Es japonesa, cumple años el día del ataque de su país a Pearl Harbor y tradujo un libro donde hablan las víctimas

Fuego. El USS Arizona se incendia tras el ataque. (Charles Phelps Cushing/ClassicStock/Getty Images)

(NAGASAKI, Japón) Un ex maestro de secundaria en Sasebo, Japón, ha traducido del inglés un libro escrito por una ex empleada de la Marina de los Estados Unidos sobre el ataque de Japón a Pearl Harbor. La edición japonesa, Pearl Harbor no Mokugekisha: Kodomo-tachi no 7 de diciembre de 1941, fue lanzada antes del 81 aniversario del ataque, que se produjo el 7 de diciembre de 1941.

En esa fecha, 353 aviones japoneses atacaron por sorpresa una base naval estadounidense. Cazas, bombarderos y torpederos despegaron des de seis portaaviones. Ocho acorazados que estaban en el puerto resultaron dañados y cuatro se hundieron. En la acción, Estados Unidos perdió 188 aviones y murieron 2403 de sus ciudadanos. Japón, mientras tanto, tuvo 65 bajas, entre muertos y heridos.

Al día siguiente, Estados Unidos le declaró la guerra al Japón y entró abiertamente en la Segunda Guerra Mundial. Enseguida, Alemania e Italia le declaron la guerra al país americano.

El libro original, titulado Ford Island December 7, 1941: A Collection of Eyewitness Accounts from the Residents Closer to Battleship Row (Ford Island 7 de Diciembre de 1941: Testimonios oculares de los residentes más cercanos a Battleship Row) reúne testimonios de familias militares estadounidenses que presenciaron el ataque mientras vivían en Ford Island en medio de Pearl Harbor en Oahu, Hawai.

Mizuho Yamamoto, quien tradujo el libro, dijo: “Quiero que la gente se interese en la historia de la guerra a través de las historias de los niños locales, que no son muy conocidas en Japón”.

Katrina Luksovsky, de 55 años, autora del libro, se casó con un oficial de la Marina de los Estados Unidos y vivió en Sasebo, donde se encuentra una base militar de los Estados Unidos. Conoció a Yamamoto cuando Luksovsky trabajaba como profesora de conversación de inglés allí en 2010.

Mizuho Yamamoto sostiene un ejemplar de "Pearl Harbor no Mokugekisha: Kodomo-tachi no 7 de diciembre de 1941", que tradujo al japonés. (Japan News-Yomiuri)

En 2013, Luksovsky se mudó a una vivienda de la marina en Ford Island y se interesó en la historia local. Su casa, construida antes de la guerra, estaba a solo unos cientos de metros de donde el USS Arizona había estado anclado junto con los otros buques de guerra antes de ser hundido por el ataque sorpresa japonés.

Luksovsky pasó un año buscando personas que hubieran vivido en alguna de las unidades de vivienda en ese momento, visitándolas en el territorio continental de los Estados Unidos, entrevistándolas y pidiéndoles que contribuyeran con documentos relacionados. El libro fue publicado en 2014.

Los testimonios incluyen la experiencia de un hombre que, cuando era un niño de 5 años, vio el USS Arizona en llamas y corrió asustado desde los aviones atacantes.

Yamamoto, quien nació el 7 de diciembre, se enteró de que su cumpleaños cae en la misma fecha que el ataque y desarrolló un sentido de responsabilidad para dar a conocer este incidente a los demás. “Espero que muchos japoneses tomen el libro”, dijo Yamamoto, quien cumplió 63 años el miércoles.

Pearl Harbor no Mokugekisha: Kodomo-tachi no Dec. 7, 1941 fue publicado por Suiyosha Publishing Inc.

