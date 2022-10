Publican una novela del cuestionado Louis-Ferdinand Céline que permaneció oculta casi ochenta años

Céline es considerado uno de los autores más revolucionarios de la literatura francesa del siglo XX. Se refugió en la Alemania nazi, a la que apoyaba. (Getty Images)

Londres, una novela inédita del escritor francés Louis-Ferdinand Céline (1894-1961), fue publicada este jueves en Francia. Se trata de una nueva obra que surge de un voluminoso archivo del novelista, que permaneció oculto durante casi ochenta años.

Es que, según el propio autor denunciaba, al tiempo que él huía desde París a la Alemania nazi que apoyó abiertamente, sufrió el robo de numerososo manuscritos en su departamento de Montmartre. Se trataba, en su mayoría, de trabajos inéditos.

Recién el año pasado, y a través de una publicación del diario francés Le Monde, se dio a conocer el hallazgo de un importante fondo de manuscritos inéditos del escritor francés que revolucionó las letras de ese país en la primera mitad del siglo XX y que brindó su acompañamiento a la ocupación nazi de Francia y a la persecución de la comunidad judía.

Según describió en 2021 Le Monde, los manuscritos robados llegaron a manos de Jean-Pierre Thibaudat, crítico de teatro y ex periodista del diario Libération. Los recibió ya entrado el siglo XXI de manos de un misterioso donante que le puso una condición: que nada de esa obra fuera pública antes de la muerte de la viuda de Céline, Lucette Destouches, quien murió a los 107 años a fines de 2019.





“Hace muchos años, un lector de Libération me llamó y me dijo que quería darme unos documentos. El día de la cita, llegó con enormes bolsas que contenían hojas escritas a mano. Eran de puño y letra de Louis-Ferdinand Céline. Me los dio con una condición: no hacerlos públicos antes de la muerte de Lucette Destouches, porque, siendo de izquierdas, no quería ‘enriquecer’ a la viuda del escritor”, contó Thibaudat a Le Monde cuando se dio a conocer el hallazgo.

Londres, la novela que acaba de editarse en la tierra natal de Céline, es una obra que tiene como escenario los bajos fondos de la capital británica y cuya trama está situada hace un siglo. Tiene unas 500 páginas, editadas a partir de cerca de 1.200 hojas manuscritas que Céline, un escritor antisemita y colaboracionista, dejó atrás cuando huyó hacia Alemania, en junio de 1944.

La editorial Gallimard publicó en mayo Guerre (Guerra), otra novela, más corta, en la que un soldado de la Primera Guerra Mundial gravemente herido, el brigadier Ferdinand, evoca su convalescencia. Londres es la continuación de esta novela.

Ferdinand, que logra escapar a la carnicería de la batalla de Flandes, cruza en 1916 el Canal de la Mancha para aterrizar en Londres. Londres sigue de cerca las vicisitudes de Céline tras ser herido en el frente, cuando fue destinado al consulado francés en la capital británica.

El experto que editó el manuscrito de Londres, Régis Tettamanzi, explica en la introducción que tuvo que lidiar con diversos problemas antes de poder publicar el texto, como nombres de personajes que varían, o errores gramaticales.

Manuscritos del autor francés. Según publicó Le Monde, un donante misterioso se los hizo llegar a un periodista. (Patrick Durand/Sygma via Getty Images)

Al momento del hallazgo, fue la Biblioteca Nacional de Francia la entidad encargada de corroborar la autenticidad de los manuscritos. Entre lo recuperado no sólo se cuentan Guerre y Londres, sino también Casse-pipe (Carne de cañón), un escrito del que sólo había visto la luz un capítulo publicado por una revista en los años cuarenta. Casse-pipe, como muchas otras obras de Céline, también tiene a la guerra en el centro de la trama y se inserta en la saga autobiográfica que componen Viaje al fin de la noche y Muerte a crédito, tal vez las dos novelas más importantes del autor.

Por su trabajo literario, especialmente por lo hecho en Viaje al fin de la noche, Céline es considerado un gran renovador de la literatura francesa, al introducir el lenguaje popular de principios del siglo XX.

Cuando huyó de Francia, los milicianos que liberaron París desvalijaron su domicilio, y se llevaron miles de documentos. Céline, que pudo regresar a Francia tras un exilio de varios años en Dinamarca y una amnistía obtenida en 1951, siempre se quejó de que esos manuscritos fueron robados. Eran casi constantes las denuncias que hacía ante sus amigos y seguidores, y lo infructuoso de las búsquedas de su obra llegaron a convertir el robo casi en una leyenda.

Oscar Rosembly, integrante de la Resistencia parisina de origen judío, era a quien Céline señalaba como el autor del robo en su departamento parisino que se produjo apenas la capital francesa fue liberada de la ocupación nazi y mientras Céline ya estaba instalado en la Alemania de Hitler. La acusación nunca pudo ser comprobada.





Quién fue Louis-Ferdinand Céline

♦ Nació en 1894 y murió en 1961. Se lo considera uno de los escritores más revolucionarios de las letras francesas del siglo XX.

♦ Apoyó la ocupación nazi de París y la persecución de la comunidad judía.

♦ Es autor de Viaje al fin de la noche, Muerte a crédito y Londres, entre otros.





