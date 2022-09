Woody Allen comienza su nueva era como escritor con “Gravedad cero”, una serie de relatos “ligeros y divertidos”

Woody Allen se retira del cine, para iniciarse como escritor.

“Si quieren leer algo ligero y divertido, estos relatos los sacarán del terrible mundo real en que todos vivimos”, anuncia el propio Woody Allen en la presentación de su nueva selección de relatos, “Gravedad cero”.

El director cinematográfico reveló en una entrevista con el diario español La Vanguardia sus deseos de acabar su proyecto fílmico número cincuenta y así concluir su carrera en el cine; además, adelantó que su retiro de las películas representaría su dedicación completa al mundo de la literatura, ya que, expresó, se siente motivado para ponerse a escribir lo que le resta de vida.

Allen debutó en el mundo de la pantalla grande en 1969, como guionista y actor de “¿Qué tal, Pussycat?”. Tras de haber escrito y dirigido múltiples guiones cinematográficos es de suponerse que ahora, dedicado a la literatura, plasme en sus futuros textos, a su estilo, su propia versión de los hechos de forma anecdótica, pero antes de consolidar su carrera literaria, anunció que culminará la que sería su última producción cinematográfica, que lleva por título “Wasp 22″.

Allen es un creador que ha contado durante décadas con el apoyo de la industria, el público y la crítica, aún después del escándalo surgido tras su separación de la actriz Mía Farrow y las acusaciones de haber abusado de su hija Dylan (cargos por los que nunca fue procesado). Gracias a sus maravillosas historias y su particular forma de contarlas, se ha convertido en una especie de ícono de cierto cine “intelectual”, especialmente tras el atrevido giro que le dio a su carrera con “Interiores”, en 1978, su séptimo largometraje, en el cual arriesgó la legión de seguidores consolidados gracias a un exitoso repertorio de comedias, para sumergirse en el mundo del drama, fue un parte aguas en la carrera de Woody Allen, quien se vio influenciado por la figura de su cineasta favorito Ingmar Bergman, director de “El Séptimo Sello” y “Cuando huye el día”.

Bergman, quien se convertiría en la máxima referencia del mundo cinematográfico para Allen, fue básicamente un maravilloso dramaturgo, pero también incursionó en la escritura de novelas y textos literarios. “Ahora soy libre”, aseguró el director de origen sueco antes de dedicarse a la literatura. Entre las obras literarias escritas por Bergman se encuentran “Persona”, “Las mejores intenciones”, “Secretos de un matrimonio” y “Saraband”.

Como en el caso de Bergman, es clara la pasión de Woody Allen por la escritura, pasión que se ve reflejada en sus guiones y producciones que han obtenido múltiples premios. Su retiro del cine, aseguró, le dará la oportunidad de expresar en textos,nuevas historias llenas de drama y humor ácido, tal vez como lo hizo en el pasado una de sus referencias más marcadas.

Woody Allen durante estos últimos años ha decidido trabajar desde tierras europeas, debido a las acusaciones en su contra. Durante su estadía en el viejo continente ha producido cintas como “Media noche en París”, “Vicky, Cristina, Barcelona” y “A Roma con amor”; Allen comparó el que se prevé como su último lanzamiento “Wasp 22″, con otra de sus producciones salidas de Europa, “Match Point”, por ser un film hecho completamente en francés; el director sobre alguna primicia de su próximo lanzamiento, solo se reservó a afirmar que será una película emocionante, dramática y siniestra.

Woody Allen ya lanzó dos obras literarias, la primera "Apropos of Nothing", un texto autobiográfico y "Zero Gravity", una collección de relatos cortos.

El director anteriormente ya ha publicado un par de obras literarias, entre los últimos lanzamientos se encuentra “A propósito de nada” (Apropos of Nothing), un texto en el que Allen decidió revivir de manera autobiográfica sus memorias más entrañables y obscuras; un texto que por poco no ve la luz, debido a que fue lanzado en medio de una de sus mayores olas de cancelación; al final el texto encontró acogida por Arcada Publishing. En las líneas de este texto, Allen,se dio tiempo de responder y explicar las controversias por abuso sexual a mujeres de sus últimos años, aunque no de manera profunda; este libro fue catalogado por la crítica como un claro alegato para justificar su nihilismo.

Su más reciente lanzamiento, un libro de relatos cortos titulado “Gravedad cero” (Zero Gravity), es una recopilación de historias en las que nuevamente se destaca por, al menos aparentemente, no tomarse muy en serio a sí mismo y trata de rescatar la risa como una terapia de choque para los tiempos convulsos que se viven en la actualidad. Alianza Editorial será el sello encargado de la publicación de este libro en castellano a principios del próximo mes de octubre. El título, que cuenta con un prólogo de la crítica literaria, ensayista y novelista estadounidense Daphne Merkin, fue traducido por Eduardo Hojman.

SEGUIR LEYENDO: