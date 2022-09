“La reinita pop no ha muerto”: una novela experimental cercana a la realidad y alejada de la alta cultura

“La reinita pop no ha muerto” escrita por Criseida Santos Guevara

La novela “La reinita pop no ha muerto”, escrita por Criseida Santos Guevara, cuenta la historia de Lupe, una lesbiana que vive entre Houston y Monterrey en la constante persecución de un sueldo estable; en uno de esos viajes conoce a Inés, una inmigrante chilena, obsesionada con el arte hispánico, quien le da trabajo a la protagonista en Houston. Lupe se convierte en una cantante de rap, que ve frustrado su sueño tras quedar inmiscuida en un escándalo por el robó de una canción de Eminem, después de caer en el olvido.

“La reinita pop no ha muerto” es la historia contada por la propia Lupe, que empecinada en escribir la gran novela lésbica mexicana desde su visión, como una machorra closetera, proveniente de un territorio precarizado, pero rico en cultura.

Es un texto en el que se rescata la fuerza, el carácter y las agallas de Lupe, pese a todo lo negativo que ha escuchado de los demás o a su vergonzosa decepción amorosa; pero ella no sabe guardar nada para sí misma y surge su necesidad por documentar su declive en picada, desde la fama hasta su puesto como operadora en un call center, el amor no correspondido y el soporte que encontró en la música pop.

Las líneas escritas por Santos Guevara retratan esa historia de decadencia de forma burlesca y con una narración cargada de humor negro. “La reinita pop no ha muerto” ganó el Premio de literatura Breve en 2013, cuando su autora se encontraba cursando un taller de escritura bilingüe en la Universidad de Texas. Finalmente, el relato se convierte en un viaje alucinante entre la música y las locuras de una joven extrovertida, que se enmarca en las historias reales de las personas que viven la transición de fronteras; es también una evocación a los sueños de juventud y los golpes de realidad en la transición a la madurez.

Se trata de una novela contemporánea de temas de actualidad. La escritura de Criseida Santos Guevara, referencia pasajes escandalosos y una serie de temas musicales que contextualizan la historia de Lupe. La autora sitúa la temporalidad de esta obra durante la guerra en contra del narcotráfico promovida por Felipe Calderón, expresidente de México; al contextualizar una situación política, también se convierte en un vistazo al panorama de aquellos años en una sociedad que negaba la diversidad sexual al contrario de cómo se llevaban estos temas en el centro del país y visibiliza los problemas que se vienen arrastrando hasta el momento.

Es una historia que recicla las características los relatos heteronormativos, mediante una prosa experimental y diversos momentos de escepticismo: Lupe no logra escribir Monterrey con M de Machorra, no se convierte en la leyenda del rap y mucho menos en Pérez Reverte, es una trama inconclusa que parodia los códigos de éxitos literarios, con finales concluidos; no es un ejercicio del realismo lésbico feminista, carece de construcciones conceptuales y el uso de teorías sofisticadas, pero se aleja de los relatos del pasado y la alta cultura para encontrar en Lupe una dosis de diversión realista.

La reinita pop, en esencia, no es una reflexión de profundos pensamientos, es solo la voz de Lupe haciendo lo que mejor sabe hacer, hablar de ella en referencias pop, desde la conquista de los derechos LGBT+ y, sobre todo, cambiar los estigmas que se tienen sobre la ciudad que ama la carnita asada.

Cirseida Santos Guevara obtuvo la mención honorífica del Premio Binacional de Novela Joven Frontera de Palabras (Border of words) en 2008, por su título en inglés “Rhyme & Reason”; además cuenta con otras novelas publicadas como “Monterrey 24″, “Las Reinas somos gente normal” y “Te guarde una bala”.

