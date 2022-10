“Últimos días de mis padres”, un escrito de Mónica Lavín sobre la muerte para celebrar la vida

El padre muere, un año después muere la madre, la escritora Mónica Lavín escribe sobre la orfandad, que se presenta sin distinción de edad con el mismo peso emocional, en el libro “Últimos días de mis padres”, una reconstrucción de su propia tragedia en la que intenta dibujar la imagen de lo que era su vida cuando ellos estaban vivos. En el texto, desde la muerte, retoma la pérdida anunciada, que, finalmente, se vuelve un vehículo para celebrar la vida de sus padres y un testimonio íntimo que busca preservar la memoria de esos últimos instantes en los que compartió con ellos y su familia. La presentación del libro, formó parte de las actividades de la FILZócalo 2022 (Feria Internacional del Libro del Zócalo), celebrada en el centro del territorio mexicano.

La escritora relata que cuando perdió a su padre, un hombre de 90 años de edad, no imaginaba que tan solo un año después tendría que enfrentar también la pérdida de su madre, quedando en una completa orfandad en un tiempo relativamente corto. Estos golpes de la vida, tan dolorosos como reales, en conjunto con los recuerdos y las emociones, tejen en las páginas de “Últimos días de mis padres”, un relato donde la fuerza y la sinceridad de la autora, toman forma de una prosa íntima y de superación en la que versa sobre la inminente orfandad y la necesidad de reconstruir los orígenes.

Al tiempo también se vuelve un testimonio para preservar los recuerdos y pasajes de sus padres, como los distintos exilios que pasaron para encontrarse en la Ciudad de México, las penurias que marcaron las infancias de sus progenitores, las vacaciones familiares, la separación y su reencuentro final. El texto de Lavín se presenta como uno de sus escritos más personales y emotivos, en los que abre las puertas de su vida personal. “Últimos días de mis padres”, es así un homenaje que nace de frente a la pena y la ausencia, un recuerdo vivido, el aprendizaje de una trayectoria de vida y un proyecto literario que busca que el lector, también aprenda a celebrar la vida.

“Yo necesitaba, contarme a mí misma esos últimos días, porque fueron de hospital, caóticos, momentos en los que uno no está en sí mismo, es decir, no se está en la pausa donde uno puede reflexionar, es un atropello del tiempo y de las decisiones de lo que cae o se decanta hacia el no retorno. Yo sentí que necesitaba escribir eso, ahí me di cuenta, que mientras escribía eso, en realidad necesitaba escribir la parte viva, porque la muerte, lo que nos revela es la importancia y la excepción de estar vivos, el libro y la escritura preserva del olvido a mis padres”, narró Lavín durante la presentación de su libro en la FILZócalo 2022.

En las más de 250 páginas que conforman “Últimos días de mis padres” la autora también se da tiempo de auto explorar, su propia existencia y descubrirse a ella misma, sus hermanos y familia por medio del recuerdo y la huella que dejaron sus padres. En la presentación que se llevó acabó en la FIL Monterrey 2022, Lavín se encontró acompañada de la escritora Mónica Hernández, quien declaró que este libro,es una obra literaria que le permite al lector identificarse y que también es un medio que abre cicatrices y las cierra con el paso de los recuerdos, el amor y lenguaje utilizado por la autora.

Mónica Lavín es una autora de novelas y cuentos, cuanta con diversos reconocimientos, entre ellos el Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen, Narrativa de Colima por “Café cortado” y el Premio Iberoamericano de Novela Elena Poniatowska por “Yo”; es autora de títulos como “Cuentos de desencuentros y otros”, “La más fabulera”, “La Isla Blanca”, “Planeta azul, planeta gris”, “Todo sobre nosotras” y “A qué volver”, entre otros. Recientemente, Lavín y el compositor Antonio Juan-Marcos, fueron los encargados de escribir el guion y la música de una obra, sobre Sor Juana Inés de la Cruz.

SEGUIR LEYENDO: