La escritora Elena Poniatowska recuerda su paso por el activismo junto a Rosario Ibarra de Piedra

Elena Poniatowska

Durante las actividades de arranque de la FILZócalo 2022 (la Feria Internacionales del Libro del Zócalo), que se celebra en la capital mexicana hasta el 16 de octubre, la escritora Elena Poniatowska se dio cita, junto a la jefa de gobierno de la ciudad, Claudia Sheinbaum, y Rosario Piedra de Ibarra, hija de la activista y defensora de los derechos humanos Rosario Ibarra de Piedra, para homenajear a esta última. En el evento, los presentes pudieron ser testigos de una conmovedora participación de la autora, que recordó consignas y violaciones a los derechos humanos del pasaje oscuro que se desató a partir de 1968 en la política mexicana.

Durante el homenaje a Rosario Ibarra, Poniatowska, de 90 años de edad, declaró aún recordar de forma lucida cuando las dos se conocieron durante una marcha que se llevaba a cabo en la capital, en protesta por el nombramiento del expresidente Gustavo Diaz Ordaz como embajador en España. La escritora aseguró que Ibarra fue la piedra en el tapete del Zócalo, debido a las tantas veces que se plantó en centro de la capital mexicana, con huelgas de hambre y protestas desatadas por la búsqueda de su hijo.

“En el paseo de la Reforma, todos coreábamos en la marcha de abril de 1977, hace 45 años, Al pueblo de España, ¡no le manden esa araña!, porque el gobierno de Echeverria anunció que nombraría a Ordaz como embajador de México en España. En medio de esa protesta, una mujer pequeña, con una sonrisa, emparejó su paso con el mío. -Tengo un hijo desaparecido desde el 68, no después, después -. Me llamo mucho la atención que hiciera el esfuerzo de sonreír y me explicó que aprendió a hacerlo durante las largas horas, de espera en la antesala de la Secretaría de Gobernación”, dijo Elena Poniatowska durante el homenaje a Rosario Ibarra en la FILZócalo 2022.

FILZòcalo 2022, encabezada por la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo; la secretaria de Cultura de la Ciudad de México, Claudia Curiel de Icaza, en compañía de la escritora Elena Poniatowska, y Rosario Piedra Ibarra, titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Al calor de las palabras, la ganadora del Premio Cervantes definió a Ibarra como “Madre Coraje” y le expresó su entera gratitud por su gran desempeño por su lucha social. Rosario Ibarra falleció a los 95 años de edad el pasado 16 de abril. En este homenaje del encuentro literario mexicano también estuvo presente la hija de la autora, quien se mostró agradecida con Poniatowska y Sheinbaum, por considerar a su madre como la primera actividad de esta feria.

“Querido hermano, el 27 de agosto de 2022, mi madre escribió un artículo que título Jesús Piedra Ibarra Domicilio Desconocido; en ese texto refrendaba, una vez más, su esperanza, convicción y el compromiso de seguirte buscando vivo. Hoy 7 de octubre, por cierto, día de tu santo, madre, te mandaron felicitar muchos de los amigos de antaño; se rinde un homenaje a ella, nuestra madre Rosario Ibarra, por eso he decidido escribirte está emisiva; una que recuerda cuando el estado hizo todo uso de su fuerza y poder para reprimir impunemente a la desidencia”, dijo Rosario Piedra de Ibarra durante el homenaje a su madre, con la lectura de una carta dirigida a su hermano desaparecido el 8 de abril de 1975.

Por su parte, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, recordó, que conoció a Ibarra en 1978, durante la huelga de hambre que la activista realizaba en protesta, para encontrar a su hijo con vida, acto que realizaba con otras mujeres, que buscaban la liberación de presos políticos, protesta que termino en el desalojo por el cuerpo de policía del aún Distrito Federal; esto, al tiempo que Poniatowska, agradecía el paso de Ibarra por la vida y la política mexicana, “Si estamos aquí, es porque, usted con su entereza sentó la primera piedra del reclamo la rebeldía”.

“Que nunca más, la policía viole los derechos humanos. Y por eso desaparecimos el cuerpo de granaderos cuando entramos al gobierno de la ciudad, que nunca más haya un gobierno autoritario, ni represor”, declaró Claudia Sheinbaum en la inauguración de FILZòcalo 2022.

“Desde hace años nuestros reclamos, rabia, jubilo y risas estallan en el Zócalo en el que celebramos, los 169 años de batallas y de triunfos. El novelista Carlos Fuentes, me contó que alquiló solamente por una noche un cuarto de hotel, para ver como los solados izaban a la bandera en la madrugada;+. Doña Rosario Ibarra de piedra, es como lo indica su apellido, una piedra en la vida política y amorosa de nuestro país” dijo Elena Poniatowska.

Claudia Sheinbaum presentò “Elena Poniatowska, su obra en La Jornada”

Durante el evento, a los presentes se les entregó el libro “Elena Poniatowska, su obra en La Jornada”, un texto inédito e impreso solo para esa ocasión, en que se compilan varios de los escritos en los que la autora se dio tiempo, para homenajear personajes de la vida pública y política de México como José Clemente Orozco, Luis Buñuel, Elena Garro, María Consuelo Mejía y Carlos fuentes, entre otros, el compendió fue editado bajo la dirección de la Secretaría de Cultura y el Gobierno de la Ciudad de México, el texto se encuentra en formato digital en la página Brigada para leer en libertad, junto a otros escritos completamente gratuitos.

