“Mi policía”, la nueva película de Harry Styles, está basada en esta novela de la escritora británica Bethan Roberts, ya disponible en español

Una de las más recientes producciones de Prime Video cuenta con el músico Harry Styles como una de sus grandes estrellas. La cinta, ‘My Policeman’, está protagonizada por el artista británico, el actor David Dawson y la actriz Emma Corrin.

Es una de las películas más comentadas en este cierre de año, y es que la actuación del ex One Direction ha sorprendido a buena parte de la crítica, no tanto por su despliegue actoral, sino por la naturalidad con la que encarna el personaje de este policía gay en los años 50, en Inglaterra.

La historia gira en torno a Tom, el personaje interpretado por Styles, quien ya había hecho apariciones en la pantalla grande. La primera en ‘Dunkirk’, la cinta dirigida por Christopher Nolan, la segunda en la escena poscréditos de ‘The Eternals’, del Universo Marvel, y la más reciente en la película ‘Don’t Worry Darling, junto a Florence Pugh.

Tom es un apuesto oficial de policía que un día conoce a Marion, una maestra de escuela que se enamora perdidamente de él. Se casan y son felices, pero Tom sabe que eso no es lo que realmente quiere. Se pasa los días pensando en Patrick, que trabaja en un museo. Él es muy conservador y correcto, pero no puede resistirse a su policía. En cuanto lo conoce, queda flechado y se enamora de él.

Esta es la historia de un triángulo amoroso en una sociedad en la que la homosexualidad no tiene cabida y la deslealtad, como desde siempre, no está bien vista.

La película está basada en la novela, del mismo título, escrita por la autora británica Bethan Roberts, quien goza hoy de la posibilidad de que su libro sea publicado en más de 12 países, traducido y comentado por lectores de todas partes.

En español, Mi policía ha sido publicada por el grupo Planeta, con la traducción de Víctor Ruíz Aldana. Cerca de 424 páginas en las que los lectores podrán asistir a esta historia sobre el amor prohibido.

Desde que Marion ve por primera vez a Tom, el hermano mayor de su mejor amiga, se enamora de él y está decidida a llamar su atención. De hecho, lo consigue, pero ella es incapaz de reconocer las señales que le indican que algo no es como ella espera.

Tom no le revela a Marion que es homosexual y está enamorado de un hombre al que ha visto antes. Él no ha podido traicionar a su corazón, pero no se va a quedar quieto. A los dos los ama inmensamente e intentará no renunciar a ninguno.

Los obstáculos llegan cuando uno de ellos se quiebra por completo y hará hasta lo imposible por destruir sus vidas.

“He llegado a valorar la posibilidad de comenzar con estas palabras: «Ya no quiero matarte», porque es que no quiero, pero luego he decidido que tal vez lo consideraras demasiado melodramático. El melodrama siempre te ha sacado de quicio, y no quiero perjudicarte ahora, no en tu estado, no cuando esto podría ser el final de tu vida. Mi intención es esta: ponerlo todo sobre papel para poder entenderlo” - (Fragmento).

Tanto la novela como la película abordan el concepto de la tragedia, dolorosa y bellamente contada, con las maneras de hoy. Es la historia de una época y un país a merced de los problemas sociales, los amores contrariados y las esperanzas puestas en la redención última de un mundo al borde del cambio.

