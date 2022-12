Eva Muñoz, la estrella colombiana de Wattpad, reveló cómo nacieron sus “Pecados placenteros”

La plataforma social de lectores y escritores en línea Wattpad es un popular sitio digital del cual han salido algunos libros y autores que han trascendido las barrearas de internet, desafiado lo tradicional de la literatura y se han convertido en fenómenos súperventas.

Este es el caso de la escritora colombiana Eva Muñoz, que se ha convertido en una de las estrellas de la literatura digital con su serie “Pecados placenteros”, una saga erótica que inició al dejar de ser asesora comercial; esta aventura literaria comenzó a fínales de 2015 con “Lascivia: amores que hieren” un libro que se convirtió rápidamente en best seller, desde su primera publicación.

Antes de convertirse en la estrella de Wattpad, Eva fue una lectora apasionada en la plataforma, aunque ella ha declarado que nunca fue fan de los “Fanfics” que abundan en dicho sitio; en cambio, siempre le llamaron la atención los libros eróticos de diversos autores.

De ahí en adelante, y con 22 años, decidió darle rienda suelta a su sueño, “Lascivia: amores que hieren”, la primera parte de esta trilogía, que cuenta con poco más de 70 millones de lecturas; la segunda, “Lujuria: obsesiones que matan”, más de 100; mientras que “Deseo: pasiones que queman” se encuentra aún en edición. Esta saga fue llevada al formato físico bajo el sello editorial Penguin Random House.

“Desde que empecé a escribir, yo decía ¿eso lo escribí yo? Entonces, me fue dando como más seguridad. Algo que me ha dejado la escritura es seguridad en mí misma, yo leía mucho en la plataforma y pensaba que hacía falta más toxicidad, cosas más siniestras. La inspiración son escenas que llegan de un momento a otro, mi cerebro es el que se la pasa creando escenas, así nació Lascivia”, aseguró Eva Muñoz durante la presentación de su libro en Guadalajara.

Eva Muñoz presentó la trilogía de “Pecados placenteros” en México, donde fue recibida por un auditorio lleno de asistentes ansiosos por compartir un momento con una de sus autoras favoritas. En el encuentro, mediado por el también escritor Lino Fernández, la escritora compartió con los asistentes una charla donde reveló cómo construyó la narrativa erótica de esta saga y cómo le dio sus características a Cristopher, Rachel, Bratt o Gema, personajes que han empatizado mucho con sus lectores.

“Tenía planeado publicar Lujuria, para este año, pero no pensé que la edición me fuera a demorar tanto. Con la historia nunca creí llegar tan lejos, cuando me hacen videos o me mandan mensajes aún no lo asimilo al cien, me emociono con todo, amo a mis lectoras, son el mejor premio”, explicó Eva Muñoz durante su presentación en Guadalajara.

La trilogía de “Pecados placenteros” se desarrolla en un mundo militar creado por Muñoz, un universo literario donde Rachel James, Christopher Morgan y Bratt Lewis, sus personajes principales, comparten un triángulo amoroso. A lo largo de esta saga, la escritora combinó el deseo y el dolor. Toques de erotismo, lo que supuso todo un reto para la plataforma donde comenzó a escribir, porque muchas veces estos temas no son de todos los gustos, pero se han logrado mantener en el Top de Wattpad.

“Para mí la escritura siempre ha sido como ese escape o ese lugar seguro. Yo era asesora comercial, trabajaba con clientes, pasaba estresada todo el día y cuando llegaba la hora de la tarde y sabía que llegaría a mi casa para poder escribir. También en mi trabajo, cuando tenía tiempo libre lo hacía. Yo pasaba todo el día emocionado con las ideas de las novelas”, concluyó Muñoz.

