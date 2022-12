Descargá gratis “El camino de los héroes”, el libro del Mundial de nuestras vidas

Messi levanta la Copa. Después de 36 años, Argentina es Campeón del Mundo. REUTERS/Carl Recine

La manija es total. Argentina es campeón del mundo y eso que empezó en Doha en el momento en el que Gonzalo “Cachete” Montiel metió en el arco el cuarto penal de la Selección sigue activo en las calles, en las casas y en los corazones albicelestes. ¿No vieron la cara de tercera estrella que tienen sus vecinos, sus compañeros de subte y de trabajo, la gente que se cruzan en el subte o en el supermercado?

Hay grupos de WhatsApp que empiezan, de lunes a lunes, así: “Primero, buenos días. Segundo, Francia”. Hay otros que amanecen con el sticker animado en el que Lionel Messi, el capitán de todos nosotros, acaricia y besa la Copa. Hay miles de personas que ya vieron la Final contra Francia tres o cuatro veces, incluso en la cena de Nochebuena más feliz de las últimas décadas.

Hay todos los días nuevos videos y nuevas fotos para revivir el partido consagratorio, aunque primero haya que volver a pasar por esa instancia casi coronaria en la que la pierna izquierda de Dibu Martínez salva a la Selección en el último minuto del tiempo suplementario que ya era injusto jugar, pero ya sabemos: los goles hay que hacerlos, no sólo merecerlos.

¿Quién querría bajarse de toda esta alegría? ¿Quién renunciaría voluntariamente a ser parte de esta fiesta popular que ojalá dure hasta el Mundial 2026? Para toda esa muchedumbre ávida de seguir siendo feliz gracias a la Scaloneta acaba de editarse El camino de los héroes, un libro que permite revivir los mejores momentos de Qatar 2022 y que puede descargarse gratis desde Bajalibros.





Desde el camino que fue consolidando a la Scaloneta, a fuerza de flexibilidad táctica, un grupo de compañeros que se quieren y partidos invictos, hasta la caravana en la que los jugadores y la gente se encontraron para celebrar el título, el libro recorre lo más destacado del Mundial que acaba de terminar y que queremos hacer durar.

Para eso, y con un gran despliegue fotográfico que va desde los momentos más destacados de cada partido hasta la presencia del drone de Infobae sobre el Obelisco cuando hubo que salir a festejar, el libro cuenta con las crónicas de Roi Tamagni y Federico Cristofanelli -los enviados especiales de Infobae que viajaron a Qatar-, así como con columnas de firmas especializadas como la de Gonzalo Bonadeo y Cholo Sottile. Periodistas como Matías Bauso, Patricia Kolesnicov, Fernando Soriano, Facundo Chaves y Julieta Roffo también sumaron su mirada.

“Los argentinos somos propensos a los extremos, a la hipérbole. Por eso nos gusta tanto el fútbol, el reino de la hipérbole. El lugar en el que todo puede suceder, en el que en un segundo el destino cambia de manera irremediable. Messi es inimaginable. Logra superar lo que uno se imagina. Ni el soñador más ambicioso pudo imaginar que en su Mundial postrero iba a conseguir alzar esa copa, su viejo anhelo, el único que el fútbol le había negado, con actuaciones de esa magnitud”, escribe Matías Bauso en la introducción de El camino de los héroes.

En esa misma apertura y seguro que el de Qatar fue “el Mundial de nuestras vidas”, sostiene: “Una hipótesis: la longevidad de Messi en la excelencia, esos 16 años inéditos en la cima, la persistencia en la perfección se debieron a que todavía no había podido salir campeón del mundo con Argentina. Esa carencia, que para muchos era injustamente definitoria, fue la que lo impulsó a no decaer, a persistir no sólo en el intento sino en ser el mejor del mundo. Claro que también están su espíritu competitivo –a veces enmascarado en un aire prescindente mientras camina la cancha-, la precisión en el pase, la generosidad, la habilidad, el genio futbolístico. Pero esa deuda, la única que tenía consigo mismo dentro de la cancha, fue su gran motor todo este tiempo”.

En su quinto Mundial, el que mejor jugó en su vida, Lionel Messi besa y acaricia la Copa que soñó toda su vida. (AP Foto/Manu Fernández)

Lo cierto es que el motor de Messi, junto con el de todo el equipo y el cuerpo técnico, llevaron a la Argentina a una cima que no alcanzaba hace 36 años. Hay toda una generación que no conocía las mieles de que la Copa viajara a este rincón del planeta, y que ahora es pura euforia y celebración.

¿Por qué no volver a todo eso? ¿Por qué no revisitar cada estación de un viaje inolvidable cada vez que tengamos el impulso? La respuesta es que no hay por qué. Y para eso, para refrescarnos la memoria y el corazón, está El camino de los héroes. Una postal de lo que no queremos que se nos termine nunca.





