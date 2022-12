Hadas, dragones y matrimonios por conveniencia: así es la historia que revive a los hermanos Grimm en pleno siglo XXI

Elizabeth Lim vive en Estados Unidos y se dedica al género "young adult". Sus libros llegaron a la lista de best-sellers de The New York Times.

Los retellings (readaptaciones de historias ya conocidas desde nuevas perspectivas) siguen siendo una buena oportunidad de acercar a los jóvenes lectores a historias que quedaron un poco relegadas por el paso del tiempo. De los hermanos Grimm conocemos sus cuentos más célebres, como por ejemplo Hansel y Gretel. Pero hay uno en particular de ellos, llamado Los seis cisnes, que fue utilizado por la autora estadounidense Elizabeth Lim para desarrollar Seis Grullas.

Editada por el sello Destino, Seis Grullas es una novela que toma los cimientos del cuento de los escritores alemanes para iniciar un viaje de fantasía, con magia prohibida y un escenario asiático de ensueño, donde también se encuentran vibras de cuentos de hadas, dragones, matrimonios arreglados y lazos de sangre que pueden contra todo.

Shiori’anma, la única hija mujer del emperador y con seis hermanos mayores, tiene un secreto. Magia prohibida corre por sus venas, y en la mañana de su ceremonia de compromiso la protagonista pierde el control. Al principio, su error parece un golpe de suerte, evitando la boda que nunca quiso, pero a su vez este episodio atrae la atención de Raikama, su madrastra.

Raikama es una poderosa hechicera y toma la decisión de desterrar a la joven princesa, convirtiendo a sus hermanos en grullas, y advirtiendo a Shiori que no debe hablar de ello con nadie: por cada palabra que salga de sus labios, uno de sus hermanos morirá. Sin voz y sola, Shiori emprende la búsqueda de sus hermanos y descubre una oscura conspiración para usurpar el poder que le corresponde por sangre.

Solo Shiori puede salvar el reino, pero antes debe confiar en un pájaro de papel, un dragón volátil, y en el mismo chico con el que iba a casarse y luchó para evitarlo. Y debe abrazar la magia que le han enseñado a suprimir toda su vida, sin importar lo que cueste.





Seis grullas es el primer libro de una historia de autodescubrimiento. Shiori es un personaje muy inocente y jóven, que deberá embarcarse en un viaje donde dejará la inocencia de lado y tomará consciencia de lo ingenua que ha sido todo este tiempo. Aprenderá de la vida en general, del imperio, y de lo que significa ser una persona con poderes mágicos.

La historia con sus hermanos y su eterna relación complicada con su madrastra serán los tópicos complementarios a una historia de amor, pérdidas y luchas personales que combina mitología asiática y una redacción que fluye con un ritmo prometedor como así también cautivador.

Este retelling tiene un tono juvenil/adulto, es extenso y le da una gran importancia a todo el contexto social y cultural del mundo creado por la autora. Es un libro ambicioso, un fantasy que no opaca a la protagonista con la magia sino que le permite hacer su propio camino del héroe, fallando, aprendiendo, siendo derrotada y con pequeñas victorias que irán formando su ser y que con el paso del tiempo le darán la oportunidad de mirar atrás y sentir orgullo de todo lo hecho hasta el momento.

Elizabeth Lim en este libro logra que el lector sea envuelto en sus palabras y que quede fascinado no solo por el contexto histórico y la locación de la historia, sino también por los ricos detalles de los personajes y los giros argumentales que terminan hilando una historia más grande, más poderosa y más embriagante.

El respeto, la lealtad, la hermandad, la política y el deseo de un bienestar mayor por encima del egoísmo son pilares fundamentales en esta historia, que ha sido un éxito desde su publicación en Estados Unidos en el 2021 y que hace pocas semanas llegó a las librerías argentinas.

“Seis grullas” (fragmento)

Tus hermanos dijeron que no estás obligada a seguir con esto, me recordó Kiki. Puedo decirles que si tú…

No está tan mal, mentí, intentando una sonrisa. Es como cortar mil cebollas.

A pesar de mi chiste malo y mis palabras valientes, se me erizó el vello de miedo. Podía sentir cómo el corazón me saltaba en el pecho, un dolor agudo y punzante, tan fuerte que me dolía respirar. Era el diminuto fragmento de la perla de Seryu, que brillaba bajo mi cuello por primera vez, una advertencia de que no debía ir más lejos.





Las flores estrella lo repelen, me di cuenta.

¿Puede ayudarnos?, preguntó Kiki, colándose en mis pensamientos.

No, no podía acceder a su magia mientras estuviera maldita, pero no lo necesitaba. Si estar cerca de las flores estrella hacía que me doliera mi perlita, sonreí de solo pensar en lo que le haría a Raikama.

Enrollando la correa de mi cartera alrededor de la mano, busqué mi daga y corté las ortigas.

La hoja bien podría haber cortado la piedra. No cayó ni una ortiga. Ni siquiera una hoja.

Frustrada y sin aliento, retrocedí tambaleándome. Incluso con la correa que me cubría la piel, la mano me dolía como si me hubieran pinchado con mil agujas de fuego. Cerré el puño, tratando de contener el creciente dolor.

Kiki me rodeó, frenética.

¡Shiori, Shiori! ¿Estás herida?

No. Aspiré aire, desenvolviéndome la mano mientras me acercaba al arbusto. Creo que tengo que sacarlas a mano.

¿A mano? No, Shiori, eso…

No escuché la advertencia de Kiki.

El miedo es solo un juego, me repetía una y otra vez. Se gana jugando.

Tiré del tallo más cercano.

Antes de escribir, Lim era compositora musical.

Un grito hirvió dentro de mí, casi saliendo de mis pulmones. Me mordí la lengua, estrangulando el sonido dentro de mí. La vista se me nubló y, mientras la sangre brotaba a través de mis dientes, todo lo que podía ver eran seis cisnes sin vida en la playa. Cuando por fin recuperé el aliento, tenía la cara mojada por las lágrimas. Me había lastimado muchas veces trabajando en la cocina de la señora Dainan, pero el dolor de tocar la flor estrella no se parecía a nada que hubiera sentido antes. Las hojas dentadas me cortaban la piel como cuchillos, y las espinas eran como puñaladas de fuego.

Pero funcionó. Unas finas raíces plateadas, como telas de araña, brotaron de la tierra. Arrojé la planta, con raíces y todo, a mi cartera. El dolor disminuyó en cuanto solté la flor estrella. Apreté el puño y luego lo abrí, mirando la palma de mi mando, en carne viva por las marcas de las quemaduras.

Basta, Shiori, me suplicó Kiki. Morirás si sigues así.

La próxima vez será más fácil, le aseguré, aunque sabía que era mentira.

Quién es Elizabeth Lim

♦ Antes de dedicarse a escribir libros, se desempeñaba como compositora de música para películas y videojuegos.

♦ Estudió en la Universidad de Harvard y la Academia Juilliard.

♦ Es autora de la bilogía Blood of Stars (Sangre de estrellas) y de Tejer el alba. Algunos de sus títulos son best-sellers de The New York Times.





