“Picnic”, la ópera prima de Lorena Ortiz, una historia de rock y vida desde los ojos de tres mujeres

Tras haber explorado la escena musical a través del libro de cuentos “Con playera de Sonic Youth”, título que lanzó en 2014, Lorena Ortiz incursiona en la novela con “Picnic”, la historia de tres mujeres unidas por la escena del rock y las similitud física que tienen con la legendaria cantante Patti Smith. Las protagonistas de esta historia, en tres etapas diferentes de su vida, se encuentran en los pasillos de una universidad situada en el sur de España.

“Picnic, yo lo veo como un punto de reunión, como un punto de encuentro o punto de compartir, Mi relación con la naturaleza no es precisamente muy buena, soy más rata de ciudad que otra cosa; recuerdo que los picnic de chiquita no me gustaban. Cuando crecí cambio mi visión, cuando conocí otros lugares, otros espacios y otras formas de compartir. En el libro la música siempre está presente, tiene que ver mucho con el rock y también está una cierta referencia al cine y a las artes”, dijo Lorena Ortiz durante la presentación de sulibro en la Feria Internacional del Libro del Zócalo 2022 (FILZócalo).

A lo largo de 125 páginas, Lorena Ortiz desarrolla una historia que vincula a tres mujeres: Nadia, una estudiante de origen uruguayo; Cintia, una empleada española, e Irene, una profesora mexicana. Sus historias se cruzan durante el curso de un posgrado de arte que les sirve para crear un fuerte lazo a partir de las similitudes que tienen en sus gustos, en relación con el cine, la literatura, las artes plásticas y, sobre todo, el rock y el fanatismo con el que usan su calzado favorito, las icónicas botas Dr. Martens.

Patti Smith aparece como el símbolo que define lo que guardan en común, como el parecido físico que tienen con la cantante y su inquietud, por el desarrollo de un carácter contestatario y amoroso, al puro estilo de la estadounidense. La búsqueda de los personajes se aleja de los parámetros amorosos tradicionales, en “Picnic” lo que mueve a sus protagonistas son las ganas que surgen de tomar de la vida, lo que esta le debe a una chica, como un poco de sexo sin compromisos, vivir los zafarranchos de un concierto de rock o vivir un alcoholismo, sin ser juzgada.

“Picnic, fue muy diferente a escribir un relato, de alguna manera es más rápido o tienes muy claro los momentos de la historia. En la novela de repente avanzaba y no sabía bien por donde me iba a ir, ya tenía los tres personajes y era como ponerme en los zapatos de cada uno, fue todo un proceso y algo que disfrute muchísimo, estar en los zapatos de la chica de 19 años y de repente ponerme las botas de la profesora de treinta y tantos años, fue maravilloso”, dijo Lorena Ortiz en la FILZócalo 2022.

Lorena Ortiz escribe una oda al rock y lo femenino, una oportunidad para conocer este mundo que ha maravillado a los amantes de la cultura pop; los fanáticos podrán encontrar en las líneas escritas por la mexicana referencias a películas, bandas de rock, canciones, artistas e inclusive a otros escritores, cuyas obras formaron parte del paradigma sensible de la Generación X. En “Picnic” la autora, con estos personajes femeninos desencantados, las situaciones rocambolescas y el montaje casi cinematográfico, hace un recorrido por las vivencias de mujeres contemporáneas. Nadia, Cintia e Irene son las heroínas de su propio mundo enfrentándose a lo que se les impone como género, tres mujeres que no condujeron su camino hacia lo materno o lo tradicional.

En “Picnic” las playeras de bandas se intercambian, se pierden, se lucen, se quitan, se prestan o se vomitan, constituyendo un proclamo de la nueva femineidad y fetiche narrativo que constituye en lo escrito el motivo de los personajes, es un recorrido por la libertad y la independencia de mujeres que no se limitan a decir lo que piensan y expresar lo que viven. Mujeres que encuentran un complemento una en la otra, por su forma de ver la vida.

La escritora Lorena Ortiz se presenta como una adicta a los viajes, las grandes ciudades y las cintas hechas por los hermanos Cohen. Estudió ciencias de la comunicación y cine en México y Alemania. Anteriormente público “Con playera de Sonic Youth” y “The Dude, el más cool de los antihéroes”. Obtuvo el primer lugar del Premio Acento en la categoría de cuento Breve en la FIL 2007. Ha participado en cuatro antologías publicadas de la Colección Rock para Leer de la editorial Marvin. Sus escritos se han publicado en revistas como Vice, El Malpensante y Reverso, entre otras; en 2021 formó parte de la antología “Paisajes del aislamiento” publicada por la Universidad de Guadalajara en México.

