La periodista española Marta San Miguel incursiona por primera vez en la novela con “Antes del salto”

La periodista y escritora española Marta San Miguel incursiona por primera vez en el género de la novela con “Antes del salto”, después de un amplio recorrido de escritura periodística y la no ficción. San Miguel cuenta con dos libros de poemas y “Una forma de permanencia”, un acercamiento literario al mundo de Fútbol, una obra de no ficción publicada en 2019 por la editorial Libros del KO. Su primera novela es un relato en el que usa a la memoria, el olvido y la familia como motor central de sus protagonistas. La idea surgió a partir del recuerdo de un caballo.

“No me considero más periodista que escritora, pero tampoco al revés. Mi manera de estar en el mundo es escribiendo y me da igual dónde. Ahora bien, el periodismo te impone límites, unas circunstancias y unos temas que la imaginación no, y, por tanto, me siento más libre en mi papel de escritora. Yo no veo por qué un periodista no puede ser un buen novelista. Quizá debiéramos ver esta comparación al revés: ¿Puede ser un escritor un buen periodista? Seguro que sí”, declaró Marta San Miguel en entrevista con El Diario.es.

En la novela “Antes del Salto”, presenta la historia de una mujer que se muda a Lisboa con su familia. Durante el vuelo que los lleva a la ciudad donde se van a establecer por un año se da cuenta de que ha olvidado una fotografía, lo que en principio parece un descuido intrascendente, pero en ella surge la duda y se pone a pensar si ha olvidado algo más y a partir de ese momento la escritora comienza una reflexión sobre lo que pasa cuando se olvida quienes fuimos, lo que nos llenaba o lo que proyectábamos ser.

Marta San Miguel construye, a partir de pasajes cotidianos, momentos emotivos y evocativos sobre el recuerdo y hasta las renuncias; en sus primeros párrafos narra como la protagonista, con un portátil al que se le ha extraviado una tecla y una mesa de Ikea, comienza a descubrir una misteriosa imagen, el retrato de un caballo; la imagen hace estragos en su memoria y en lo profundo de sus recuerdos. Es en medio de esa nueva ciudad, que la mujer intenta recordarse a sí misma, entre el bullicio y el tráfico de los turistas que recorren el lugar.

A medida que sus recuerdos ganan nitidez, se comenzará a reencontrar con todos esos olvidos que habían permanecido acumulados; “Antes del Salto”, se presenta como la historia de una reconstrucción, una en que se rescatan los rastros de la identidad diluida por el tiempo y la rutina. El texto invita a reflexionar sobre la importancia que tienen los apegos familiares, la maternidad o las renuncias, esas que cuestan tanto aceptar; San Miguel busca en este relato reivindicar a la memoria como el único espacio donde aún se existe realmente.

“Detrás de ese olvido, lo que hay, es la llamada de atención ante esa rutina en la que todos vivimos y en la que vive inmersa la protagonista de la novela se ha olvidado de algo más, y ese algo más es lo que tiene que descubrir el lector; en todas las casas hay fotos enmarcadas, entonces a mí me inquietaba mucho, cuando era pequeña que en las casas de mis tíos o en la mía, existían fotos en las que dejas de reconocer a la gente, siempre me inquietaba descubrir quién era y la historia detrás de la foto, son dudas que he intentado resolver, a la hora de escribir esta historia”, declaró Marta San Miguel en entrevista con el programa de radio español Libros de Arena de RTVE.

Marta San Miguel es licenciada en Periodismo por la Universidad de Navarra, España. Es periodista en el Diario Montañés; fue presentadora de los programas informativos de Canal 8DM. En el mundo literario fue galardonada con el XXIX Premio de poesía José Hierro en 2010 y el Premio Cosecha Eñe por el relato “Pero eso será más tarde”. Fue la autora elegida para hablar de Racing en la colección Hooligans Ilustrados de Libros del KO, después a partir de esta experiencia y sus recuerdos familiares lanzó la no ficción “Una forma de permanencia”.

