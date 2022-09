“Tenemos que hablar de Putin”: un intento por descubrir lo que se encuentra detrás del mito

Mark Galeotti

El escritor londinense Mark Galeotti, quien ha dedicado su vida como escritor a escudriñar en los contextos políticos, sociales y económicos de Rusia, recientemente ha estrenado su más reciente publicación “Tenemos que hablar de Putin” (We Need to Talk about Putin), un texto que desde su subtítulo promete presentar y representar las ideas equivocadas de occidente sobre el presidente ruso; el escritor desde las primeras líneas se encarga de explicar las complejidades del poder ruso y los efectos que tiene sobre la política exterior, el escritor en este texto busca alejarse de los favoritismos políticos o de los contextos alarmistas.

El libro “Tenemos que hablar de Putin”, se presenta mediante un análisis de Galeotti, en que el autor pone en contexto la manera de actuar de Rusia; el argumento principal es claro y se solidifica a partir de una base de conversaciones con informantes, bien ubicados en las estructuras del poder ruso y la extenuante investigación que el escritor ha desarrollado desde 2014, año en el que Rusia se convirtió en un protagonista del foco público y político, relevancia que no tenía desde el fin de la Guerra Fría, esta atención se desató con la anexión de Crimea.

El escrito de Mark Galeotti, llega en uno de los momentos históricos, donde permean las tenciones y conflictos políticos de Rusia y Ucrania, con la intervención de otros países y los diversos órganos políticos que buscan la mejor resolución de este conflicto que se desató a principios de 2022; Es de suma importancia comprender los pasos del presidente ruso, Vladímir Putin y los asesores de política exterior a sus espaldas, Galeotti forma a partir de su libro una base para tratar de entender de la forma más adecuada a este líder y su actuar político por diversos escenarios, como Europa Oriental y Occidental, Centroamérica y hasta Medio Oriente.

"Tenemos que hablar de Putin"

“Tengo la sensación de que hay tres. El primer Putin fu el encargado de construir el Estado ruso. Su carrera política hubiera acabado tras los dos primeros mandatos presidenciales y los libros de Historia serían amables con él, se le vería como una figura de transición, exitosa, y no como alguien innecesario; El segundo se ve cuando hace presidente a Medvedev en 2008, y tras ese periodo se da cuenta que es indispensable para Rusia, según su propio criterio. Ahí Occidente tampoco es capaz de consolidar a Medvedev. En este punto, Putin tiene miedo porque es un hombre que había visto colapsar dos países: Alemania, cuando estuvo allí con la KGB, y la URSS; El tercer Putin es el actual, y no sé hacia donde puede ir, porque se está volviendo más y más autoritario” dijo Mark Galeotti en una entrevista para el diario digital 20minutos, con respecto al estreno de este lanzamiento.

El escritor británico es una de las personas de las cuales se presume, su gran conocimiento del contexto ruso y sobre todo de su líder, Vladímir Putin, ya que Mark Galeotti lejos de la escritura, se ha dedicado a la docencia como profesor honorario en la Escuela de Estudios Eslavos y de Europa del Este en la University College de Londres; anteriormente el autor escribió “Una historia breve de Rusia”, otro de sus relatos escritos que cobran relevancia en el contexto actual sobre la invasión del territorio Ucraniano; en su más reciente lanzamiento sobresale el actuar bajo lo que él denomina adhocracia, el autor intenta plasmar con esto la guía de los agentes y el planteamiento de los objetivos de Putin.

En “Tenemos que hablar de Putin”, su autor se encarga de dibujar una verdad sobre Vladímir Putin, sus motivaciones, objetivos y busca acercarse a lo que vendrá con sus siguientes pasos; la importancia de este texto se presenta como un esclarecedor argumento para el lado occidental, que aún no logra entender de lleno a uno de los políticos más poderosos del mundo; en este manual, Mark Galeotti trata de presentar al hombre detrás del mito que lo rodea, a quién aborda desde las percepciones erróneas del mandatario; en el texto se rescatan fragmentos de sus inicios en la KGB, la relación con Estados Unidos y el futuro de Rusia.

SEGUIR LEYENDO: