdad en la Nutrición Ancestral o es marketing?¿Cómo funciona el ayuno intermitente? Son algunos de los interrogantes que desmitifica el libro ¿Mito o realidad? Ocho postulados sobre nutrición que conviene revisar, que se consigue gratis en Bajalibros, del nutricionista deportivo argentino Francis Holway.

Con numerosas investigaciones y argumentos claros y sólidos, ¿Mito o realidad? es una guía de respuestas sobre esas creencias que tenemos a la hora de pensar en la alimentación y la salud para no caer en mentiras infundadas. ¿El objetivo? Salir de las pasiones y entrar en el terreno de la razón. Holway tiene una vasta experiencia y sabe de lo que escribe: es docente, asesora a numerosos clubes y Comités Olímpicos, y cuenta con más de veinte años de trabajo con atletas de alto rendimiento y deportistas.

Este libro es una invitación a pensar por fuera de los gurúes de las redes sociales, de las dietas universales y de las tribus nutricionales, y propone desmontar las falsas creencias a la hora de comer y hacer deporte.





“Laurie”, de Stephen King

“Laurie”, de Stephen King.

El maestro del terror, Stephen King, explora ciertos interrogantes sobre la vejez, la soledad, el amor familiar, el heroísmo cotidiano en Laurie, esta nouvelle que puede descargarse gratis desde Bajalibros. Con un registro menos vertiginoso que el que nos tiene acostumbrados el autor de Carrie, It, El resplandor y Billie Summers pone el foco en un personaje entrañable: una perrita.

Beth, una mujer de 70 años le regala una cachorrita gris oscuro mezcla de border collie y mudi a su hermano Lloyd, cinco años menor que ella, tras quedar viudo luego de cuarenta años de matrimonio. “No se trata de quién quiere un perro, sino de quién necesita un perro”, le dice Beth a su hermano cuando le regala a Laurie, que la acepta sin ganas. Con la pluma magistral que caracteriza a King, la vida de Lloyd se modifica con la llegada de la perrita hasta que descubramos que “Dios estaba amartillando su revólver del calibre 45″. Un libro para leer acompañados de nuestras mascotas.





“1984″, de George Orwell

“1984″, de George Orwell.

1984 es la novela más famosa del escritor británico George Orwell, considerada como uno de los grandes clásicos de la literatura universal. Pero su reconocimiento también se debe a que dio origen a uno de los programas televisivos más exitosos: Gran Hermano. Junto a Rebelión en la granja, estos dos libros del autor son una severa sátira política en la que se critica el comunismo, el estalinismo y las sociedades totalitaristas.

Publicado hace más de setenta años, 1984 relata la historia de un país dominado por un régimen totalitario que mantiene la vigilancia constante sobre sus ciudadanos e insiste en espiar los pensamientos, con el objetivo de mantener el orden. Quienes muestran su disconformidad, son arrestados. El protagonista de la novela es el empleado del Ministerio de la Verdad, Winston Smith, cuyo trabajo es reescribir artículos para que cumplan con la ideología y la imagen que vende el Partido que gobierna. Una lectura que propone un análisis del poder y la libertad desde una ficción con suma vigencia.





“El género policial, nuestro retorno a los cazadores”, de Jorge Fernández Díaz

“El género policial, nuestro retorno a los cazadores”, de Jorge Fernández Díaz.

¿El género policial? Un clásico para leer durante las vacaciones. En El género policial, nuestro retorno a los cazadores, el reconocido escritor y periodista argentino Jorge Fernández Díaz pone el foco en uno de los géneros literarios más leídos para rastrear cuál es su origen y por qué se mantiene tan vital a lo largo del tiempo.

“Jugamos de vez en cuando a ser cazadores, a seguir pistas, huellas, encontrar nuestra presa apasionadamente a través del policial”, sostiene Fernández Díaz para explica cómo estos relatos nos permiten volver al antiguo ritual de la caza. Este ensayo exclusivo, que puede descargarse gratis desde esta página o directamente en el sitio de Bajalibros, reflexiona sobre el género que supieron transitar Jorge Luis Borges, Guillermo Martínez, Claudia Piñeiro, Pablo de Santis, Roberto Arlt, José Pablo Feinmann, Juan Sasturain, Osvaldo Soriano, Martín Caparrós y Rodolfo Walsh, entre otros





“Crianza para padres cansados”, de Luciano Lutereau y Trinidad Avaria

“Crianza para padres cansados”, de Luciano Lutereau y Trinidad Avaria.

Crianza para padres cansados. Preguntas que no pasan de moda es el fruto de la escucha de los psicoanalistas Luciano Lutereau y Trinidad Avaria a interrogantes que nos hacemos todos los padres: ¿Criar a un niño es hacerlo feliz? ¿Por qué no me respetan? ¿Por qué mienten o insultan? ¿Cómo distinguir entre cuidar y sobreproteger? Publicado en plena pandemia, los autores bucen en la generación que está preocupada por cómo enfrentar la tarea más difícil del mundo: criar.

En el libro se trata de entender cómo escuchar a los chicos pero no convertir la casa en una asamblea deliberativa, cómo lidiar con todo lo que nuestro tiempo nos exige y, a la vez, cuidarlos, cómo dejar, por fin, de ser hijos y volvernos padres. Lutereau y Avaria reflexionan sobre cómo lidiar con las exigencias del presente cuidando y dando amor a nuestros hijos. Las mentiras, las malas palabras, el miedo a no ser “buenos padres”, el colecho, la lactancia, el crecimiento y la angustia, cómo dejar de lado los ideales de los roles parentales, cómo dar tiempo de calidad y amor en tiempos de agendas apretadas son algunos de los temas.





