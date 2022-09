Escribió una historia de amor trágica, creyó que la leerían 15 personas y se volvió un boom en Latinoamérica

Flor M. Salvador nació en Campeche, México, en 1998. Empezó a escribir en Wattpad y se convirtió en un éxito. (Cortesía PRH México)

Con tan solo 15 años, la joven mexicana Flor M. Salvador comenzó a escribir online un fanfiction sobre Five Seconds of Summer, su banda favorita. Nunca imaginó que esta historia se transformaría en un suceso mundial y que en 2019 recibiría la propuesta de Penguin Random House de hacer una edición de la historia, modificar algunos aspectos y publicarla en formato físico. Boulevard trasladó su éxito mundial de la plataforma Wattpad a miles de ejemplares vendidos a lo largo de Latinoamérica.

Hoy, Flor M. Salvador lleva publicado un segundo libro de esta historia llamado Después de él y está en pleno proceso creativo para editar dos libros más sobre Hasley y Luke. Y es que este romance tormentoso fue adoptado por miles de lectores juveniles que mantienen la sed y necesidad de que la autora cuente más sobre los personajes.

Para aquellos que no conocen la historia de Boulevard, les cuento que narra la historia de amor entre Hasley Wigel y Luke Howland. Ella es despistada, llega tarde a todos lados, se vive manchando con pasta dental y se enamora de uno de los chicos más populares del instituto, jugador de basket. Luke, en cambio, es detallista, amante de la música, pero tiene muy mala fama dentro del colegio. Fue catalogado como un chico con adicciones y mala junta. Son muy pocos aquellos que conocen en profundidad a Luke y los demonios por los cuales lucha día a día.

A pesar de que muchas personas le dijeron a Hasley que se mantuviera lejos de él, el vínculo es inevitable. Luke se acerca a la joven en pos de ayudarla con algunas cuestiones escolares, mostrándole una faceta distinta, que incluso logra despertar el interés de Hasley, ya que ella se da cuenta de que él está en aquellos detalles que otros no ven. Claro que todo se complica cuando la joven protagonista decide ponerse de novia y no necesariamente con Luke.





La necesidad que tiene Luke de formar parte de la vida de Hasley es muy fuerte. Esto provoca muchas actitudes negativas por parte de él, poniendo a la joven en situaciones difíciles de abordar. Cuando Luke le comparte su lugar especial, el boulevard, le cuenta parte de su historia y abre un poco su corazón. Entonces Hasley termina de comprender que inevitablemente está cayendo enamorada, y a diferencia de lo que pensaría la mayoría, ella no quiere huir de ese tormentoso lugar.

Esta es una historia de amor trágica, con dos personajes que tienen familias disfuncionales y que unen sus asperezas y dolores para darle un poco de color y motivos a la vida para seguir adelante. Luke no es el típico príncipe azul y al mismo tiempo Hasley también se equivoca en muchas ocasiones. Esta es una historia que muestra que el amor no siempre es un cuento de hadas y puede estar pincelado con tintes grises.

Muchos catalogaron a esta historia como de “romance tóxico”. Sin embargo, Boulevard también habla de sanar, de buscar la manera de avanzar y sacar fuerzas de donde no hay para seguir adelante. Infobae Leamos pudo entrevistar a Flor M. Salvador y ella nos contó sobre el inesperado fenómeno que la rodea tras la publicación de Boulevard, su futura adaptación cinematográfica, y lo que se viene en su trabajo como escritora.

-Empezaste a escribir en Wattpad en 2014. Casi una década después, ¿cómo viviste los cambios en las plataformas de fanfics y qué sentís respecto del rol de las redes sociales en estos espacios de creación literaria?

-Inicié leyendo en Facebook historias. En aquel tiempo se hacían álbumes donde se subían fotos y en el pie de las fotos se subían los capítulos, si eran cincuenta capítulos se subían cincuenta fotos. Luego comencé en Wattpad, fue allí donde vi que todos estaban con fanfictions de Justin Bieber o One Direction y yo quería ser parte de ello porque estaban en auge las historias basadas en artistas favoritos. Comencé con una historia, que la tengo todavía en borradores y se llama Este soy yo. Al término de ella, comencé a trabajar en Boulevard y allí fue donde me empezaron a llegar los lectores. Recuerdo que fue alrededor de 2018 que la historia llegó a su punto más alto y en 2019 recibí la propuesta de publicación editorial y la acepté con muchas inseguridades. Ahora que estoy en las redes sociales admito que los números llegan a intimidar, siento mucha responsabilidad. Cargo con una imagen que le tengo que dar a otras personas, porque de hecho no me siguen solo adultos sino también gente más chica. De hecho recuerdo que la lectora más joven que me llegó era de 9 años. Me sorprende mucho la edad en la que empiezan a leer y por eso siento que tengo mucho peso encima por los lectores. Es algo abrumador y cansador, pero me emociona.





-¿Cómo es lidiar con los comentarios de los lectores en el minuto a minuto? Hoy en día mientras leen o apenas terminan de leer un libro lo comentan en las redes y en Goodreads, ¿cómo hacés para sobrellevar este feedback?

-Casi no sigo Goodreads, la verdad es que solo ingresé para ver las opiniones de otros libros. Antes sí me gustaba mucho leer las opiniones, estaba ahí muy metida, pero luego llegó un punto en que eso se volvió un poco cansador ya que lo único que hacía era leer y sentirme mal. Soy una persona que toma más importancia de los comentarios negativos que de los positivos. Ahora llegó un punto, que es más por mi salud, donde elijo alejarme de todo eso. Respeto mucho a aquellos que no les gusta, de hecho me ha ayudado, teniendo en cuenta que escribí Boulevard con 15 años y con la reedición en el 2021 decidí no cambiar muchas cosas por el miedo de que a algunas personas no les gustara, tenía miedo que la gente dijera “esto no es Boulevard”, y decidí mantenerlo. Boulevard refleja una parte de mi adolescencia. Ahora intento concentrarme en mí. Tal vez hoy en día hay partes del libro que no me gustan o de las cuales no estoy muy orgullosa pero es parte de mi crecimiento. Ver las diferencias de la Flor del 2015 y la Flor del 2022 es algo que me emociona y por eso a veces tomo en cuenta los comentarios porque, aunque no lo creas, a veces ayudan mucho a uno como escritor.

-¿Sentís que los comentarios de los lectores en tus historias ya publicadas te nutren de nuevas ideas para futuros proyectos o preferís mantenerte fiel a tus ideas originales?

-Soy muy fiel a lo que me gusta escribir, a lo que me gustaría vivir o me gustaría contar, pero al final de cuentas siempre tomo importancia a los comentarios constructivos, los que me ayudan a mejorar en ello, los que te señalan aquello que está mal, lo que está bien o cómo podrías haber mejorado ciertas cosas. En Wattpad escribes como fluye, te dejas influenciar mucho por los lectores, ellos son tus editores. A veces sí he tomado en cuenta comentarios como para mejorar las historias pero manteniéndome fiel a mis ideas.

-Hasley y Luke son apasionados, tercos y están en constante tensión entre el caos y la calma. ¿Presentó un desafío desarrollar estos personajes? ¿Cómo viviste el proceso de creación y cuáles fueron tus inspiraciones?

-Yo siempre he dicho que en ese momento tenía 15 años, tal vez mis ideas por aquel entonces no eran del todo correctas. En ese momento e incluso ahora soy muy fan del cliché. De aquellos personajes que son polos opuestos pero que en algún punto coinciden en algo y eso los une, es allí como empecé a crear a Hasley. Recuerdo que en Wattpad estaba muy de moda lo que eran los “finales rosas” y, aparte, estaba de moda que los personajes principales femeninos tuvieran problemas y que el chico fuera el que ayudaba, entonces yo decidí aquí invertir los papeles. Mi inspiración fue esa: la de invertir aquí los papeles buscando que sea una historia que marcara al fandom al que iba dirigida la historia. Claro que no imaginé que iba a llegar a tanto, pensé que la historia iba a ser leída por 10 o 15 personas. Luego sí, siento que escribir a Luke se me complicó porque era meterme en la cabeza de un hombre. Los últimos dos libros de la saga están narrados por Luke. Siento que es un poquito complicado meterme en la piel de ese personaje pero lo disfruto demasiado.

La autora de "Boulevard" ya confirmó que su exitosa saga literaria tendrá una adaptación audiovisual (Foto: Santiago Díaz Benavides).

-¿Hay algo de Hasley y Luke en Flor Salvador?

-Sí, un montón. Yo siempre he dicho que me considero muy parecida a Hasley en especial en eso de llegar tarde, soy muy descuidada, no suelo darme cuenta de las cosas. También soy ingenua e intento ayudar a las personas, es mucho de mí. Siempre pongo muchas cosas de mí en los personajes. En Luke, por ejemplo, el gusto musical que tiene él es el que me enseñó mi papá, el esposo de mi mamá que era como un padre para mí. Y que sea un poco pesimista también es mío… Un poco mucho.

-¿Recibiste alguna oferta para adaptar Boulevard en alguna plataforma de streaming o para el cine? ¿Cómo participaste del proceso creativo?

-Pues ya está confirmado que va a haber adaptación. Pero todavía no se sabe si va a estrenarse en cine o por alguna plataforma, no tenemos por el momento mucha información. Algunas cosas por el momento no tengo permitido decirlas, espero pronto pueda contarlas porque estoy muy emocionada. En cuanto al proceso creativo, pedí que me tomaran en cuenta porque primero, antes de ser escritora, soy lectora y por lo tanto soy fan, por lo que quiero que sea muy parecido al libro. Quiero, por ejemplo, que las canciones sean tomadas en cuenta a la hora de hacer el guión. De hecho, quien está detrás del guión es el escritor español Javier Ruescas. Él me tomó en cuenta y tuvimos reuniones donde me comentaba que iban a cambiar algunas cosas y me preguntaba qué opinaba al respecto o me consultaba sobre cómo arreglar alguna situación. Por lo que se me involucró y espero que a la hora de las grabaciones también se me involucre porque que quiero un cameo en la parte final, por favor.

-Si tuvieras que sentarte hoy a escribir un nuevo fanfiction inspirado en una banda o en un libro ya publicado, ¿qué elegirías y porqué?

-Creo que me sentaría a escribir un fanfiction de Harry Styles. Pensé que mi amor hacia él iba a ser pasajero pero ya han pasado casi diez años.

-Es de público conocimiento que sos fan de Harry Potter, por lo que es mi deber preguntarte primero de qué casa sos y segundo, ¿estás trabajando en un libro o saga de fantasía? Si es así, ¿qué nos podés adelantar sobre ello?

-Soy de Slytherin. En cuanto al libro de fantasía, es mi plan a mediano plazo. Siempre he dicho que a la fantasía yo le tengo mucho respeto, porque es un mundo que tienes que inventar con tus reglas, con todo aquello que está en tu cabeza y luego debes recordarlo para que no haya incoherencias ni te contradigas con lo que escribes, por eso digo que hay que tenerle mucho respeto. En algún futuro me atreveré, recién cuando pueda ordenar mis ideas. Actualmente escribo novelas juveniles de romance y aún así me confundo, por ejemplo le cambio el color de cabello a mis personajes. Pero sí, espero en algún futuro hacerlo. Amo la fantasía de ángeles caídos por lo que es mi primer tema a la hora de pensar en escribir algo del género. Tengo ya pensado el nombre de mi protagonista y además tengo pensado que haya un romance trágico pero todavía no me he atrevido a hacer realidad las ideas.

-¿Cuál fue el último libro que leíste y te dejó totalmente maravillada?

-No sé si maravillada porque es nostálgico y un poco triste: El invencible verano de Liliana, de Cristina Rivera Garza.





En la entrevista, además, Flor M. Salvador nos comentó que está desarrollando actualmente cuatro proyectos: un material inédito; un especial de Boulevard que se anunciará muy pronto; la tercera entrega de Boulevard que se llamará Antes de ella, que narrará la vida de Luke y todo lo que le ocurrió antes de conocer a Hasley; y por último, está trabajando en Eterno, el libro que contará Boulevard pero desde la perspectiva de Luke con capítulos y escenas inéditas.

Quién es Flor M. Salvador

♦ Nació en Ciudad de Campeche, México, en 1998.

♦ Empezó a escribir en la plataforma virtual Wattpad cuando tenía sólo 15 años.

♦ Su novela Boulevard resultó un éxito, primero online y luego de ventas de ejemplares físicos. Las dos partes de su obra se ubicaron entre los títulos más vendidos de Latinoamérica.





