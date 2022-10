Bono de U2 reveló que tiene un “hermano secreto” cuya existencia desconoció por décadas

En "Surrender", su primer libro de memorias, Bono, el cantante de U2, cuenta las intimidades de su vida (con secretos familiares incluidos) a través de la historia de sus canciones más conocidas.

Surrender: 40 canciones, una historia, libro que recupera las memorias personales de Bono, líder de U2, a partir de 40 temas icónicos de la superbanda irlandesa, y que develará el origen de esas canciones clave para entender el impacto de ese grupo en la historia mundial del rock, será lanzado en noviembre a nivel internacional.

Cada capítulo de este libro de 576 páginas, que llegará a América Latina de la mano del grupo editorial Penguin Random House y será editado en el exterior por el sello Alfred A Knopf, está dedicado a una canción clave para la banda, donde Bono narra parte de su vida, incluso algunos secretos familiares como la existencia de un hermano secreto fruto de una relación de su padre con otra mujer.

En un extracto del libro publicado por el New Yorker, el cantante contó que una de esas entradas se encarga de recomponer la muerte de su madre Iris, en 1974, cuando él tenía 14 años, quien no se recuperó del ACV que había tenido cuatro días antes durante el velorio de Gags Rankin, su propio padre, el abuelo de Bono, por entonces, Paul Hewson.

En el texto publicado por The New Yorker, el cantante narra en primera persona cómo él, su hermano Norman y Bob, su padre recientemente enviudado, no volvieron a hablar de Iris, como una forma de evadir el sufrimiento del duelo.

“Rara vez volvimos a pensar en ella. Éramos tres hombres irlandeses y evitábamos el dolor que sabíamos que nos causaría pensar y hablar de ella. Aunque fuera el funeral del abuelo, y aunque Iris se había desmayado, éramos niños, primos, corriendo y riendo. Hasta que Ruth, la hermana menor de mi madre, entró por la puerta diciendo: ‘Iris se está muriendo”.

Bono y The Edge (U2) dieron un concierto a beneficio en una estación de metro de Kiev, Ucrania, a pedido del presidente Zelensky, para generar consciencia sobre la invasión rusa. (REUTERS)

“Tres días después Norman y yo entramos en el hospital a despedirnos -continúa el relato escrito en estricto presente-. Está viva, pero apenas… Ruth está fuera de la habitación del hospital, lamentándose con mi padre, cuyos ojos tienen menos vida que los de mi madre. Entro en la habitación en guerra con el universo, pero Iris parece tranquila. Es difícil imaginar que una gran parte de ella ya se ha ido. La cogemos de la mano. Se oye un chasquido, pero no lo escuchamos”, escribe.

El vocalista cuenta en esas páginas que la muerte de su madre acabó influyendo en canciones como “I Will Follow”, “Mofo” y “Out of Control”.

En la entrevista con Radio 4 de la BBC en la que anunció la publicación de Surrender, Bono también adelantó una de las mayores sorpresas del libro: la existencia de un hermano secreto, mayor que él, que su padre tuvo con otra mujer: “Tengo otro hermano, a quien amo y adoro, que no sabía que tenía. Es una familia muy unida. Me di cuenta de que mi padre tenía una profunda amistad con esta hermosa mujer, que es parte de la familia, y luego tuvieron un hijo. Y todo esto se mantuvo en secreto”.

“Cuando murió mi madre, mi padre pasó por muchas cosas, pero en parte su cabeza estaba en otra parte porque su corazón estaba en otra parte. Así que creo que eso fue parte del problema que probablemente recogí de niño”, le comentó el cantante a la presentadora Lauren Laverne.

Según dijo en un comunicado de presentación donde cuenta que cada capítulo irá acompañado por un dibujo suyo, Surrender “es la historia de la falta de progreso de un peregrino con una buena cantidad de diversión por el camino” .

“Cuando empecé a escribir esperaba dibujar con detalle lo que antes sólo había esbozado en canciones: las personas, los lugares y las posibilidades de mi vida. Rendición (Surrender) es una palabra cargada de significado para mí. Crecer en Irlanda en los años setenta con los puños en alto (musicalmente hablando), no era un concepto natural. Una palabra que solo marqué con un círculo hasta que reuní mis pensamientos para el libro”, expresó Bono acerca de la autobiografía.

Portada de la edición en español de "Surrender", primer libro de Bono, que saldrá a la venta en todo el mundo el 1 de noviembre.

Además de varios secretos e intimidades familiares a los que los fans de U2 nunca habían tenido acceso, este libro también abarca el extenso trabajo humanitario que Bono viene haciendo hace décadas y por el que hoy en día es ampliamente reconocido.

En mayo de 2022, el líder de la célebre banda irlandesa tocó, junto al guitarrista The Edge, un set acústico sorpresa en una estación de metro de Kiev, la capital ucraniana, por invitación Volodymyr Zelensky. “El presidente nos invitó a actuar en Kiev como muestra de solidaridad con el pueblo ucraniano y eso es lo que hemos venido a hacer. La gente de Ucrania no solo está luchando por su propia libertad, está luchando por todos los que amamos la libertad”, dijo Bono a una pequeña pero afortunada audiencia que incluía soldados. “Oramos para que disfruten pronto de algo de esa paz”, remató.

Acostumbrado a las extensas giras mundiales con U2, la presentación de su primer libro no podía pasar desapercibida. El 2 de noviembre, solo un día después de la publicación de Surrender, Bono dará inicio al tour Stories of Surrender (Historias de Rendición), que arrancará en Nueva York, continuará por varias ciudades de Estados Unidos y terminará, después de recorrer las capitales europeas, el 28 de noviembre en Madrid.

“En estos espectáculos tengo algunas historias que cantar y algunas canciones que contar. Además, quiero divertirme presentando ‘mis’ memorias, que en realidad son ‘nuestras’ memorias, si pienso en toda la gente que me ha ayudado a llegar hasta aquí”, explicó Bono.

Fuente: Télam S.E.

